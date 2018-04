REDAKTØR-HYLLEST: Redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, hyller Michelets innsats som redaktør for avisen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Braanen: Klassekampen-skuta seiler videre i Michelets ånd

Publisert: 15.04.18 15:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-04-15T13:30:25Z

Forfatteren og samfunnsdebattanten Jon Michelet, som døde lørdag, fikk ifølge Bjørgulv Braanen avisen Klassekampen «ut av hardt vær» under sin redaktørperiode fra 1997 til 2002.

På midten av 90-tallet var den venstreorienterte dagsavisen i krise, med konflikter mellom redaksjon og eiere, lave lesertall og dårlig økonomi. Da kom Michelet inn i bildet.

Stabiliserte skuta

– Han kom inn i en ekstremt vanskelig situasjon, men klarte på mirakuløst vis å stabilisere situasjonen. Mot slutten av hans periode var det til og med en liten fremgang, sier ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen, som tok over for Michelet i 2002.

Som gammel sjømann, brukte Michelet ofte maritime referanser i omtalen av avisen.

– Den dag i dag har jeg et skipsratt på kontoret som jeg fikk av Michelet da jeg tok over, sier Braanen.

Redaktøren forteller at Michelet klarte å håndtere de interne problemene i avisen og også var handlingskraftig på tross av store konflikter.

– Han knyttet til seg bra folk og det kom inn en del nye folk. Han fikk stabilisert skuta, slår redaktøren fast.

– Vi kalte ham admiralen

En av dem var SV- leder Audun Lysbakken , som jobbet under Michelet i flere perioder.

– Han var den første sjefen som ga meg fast jobb, og han lærte meg utrolig mye. Det var en inspirerende tid, sier Lysbakken til VG.

Lysbakken tar nyheten om Michelets bortgang tungt, og sier han sørger inderlig over vennen, som betydde mye for ham.

Også SV-lederen forteller at Michelet brukte referanser fra sjøen da han var redaktør i avisen. Selv skal forfatteren ha gått under navnet admiralen.

– Han var admiralen, vi var matroser. Og det var en fantastisk seilas å være med på.

Lysbakken er full av lovord om Michelet:

– Han var et fantastisk raust og herlig menneske, en jeg var veldig glad i, sier han og understreker at Michelet ikke bare var viktig for ham privat. Han betydde også mye for den politiske venstresiden i Norge.

– Han var viktig både på grunn av sitt arbeid som politisk aktivist og som en stemme i debatten. I tillegg var viktig som forfatter.

SV-lederen trekker frem Michelets siste bøker om krigsseilerne som et eksempel på dette:

– Han satt søkelys på den uretten krigsseilerne ble utsatt for etter andre verdenskrig. Og han er en forfatter som har betydd veldig mye for mange flere enn oss på venstresiden. Det er nok ikke bare jeg som syns dette er en trist dag, sier han.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes applauderer Michelets innsats i Klassekampen .

– Det er en avis som står støtt i dag, men da Michelet tok over så det mørkt ut. Han fikk lost avisen gjennom veldig urolig farvann, sier Moxnes.