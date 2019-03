Snøvær gir store trafikkproblemer

Uværet «Gareth» gir utfordringer på veiene i store deler av landet.

Publisert: 12.03.19 19:25 Oppdatert: 12.03.19 19:53







Selv om vi snart er i midten av mars, er vinteren såvisst ikke over. Som VG tidligere har meldt kan det tirsdag kveld og ut på onsdag falle inntil 50 cm snø eller sludd over Østlandet. I Nordland er det ventet inntil orkan i kastene. Allerede har det gitt store utfordringer i trafikken.

Uværet har fått navnet «Gareth», og har herjet De britiske øyer i natt og i formiddag.

På Vestlandet, som har fått merke vindkast helt oppe i full storms styrke, har en tankbil med diesel veltet. På Twitter skriver Vest politidistrikt at det er svært glatt på stedet, og at Fjærlandstunnelen og Bergstunnelen er stengt som en konsekvens av ulykken. Litt før 17 skriver politiet at veien er delvis åpen igjen, men at det blir dirigering forbi ulykkesstedet og at det er meget dårlig vær i området.

Klokka 19.49 skriver politiet at veibanen er ryddet, men at en pumpebil vil starte pumping av veltet tankbil før den kan berges. Arbeidet med tømming av tank vil ta cirka to til tre timer. Det vil åpnes for kolonnekjøring cirka klokka 20.30.

Diesellekkasjen skal ha blitt stoppet etter minimale utslipp.

Klokka 18.13 skriver Vest politidistrikt at en bil har kjørt i en fjellvegg ved Ostereidet like over klokka 17. Fører, en mann i 40 årene, er kjørt til Haukeland Universitetssykehus. Politiet er fremdeles på stedet, men veien er åpen.

Politiet i Finnmark melder om et trafikkuhell med personskade ved Slettvoll i Lakselv etter en utforkjøring der vedkommende har truffet et tre.

Også i Nordland er det svært glatt på veiene. I Lekenes har en rød Mazda kjørt av veien ved Borge. Ifølge politiet ligger bilen godt utenfor veien. Det var to personer i kjøretøyet, men det skal ikke være snakk om personskader.

Politiet i Agder melder om en bil som har kjørt ut på FV 461 og inn i noen trær. Det er foreløpig ingenting som tyder på alvorlig personskade. Politiet og ambulanse er på vei.

Veitrafikksentralen øst skriver på Twitter at det er redusert fremkommelighet på Rv. 4 Lygnabakkene i retning mot Roa, Oppland, grunnet lastebil som har kjørt i grøften. De ber folk kjøre forsiktig i området, i og med at lastebilen kan komme brått på.

VG oppdaterer saken.

Status fjelloverganger, ifølge veitrafikksentralen vest, litt før klokka 19:

Rv 52 Hemsedalsfjellet: Kolonne

Fv 50 Hol-Aurland: Stengt. Blir ikke åpnet idag.

Rv 7 Hardangervidda: Kolonne o./7,5 tonn

Rv 13 Vikafjellet: Stengt, blir ikke åpnet idag

Fv 53 Tyin-Stengt

E16 Filefjell: Åpent

Status fjelloverganger, ifølge veitrafikksentralen øst, cirka klokka 18.30:

Fv 27 Venabygdsfjellet: Stengt pga uvær

E6 Dovrefjell: Åpen

Rv 3 Kvikne: Åpen

Fv 51 Valdresflye: Vinterstengt

Rv 15 Strynefjellet: Kolonnekjøring pga uvær

