Russegruppen «Play it Loud 2021» mener det var en selvfølge å støtte de berørte etter Gjerdrum-skredet. Fra venstre: Mille Marie Gimle, Marthe Hellesjø, Anna Simonsen, Anna Libråten, Maren Glende, Carina Tørnby og Johanne Holmedahl. Foto: Johanne Holmedahl, Privat

Russegrupper har støttet skredrammede med flere tusen kroner: − Vi bryr oss

Flere russegrupper har den siste tiden støttet den populære innsamlingsaksjonen til de som er rammet av skredet i Gjerdrum. Viktig å vise at vi bryr oss, forklarer russen.

Publisert: Nå nettopp

Om et par måneder starter russetid nummer to i unntakstilstand. Flere av landets russegrupper bruker ventetiden på å engasjere seg i viktige saker. Blant annet har mange av dem delt innsamlingsaksjonen til de rammede av Gjerdrum-katastrofen, som lørdag ettermiddag har samlet inn over 6,2 millioner kroner.

Blant dem som har støttet aksjonen er russegruppen til Johanne Holmedahl (18), fra Aurskog-Høland.

– Russeprofilen vår er mye større enn det våre private profiler er, og dermed er det jo enda flere som får det med seg ved å dele det gjennom de kanalene vi har som russegruppe. Jo flere som gir, jo bedre, sier hun til VG.

Hun forteller at gjengen hennes synes det er viktig å engasjere seg for det som skjer i verden, og spesielt ting som skjer hjemme i Norge.

Russ Johanne Holmedahl (18) mener det er viktig at ungdom engasjerer seg. Foto: Johanne Holmedahl, Privat

– Det minste vi kan gjøre

– Når det skjer katastrofer som den på Gjerdrum er det enda viktigere å bry seg om andre og bidra der man kan, sier 18-åringen.

Holmedahl sier at hun synes ulykken er skremmende, spesielt siden de kommer fra et sted som ifølge henne selv ligner Gjerdrum på mange måter.

– Vi bor også i lite samfunn med ulike kombinasjoner av boligfelt og gårder. Ulykken som har skjedd der er utenkelig for oss å forstå eller kunne relatere til, så det minste vi kan gjøre er å bidra på den måten.

SHOOKONES 2021: Guttene i russegruppen sier det viktig å bruke stemmen de har. Foto: Sander Hoff, Privat

Vil vise at ingen står alene

Sander Hoff (18) er også russ i år. Sammen med russegruppen sin, «Shookones 2021», har de støttet saken med flere tusen kroner.

– Vi er opptatte av at alle skal ha det bra, og spesielt de pårørende som har mistet personer de er veldig glade i, sier Hoff til VG.

Han forteller at de ikke har et veldig stort publikum, men at de likevel har en stemme som kan påvirke andre til å være med å bidra.

– En pengesum ikke kan fikse alle skadene som har skjedd, men er det viktig at vi viser at de berørte ikke står alene.

les også Advarer mot kamera-krav for elever og studenter

Hoff legger til at de ikke gjør dette for å fjerne stigmaet rundt festglade russ. Han mener det er naivt å tro at slike handlinger vil fjerne det.

– Hensikten med å støtte slike saker er først og fremst å støtte de det gjelder. Men vi håper også at man kan se at russen ikke bare er en byrde for samfunnet men at vi også kan være en ressurs, sier han.

Frida Hovdenak (18) er visepresident på Ås videregående skole og PR-sjef på russebussen «Stillballin’ 2021». Foto: Frida Hovdenak, Privat

«Russ mot kreft», «Nei er nei» og «Black Lives Matter»

Frida Hovdenak (18) er visepresident på Ås videregående skole og PR-sjef på russebussen «Stillballin’ 2021». Hun er enig med Holmedahl og Hoff i at det er viktig at russen bruker stemmen sin i slike saker.

– Når man først har en instagramprofil med nesten 4000 følgere, så burde man bruke denne plattformen som en stemme. Dette har vi også gjort ved tidligere anledninger, sier Hovdenak til VG.

Hun forteller at de også har støttet aksjonene «Russ mot kreft», Amnestys kampanje «Nei er nei», samt «Black Lives Matter».

– Russ har jo et stereotypisk bilde som opprørske og likegyldige ovenfor moral, men dette er det mange russegrupper som stadig motbeviser, sier hun.

RUSS MOT KREFT: I høst gikk russen ikledd rosa klær for å støtte kampanjen mot brystkreft. Foto: Johanne Holmedahl, Privat

– Avlyser russetiden om vi må

Frida Hovdenak sier at de også opplever at russen har fått et stereotypisk stempel som «overfladisk» og «unødvendig».

– Jeg vil ikke høres pessimistisk ut, men personlig tror jeg at flere eldre vil ha denne holdningen uansett av hva vi gjør.

– Det er ikke for å motbevise denne fordommen at vi deler slike innlegg, men fordi vi faktisk bryr oss, legger hun til.

Det er krevende dager for russen i nå, med rød beredskap på skolen og sosial distansering på fritiden. Det løser de med digitale bussmøter og en positiv holdning.

– Det er lett for de eldre å glemme at for oss på 18–19 år, så er dette faktisk en omfattende del av hverdagen. Vi mister de siste årene på videregående med vennene og lærerne våre, men er bevisst på at absolutt alle har gitt opp noe under denne nasjonale dugnaden, sier hun.

Som visepresident på skolen følger hun godt med på smittesituasjonen, og forteller at hun opplever kullet som velinformerte og oppegående.

– Våre jevnaldrende har fulgt corona-rådene nøye, vi utsetter russefeiringen om dette kreves, legger Hovdenak til.

Johanne Holmedahl mener at russetiden kan forbedres, men at man ikke bør dra alle under én kam. Foto: Johanne Holmedahl

– Russetiden har også et forbedringspotensial

Johanne Holmedahl er enig med Hovdenak om at de opplever et «stempel». Samtidig forstår hun noe av kritikken som blir rettet mot dem.

– Russetiden har utviklet seg til en helt egen kultur som mange vil fjerne, og dette kan jeg absolutt skjønne. Den har utviklet seg til å være en feiring som kun varte et par uker i mai, til å bli en hel bransje med egen musikksjanger, klær, treff og salg av busser og vaner.

– Samtidig tror jeg at det er lett å dra alle under en kam og svartmale hele russetiden og alt som kommer med den, legger hun til.

Holmedahl sier at russen har forbedringspotensial når det kommer til mye, men at hun synes russen også er flinke til å gi til andre og vise støtte når det trengs. Hun ønsker seg en russetid der de kan være sammen.

Også guttegjengen fra «Shookones 2021» er enige i det. De krysser alt de har for at russetiden skal bli så bra så mulig i unntakstilstanden.

– Vi ber til alle høyere makter at det blir russetid i år. Vi håper at vaksineringen mot corona gjør at det kan bli en normal hverdag igjen for folket, sier Sander Hoff.