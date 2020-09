FLERE VURDERER PÅBUD: Kollektivtrafikken er en sentral fellesnevner for Oslo og kommunene rundt. Flere vurderer derfor et munnbindpåbud som et aktuelt tiltak nå. Foto: Frode Hansen

Kommuner rundt Oslo går sammen: Vil innføre flere tiltak

Lunner kommune vurderer å fraråde eller å ikke anbefale innbyggerne å reise til Oslo. Tirsdag diskuterer en rekke kommuner rundt hovedstaden hvilke tiltak de skal innføre.

Oppdatert nå nettopp

Mandag innførte byrådet i Oslo flere innstramminger av smitteverntiltakene for å bremse spredningen av coronaviruset.

Samme kveld innkalte helseminsiter Bent Høie Oslo og alle kommunene rundt til et digitalt møte om tiltaksnivået.

Helseministeren ba de 19 kommunene i bo- og arbeidsmarkedsregionen Oslo legge hovedstadens nye tiltak til grunn og ba dem koordinere seg om flere tiltak.

Flere kommuner i møte

– Det vil virke dustete om en av Follo-kommunene innfører munnbindpåbud, men ikke alle, sier Vestby-ordfører Tom Ander Ludvigsen til VG.

Han møter resten av Follo-kommunene senere i formiddag for å diskutere tiltak de kan samkjøre seg om. Flere kommuner rundt hovedstaden sier nå til VG at de vil samkjøre seg med nabokommunene om hvilke tiltak som skal innføres.

– Men eksempelvis utelivet har vi mindre utfordringer med her enn i Oslo. Jeg håper og tror vi kommer til å lande på å innføre noen tiltak, svarer ordføreren.

Han sier han selv personlig har anbefalt innbyggerne om å ikke gjøre unødvendige Oslo-reiser.

– Det gjør jeg fortsatt. Unødvendige reiser inn til Oslo, ser jeg på som ikke særlig lurt. Om vi blir enige om å gå ut med en formell fraråding, det får vi se etter vi har møttes senere i dag, sier ordføreren.

Frogn-ordfører Hans Kristian Raanaas avventer å kommentere hvilke tiltak de vil innføre inntil dagens møter er gjennomført.

Vurderer å fraråde reiser

I Lunner kommune vurderer de nå å fraråde eller «ikke anbefale» innbyggerne sine å reise til Oslo dersom det ikke er strengt nødvendig.

-- Vi jobber med vurderinger nå og vil samordne med Gran kommune. Vi har felles teststasjon og smitteoppsporingsteam, sier ordører Harald Tyrdal til VG.

Særlig aktuelt blant tiltakene Oslo har innført, er et munnbindpåbud og å redusere deltakere på innendørsarrangementer uten faste sitteplasser fra 200 til 50 personer.

Beslutningene tas i kriseledelsesmøte i ettermiddag.

Disse kommunene gjelder det Bærum, Asker, Lillestrøm, Nordre Follo, Lørenskog, Nittedal, Nesodden, Rælingen, Ås, Lier, Frogn, Nes, Vestby, Enebakk, Aurskog-Høland, Lunner, Gjerdrum, Hole og Gran. Vis mer

Lier-ordføreren: – Ser behov for å koordinere oss

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog er helt tydelig på at det er viktig å samkjøre tiltak for kommunene rundt Oslo.

– Bruk av munnbind ser jeg personlig på som en selvfølge. Hjemmekontor har jeg allerede rost næringslivet for, fordi det har vært regelen - også i offentlig sektor, sier hun til VG.

En grense på 50 personer for arrangementer der det ikke er fast sitteplass er også naturlig å drøfte blant tiltakene Oslo nå har innført, sier hun.

Tiltakene Oslo har innført Oslo innfører et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

Det innføres også påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport nå det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Det blir også påbud om registrering av gjester på serveringssteder.

Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand. Vis mer

Lier kommune tar initiativ til å koordinere tiltak sammen med kommunene rundt tirsdag. Det gjelder Asker, Bærum og Drammen, forteller ordfører Gunn Cecilie Ringdal til VG.

– Vi har en kollektivåre som går fra Drammen til Oslo. På det området ser vi mest behov for å koordinere oss - med tanke på et krav om munnbind i kollektivtrafikken. Vi kommer nok til å lande noen tiltak i dag, og fortsette vurderingen i morgen, sier hun til VG.

Hun forteller at de også ser behov for å begrense hvor mange som kan samles privat i en anbefaling.

– Men regler for kulturinstitusjoner og serveringssteder er ikke like aktuelt for oss. Der skiller vi oss fra Oslo, sier hun.

Rælingen: Munnbind og begrensning på sosiale samlinger mest aktuelt

Også kommunene i Nedre Romerike-kommunene møtes tirsdag formiddag.

– Jeg vil ikke avvise noen av tiltakene per nå. Mest aktuelt er nok et munnbindpåbud i kollektivtrafikken og å begrense antall på arrangementer og sammenkomster, sier Rælingen-ordfører Ståle Grøtte.

Han sier at smitten i kommunen er lav, men at de ønsker å bidra til at Oslo får kontroll på situasjonen.

– Vi jobber derfor med hvilke grep som fra vår side kan bidra til at Oslo og regionen rundt kan samarbeide om å begrense smitten.

Publisert: 29.09.20 kl. 11:46 Oppdatert: 29.09.20 kl. 12:00

Les også

Mer om Munnbind Coronaviruset