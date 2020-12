Frp-leder Siv Jensen forlot tirsdag kveld budsjettforhandlingene etter en knapp halvtime. Foto: MATTIS SANDBLAD

TV 2: Alkoholavgiftene kuttes med ti prosent

Avgiftene på grensehandelsvarer kuttes med milliarder, i bytte mot at Siv Jensen legger vekk kravet om kutt i antall kvoteflyktninger, ifølge kilder til TV 2.

Nå nettopp

Det er i ettermiddag hektisk møtevirksomhet i de ulike partiene for å behandle den foreslåtte budsjettavtalen.

Regjeringspartiene og Frp har foreløpig vært langt fra hverandre i forhandlingene.

Kristelig Folkepartis leder Kjell Ingolf Ropstad har gått med på en «betydelig reduksjon» i alkoholavgiften på øl og vin, skriver TV 2.

Det samme får NRK opplyst fra en kilde.

Avgiftene på alkohol skal settes ned med ti prosent, og avgiften på snus med 25 prosent, om budsjettavtalene signeres, sier kilder til kanalen.

Totalt utgjør kuttene som regjeringen har tilbudt Frp i avgiftene på grensehandelsvarer seg til milliardbeløp, får TV 2 opplyst.

I bytte mot reduserte alkoholavgifter vil Frp-leder Siv Jensen legge bort kravet om at Norge skal ta imot mindre enn 3000 kvoteflyktninger, og vil godta hele kvoten til regjeringspartiene.

Derimot har Frp fått gjennomslag for en rekke andre innstramminger på området; lengre midlertidighet for flyktninger, og strengere krav for å få permanent opphold i Norge, ifølge kildene.

På overtid

Frp krevde før forhandlingene kutt i bistandsbudsjettet og i antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot neste år. Underveis i samtalene har Jensen gang på gang understreket at partiet vil ha innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

Frp og regjeringspartiene er allerede enige om en krisepakke på 22,1 milliarder kroner til coronarammede bedrifter og kommuner.

Frp-leder Siv Jensen har også krevd et milliardbeløp til pensjonistene i forhandlingene, for å sikre økt kjøpekraft for denne gruppen neste år.

Budsjettforhandlingene startet 9. november, men dagen etter la regjeringen fram en ny coronapakke. Dermed gikk den første uken med til å få på plass en enighet om den. Frp fikk forhandlet opp størrelsen på pakken med 4,4 milliarder kroner.

Budsjettsamtalene fortsatte blant finanspolitikerne på Stortinget, men ble flyttet opp til partilederne 21. november.

Finansinnstillingen ble avgitt allerede sist fredag, uten noen avtale. Det betyr at en eventuell budsjettavtale vil bli fremmet i salen før finansdebatten torsdag.

Publisert: 01.12.20 kl. 18:24