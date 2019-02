Ni måneder etter Cecilie Fjellhøy (31) anmeldte Simon Leviev (28) til både britisk og norsk politi, opererte svindleren fortsatt fritt da VG fant ham i München 2. februar i år. Til høyre på bildet svenske Pernilla Sjøholm (32). Foto: Tore Kristiansen

Cecilie anmeldte Tinder-svindleren – norsk politi startet aldri etterforskning

Norsk politi la vekk bedragerianmeldelsen til Cecilie Fjellhøy. I Storbritannia startet de etterforskning og etterlyste ham.

– Jeg tror ikke de kunne gjort en dårligere jobb, både når det gjelder avhøret av meg og etterforskningen. Så langt jeg forstår er det eneste de har gjort å ta èn telefon til Økokrim. Etter jeg anmeldte, var det også kjempevanskelig å få kontakt med dem, sier Cecilie Fjellhøy (32) om innsatsen til norsk politi.

Hun anmeldte saken hos politiet i Lillestrøm 9. mai i fjor, fem dager etter at hun i et møte med American Express (Amex) ble fortalt at det hun trodde hadde vært kjæresten hennes, i stedet var en notorisk svindler.

6. august var saken henlagt, uten etterforskning.

CECILIE: 31 år gammel, fra Lillestrøm, utdannet webdesigner og bosatt i London. Cecilie Fjellhøy hadde fremtiden foran seg, men følte at hele livet falt i grus da det gikk opp for henne hvem Simon Leviev egentlig var. Foto: Kristoffer Kumar

Tinder-svindleren

Svindlerens navn er Simon Leviev og er israelsk statsborger. Tidligere het han Shimon Hayut, og i hjemlandet er han etterlyst i forbindelse med bedrageri.

SIMON LEVIEV Født 27. september 1990.

Opprinnelig navn er Shimon Yehuda Hayut.

Kommer fra Bnei Brak utenfor Tel Aviv i Israel.

Endret navn til Simon Leviev i 2017, ifølge israelsk politi.

Dømt for bedrageri av kvinner han møtte gjennom Tinder i Finland i 2016.

Etterlyst i Israel i forbindelse med tyveri, bedrageri og forfalskninger.

Etterlyst i Storbritannia i forbindelse med bedrageri.

Har operert under navnene Mordechai Nisim Tapiro, Avraham Levy og Michael Biton. Vis mer vg-expand-down

Leviev hevdet overfor Fjellhøy å være leder av et israelsk diamantselskap og sønn av diamantbillionæren Lev Leviev. Fem uker etter at Fjellhøy møtte Leviev hadde han angivelig fått beskjed av sitt sikkerhetsteam om å ikke etterlate seg elektroniske spor. Han ba da Fjellhøy om å søke et Platinum-kort fra Amex.

Ved hjelp av medhjelpere, regisserte «farlige situasjoner», forfalskninger og løgner, klarte Leviev å lure Fjellhøy for to millioner kroner på 54 dager. Pengene gikk til hans eget luksusforbruk, og til å sjarmere nye kvinner – som også har blitt lurt.

– Utlandet

– I denne konkrete saken ble det besluttet å ikke starte etterforskning, skriver Tor Anders Persen, påtaleleder for økonomi- og miljøavsnittet i Øst politidistrikt.

Persen viser til at våren 2018, da Fjellhøy anmeldte, var en krevende tid for politidistriktet. Mange etterforskere sluttet og det «måtte foretas strenge prioriteringer». Fjellhøys sak ble lagt vekk på grunn av manglende kapasitet.

– Vurderingen var sammensatt, skriver Persen, og viser blant annet til at norsk politi mener gjerningsstedet var i utlandet.

Britisk etterforskning

Hos politiet i London, har saken nå vært etterforsket siden Fjellhøys anmeldelse 21. mai i fjor.

– Anklagene blir etterforsket ved Metropolitan Police sin FALCON-enhet. Undersøkelser pågår. Ingen har blitt arrestert, skriver Annabel Rusbridge-Thomas ved kommunikasjonsavdelingen til London-politiet i en e-post.

Falcon-enheten har ansvar for å etterforske internettrelaterte bedragerier i Metropolitan Police. Leviev ble også etterlyst nasjonalt i Storbritannia etter Fjellhøys anmeldelse.

Hun forteller at hun der ble avhørt i fem timer, sammenlignet med rundt halvannen time i Norge.

Avhøret

Fjellhøy beskriver avhørssituasjonen i Norge som «uempatisk». Da politiet senere ville legge saken vekk, mener hun at det relativt korte avhøret ble brukt mot henne, og at de heller ikke ønsket å avhøre henne ytterligere om opplysninger som kunne kastet mer lys over saken.

Persen svarer med å vise til at han ikke oppfatter det som mangelfullt og at det er på 4,5 sider.

– Jeg har ingen grunn til å tro at det ble gitt opplysninger til politiet som ikke ble nedtegnet. Nedtegnelsen er foretatt over 1 time og 40 minutter. Det er meget beklagelig at det oppleves at situasjonen ved inngivelse av anmeldelsen var «uempatisk», skriver han.

15. mai i fjor mottok også Fjellhøy e-post med alvorlige trusler fra Leviev. Hun forteller at denne ble gitt videre til norsk politi, men at hun aldri fikk noen respons. Dette svarer ikke Persen konkret på, men han skriver:

– Det er viktig for politiet å få frem at henleggelsen ikke er en vurdering av at saken er uviktig. Politiet forstår at saken har vært meget ubehagelig for anmelder.

NATTKLUBB: Simon Leviev brukte Fjellhøys penger på luksus, nattklubber, reiser og middager med andre kvinner, som han senere også lurte. Hun trodde han var under alvorlige trusler, måtte skjule sine digitale spor og var avhengig av hennes hjelp for å kunne holde forretningene sine flytende. Foto: PRIVAT

– Reagerte sterkt

For Fjellhøy ble forskjellen på politiet i London og på Lillestrøm også illustrert gjennom hvordan hun ble presentert for norsk politis behov for å prioritere saker.

– Jeg reagerte sterkt på hvordan etterforskeren i Norge overfor meg satt mer alvorlige saker opp mot min for å forklare hvorfor den ikke kom til å bli prioritert. Hos London-politiet ble jeg ikke møtt på denne måten i det hele tatt. Det er all grunn til å tro at de i London får inn minst like alvorlige saker som Øst politidistrikt, uten at det ble brukt mot meg der, sier Fjellhøy.

– Det er helt umulig for meg å kommentere vurderinger og beslutninger foretatt av andre lands politimyndigheter, svarer Persen.

ØST POLITIDISTRIKT: Det var her på politihuset i Lillestrøm at Cecilie Fjellhøy dro for å anmelde Tinder-svindleren. Men Simon Leviev ble aldri etterforsker av norsk politi, som valgte å ikke prioritere saken. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Flere kontinenter, mange land

– Er henleggelsen av Fjellhøys sak en erkjennelse av norsk politi er maktesløs overfor denne typen kriminalitet begått mot en norsk statsborger?

– Nei det er det ikke, men straffbare handlinger bør etterforskes i det landet de er begått. Norske statsborgere som er bosatt eller befinner seg i utlandet og blir utsatt for tyverier og bedragerier der må da forholde seg til den politimyndighet som har jurisdiksjon der, svarer Persen.

Simon Levievs handlinger mot Fjellhøy har imidlertid begått i en rekke land. De møttes for første gang i London i England, men det var gjennom elektronisk kommunikasjon, trolig på tvers av landegrenser, at han fikk henne til å søke om kredittkort.

Selve kortet fikk han av henne i Amsterdam i Nederland. Selve misbruket av Fjellhøys kredittkort har funnet sted på flere kontintenter og i et tosifret antall land, inkludert Norge.

Så hvem har da ansvaret for å etterforske saken?

– Det er en kompleks og utfordrende problemstilling. Ved internasjonal/grenseoverskridende kriminalitet er det viktig at aktuelle stater som beslutter etterforskning i sine respektive jurisdiksjoner samordner etterforskningen, skriver Persen.

LUKSUSSVINDLER: Simon Leviev har mange dyre briller. I en eksklusiv brillebutikk i København brukte han nesten 60.000 kroner av Cecilie Fjellhøys penger. Her sitter han i en Ferrari med det som ligner på en Richard Mille-klokke. De kan være verdt millioner. Foto: Privat Foto: Privat

Henlagt for andre gang

Men Persen ser ingen grunn til å samordne den henlagte saken norsk politi har, med Sverige og England, som har åpne etterforskninger.

– Øst politidistrikt har ikke en åpen straffesak og vil derfor ikke på eget initiativ etablere kontakt med utenlandske politimyndigheter i denne saken, men vil selvsagt behandle/svare ut eventuelle rettsanmodninger som måtte komme, skriver han.

– Dere fikk direktenummer til politiet i London ved enheten som håndterte Fjellhøys anmeldelse der?

– Det ble vurdert at denne saken sammenholdt med tilgjengelige etterforskningsressurser ikke var av slik karakter at den kunne håndteres på bekostning av andre pågående etterforskninger. Øst politidistrikt har, så vidt meg bekjent, heller ikke blitt kontaktet av politiet i London, svarer Persen.

Henleggelsen til Øst politidistrikt av Fjellhøys anmeldelse ble påklaget til Oslo statsadvokatembeter. 31. januar i år ble klagen avvist av statsadvokat Cecilie Schløsser Møller. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Møller.

Anmeldt i Sverige

Simon Leviev ble også anmeldt i Sverige denne måneden av svenske Pernilla Sjøholm (32), som mener han har svindlet henne for over 400.000 kroner.

– Det stemmer at en anmeldelse av bedrageri er blitt opprettet, men på grunn av taushetsplikten har jeg ikke muligheten til å kommentere en pågående etterforskning, skriver Matias Garcia de las Bayonas i svensk påtalemyndighet.