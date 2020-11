DÅRLIG FULLFØRING: UiO ligger dårlig an på oversikten over frafall blant studenter. Foto: Ola Vatn

Her dropper nesten halvparten ut fra bachelorgraden

Universitetet i Oslo er det universitetet med høyest frafall blant bachelorstudentene. Ved deres humanistiske fakultet (HF) slutter 43 prosent underveis i graden.

Tall fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) viser at problemet er mindre hos andre institusjoner, skriver Forskerforum.

Siden 2016 har bare omtrent én av tre studenter ved UiO fullført graden sin. Til sammenligning fullfører halvparten til normert tid ved UiA og NTNU.

STUDIESTART: Bildet er fra en coronavennlig fadderfest ved UiO i august. Foto: Ola Vatn

– Studentene ombestemmer seg

Det humanetiske fakultet (HF) ved UiO skiller seg ut hos institusjonen. De har landets høyeste frafall, med 43 prosent.

Prodekan Gunn Enli forteller til Forskerforum at det er et kjent problem hos fakultetet. Hun forteller at en av årsakene til det høye frafallet er at mange studenter ikke vet hva de vil bli.

– En stor gruppe studenter ombestemmer seg i løpet av første studieår. De som faller fra gjør det gjerne tidlig i løpet, sier Enli til forumet.

Ifølge UiO sine nettsider ligger blant annet bachelor i filosofi, historie og musikkvitenskap under HF-fakultetet.

Høgskolene gjør det bedre

Tallene fra DBH viser at landets høgskoler har høyere gjennomføringsgrad enn universitetene. Ifølge Forskerforum ligger kunsthøgskolene på topp med 77 prosent gjennomføring på normert tid. Det er over halvparten så mange fullføringer som UiO har.

– Hvorfor skiller UiO seg ut på frafallet?

– Vi er et hovedstadsuniversitet. Beliggenheten gjør at det er flere studenter, og flere muligheter til å ta omvalg. Noe kan også skyldes studenter som jobber ved siden av og vil ha faglig påfyll, men ikke ønsker en grad, sier Enli til VG.

TOPPER LISTEN: Kunsthøgskolene har best fullføring, med 77 prosent. Foto: Fredrik Hagen

Fører ikke til et yrke

Mange av studieprogrammene ved fakultetet er såkalte disiplinfag, som fører ikke til et klart yrke. Det motsatte vil være profesjonsfag, som for eksempel lærer eller fysioterapeut.

Tidligere har forumet skrevet om at humanistene sliter mest med å få seg relevant heltidsjobb.

Enli sier de jobber med å gjøre HF-programmene mer relevante for arbeidslivet.

– Er det skummelt for studentene å fullføre en bachelor uten en jobb i andre enden?

– Det er nok stor variasjon i studentmassen på dette punktet, men vi må ikke glemme at det er de unge som fullfører i størst grad, nettopp de som har arbeidslivet foran seg, sier prodekan Enli til VG.

Direktør Seunn Smith-Tønnessen ved Universitetet i Agder (UiA) sier til forumet at det er stor forskjell på profesjon- og disiplinfag.

– Sammenlignet med UiO har UiA flere profesjonsutdanninger som lærer- og sykepleierutdanning, der gjennomføringen gjerne er høy.

TRENGER DIALOG: Forsker mener universitetene bør ha bedre dialog med studentene. Foto: Frode Hansen

Trenger bedre dialog med studentene

Fra og med skoleåret 2019/2020 ble det også innført et krav om at studenter må fullføre graden for å få fullt stipend.

Elisabeth Novdhaugen er forsker ved Nifu, og har jobbet mye med frafall i høyere utdanning. Hun sier til Forskerforum at det er begrenset med forskning på hva slags type tiltak som fungerer mot frafall.

– De fleste slutter ikke helt, men begynner på et annet studium, sier Hovdhaugen til Forskerforum.

Hun mener at universitetene bør ha dialog med studentene ved studiestart for å kartlegge hvem som planlegger å fullføre graden. Prodekan Gunn Enli sier de har satt inn flere tiltak, og blant annet satset på arbeidslivsrelevans og karriereplanlegging under studieløpet.

– Det tar lang tid å måle effekt, fordi vi må måle hele kull. Vi har bedre verktøy enn før, og de tiltakene vi jobber med nå er mer overgripende og målrettede, avslutter Enli.

Publisert: 30.11.20 kl. 13:16

