HOLDER ÅPENT: Ambassadør Youssof Ghafoorzai foran det afghanske flagget på kontoret sitt på ambassaden i Oslo.

Afghanistans ambassadør i Norge: Ghanis flukt gjorde situasjonen mer komplisert

Ashraf Ghani rømte med fly fra Kabul. På Afghanistans ambassade i Oslo er bildene av eksilpresidenten tatt ned.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er viktig å huske at Ashraf Ghani valgte å dra fra Afghanistan, og meg bekjent har vi ikke bilder av tidligere presidenter på veggene her inne på ambassaden, sier ambassadør Youssof Ghafoorzai.

Inne på kontoret til ambassadøren på Frogner i Oslo er det tepper på gulvet. Et stort afghansk flagg henger ved siden av en sofa. Vi ser et bilde av en afghansk bokser, men ingen bilder av Ghani. Bilder i sosiale medier viser at han tidligere hang på veggen.

– Ghanis flukt fra Afghanistan gjorde utvilsomt situasjonen mer komplisert, sier han.

Søndag kveld rykket Taliban seg inn i Kabul og tok seg inn på presidentpalasset.

Like før hadde presidenten flyktet fra landet.

– Ghani, som nå befinner seg i De forente arabiske emiratene, er egentlig ute av bildet, forklarer Prio-forsker Kristian Berg Harpviken til VG.

Tidlig i mai begynte USA og NATO å trekke ut sine tropper fra Afghanistan.

Taliban innledet samtidig en stor offensiv og har nå kontroll over mesteparten av landet – inkludert hovedstaden Kabul.

– Maktovertagelsen gikk fortere enn ventet – til og med for Taliban, sier Harpviken.

– Taliban ønsket at Ghanis regjeringen skulle bli sittende lengre for å hindre en kaotisk sikkerhetssituasjon, legger han til.

Ambassadør Ghafoorzai har tidligere gitt uttrykk til Aftenposten for at Taliban ikke har folkets støtte.

– Selv om vi er i den situasjonen vi er, er det er viktig å se fremover, sier han, og opplyser at ambassaden i Oslo og andre steder i verden kommer til å fungere som vanlig fremover.

På spørsmål om hvem ambassadøren representerer nå, svarer han:

– Jeg fortsetter å representere republikken, landets nasjonale verdier, ambisjonene til det afghanske folk – som er avgjørende for alle afghanere – både i Afghanistan og i utlandet.

– Ikke direkte kontakt med Taliban

Taliban har tatt over makten i landet, men er ikke anerkjent som en legitim afghansk regjering av det internasjonale samfunnet.

Ambassadøren mener det er viktig at man så raskt som mulig får på plass det han beskriver som en fredsavtale.

– Gruppene som jobber med dialog mellom Taliban og andre myndigheter forsøker å finne en løsning og utvikle en bedre fredsavtale, sier Ghafoorzai.

Han viser blant annet til rapportene i mediene om at tidligere president Hamid Karzai og formannen til Afghanistans øverste råd for nasjonal gjenforening, Abdullah Abdullah møtte Taliban denne uken.

Selv sier han at han ikke har vært i direkte kontakt med Taliban.

DIALOG: Til venstre ser vi tidligere president, Hamid Karzai i dialog med Anas Haqqani (til.h) som er leder for Haqqani gruppen til Taliban også beregnet som en terror gruppe av USA.

Prio-forsker Harpviken vil ikke kalle det fredsforhandlinger det som nå pågår. Han påpeker at det er usikkert i hvilken grad gamle regjeringsfolk er i dialog med Taliban.

– De viktigste forhandlingene nå pågår internt i Taliban. I Talibans øyne har de vunnet og har makten, sier han.

USA har tidligere ledet arbeidet for å få i stand en fredsprosess, men andre land som Qatar, Tyskland, Usbekistan og Norge har også bidratt.

– UD har fremdeles kontakt med de afghanske partene, både i Doha og i Kabul. Vi forsøker å bidra til en mest mulig ordnet overgang for å hindre et maktvakuum i Afghanistan, forteller UDs pressetalsperson Raghnild Simenstad til VG.

– Vi setter pris på Norges viktige bidrag, sier den afghanske ambassadøren.

MØTEVIRKSOMHET: Tidligere president Hamid Karzai og formannen til Afghanistans øverste råd for nasjonal gjenforening, Abdullah Abdullah under et møte med Mujahedeen-medlemmer i byen Pansjer.

– Taliban har et stort ansvar

Ambassadøren mener at veien mot fred må skje gjennom en prosess som ikke bare inkluderer Afghanistan, men også ved hjelp av internasjonale samarbeidspartnere.

– Hvordan Taliban opptrer den nærmeste fremtiden vil være helt avgjørende for det internasjonale samfunns muligheter til å forholde seg til en ny afghansk regjering hvor Taliban deltar, sier Simenstad i UD.

– Det påhviler Taliban et stort ansvar for å overholde internasjonal humanitærrett og respektere menneskerettighetene, inkludert kvinners og jenters rettigheter, og retten til skolegang. Dette vil vi fortsette å være veldig tydelige på i vår dialog med bevegelsen, legger hun til.

FLAGG: På kontoret til ambassadøren finner vi et norsk og afghansk flagg plassert på bordet. Han forteller også at han setter pris på Norge sitt bidrag i Afghanistan.

Ambassadørens far, Abdul Rahim Ghafoorzai, var statsminister i Afghanistan i 1997.

Myndighetene på den tiden anerkjente ikke Taliban som en fungerende makt og dannet en ny regjeringen i byen Mazar-e-Sharif hvor ambassadørens far ble statsminister. Ambassadørens far satt kun som statsoverhode i 10 dager før han døde i et flykrasj.

Ambassadøren har derfor fulgt utviklingen av Afghanistan fra ung alder.

– Jeg er veldig opptatt av at det kommer en fredsavtale på plass, noe også min far jobbet for og var dypt engasjert i.

– Risikoen ved å ikke bli enige om en avtale i det hele tatt er at det da kan oppstå nye problemer og konflikter i landet, sier han.

Dette kan også risikere en forverring av de humanitære problemene i landet, legger han til.

– Fokuset bør være å danne en stabil og inkluderende regjering som representer den afghanske befolkningen på tvers av minoriteter i landet. Samtidig er det viktig at det er en blanding av de ulike politiske partiene, sier han.