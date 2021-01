LIVSVIKTIG: Fagforbundets leder Mette Nord mener hele stillinger i pleie- og omsorg hindre smittespredning. Foto: Bjørn Haugan

Slår alarm om deltid i helsesektoren

7 av 10 helsefagarbeidere jobber deltid og hver fjerde ansatt jobber flere steder for å få en inntekt å leve av. Fagforbundet mener pandemien viser at det er livsviktig å få ned antall deltidsansatte på sykehjemmene.

En ny undersøkelse FAFO har utført for Fagforbundet, viser at et stort flertall av helsefagarbeidere fortsatt jobber deltid, ofte på flere helseinstitusjoner. Flere sykehjem som har hatt smitte og dødsfall blant beboere, har fått smitten inn med ansatte.

– Pandemien viser at det er livsviktig å øke andelen faste, hele stillinger i pleie- og omsorg, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Jobber i annen virksomhet

SMITTEVERN: Sykehjemmene har hatt strenge regimer for å holde smitten unna sårbare beboere. Dette bildet er fra Metodisthjemmet i Bergen som mistet 18 beboere tidlig i pandemien. Foto: Paul S. Amundsen

Det store antallet deltidsarbeidende skaffer seg inntekt til å leve av ved å jobbe flere steder, også utenfor helsesektoren:

* En av fire jobber vakter i annen virksomhet, i barnehage, SFO eller annen kommunal virksomhet, viser FAFO/Fagforbundets undersøkelse.

– De fleste har behov for full jobb og må spe på med ekstravakter der det er ledig. Det kan være ledige vakter på forskjellige avdelinger på sykehjemmene eller på andre institusjoner i kommunen. Dette bidrar til at denne gruppen arbeidstagere kan ta med seg smitten til mange flere, sier Nord.

Undersøkelsen bygger på data fra oktober 2018.

– Det er ca. 150.000 arbeidstagere i sektoren, og det er den delen av norsk arbeidsliv med mest deltidsarbeid. Én av fire har flere jobber, enten i pleie og omsorg eller utenfor sektoren. De jobber ofte ekstra i barnehage, SFO, fritidsklubb eller i barnevernet. En del er jobber også som renholdere. De jobber andre steder for å skaffe seg nok inntekt, sier Fafo-forsker Bård Jordfald.

FORSKER: Bård Jordfald Foto: Fafo

Svært få hele stillinger

Kartleggingen viser at 20 prosent av utlyste stillinger i pleie- og omsorg har 20 prosent arbeidstid eller mindre. Det kan for eksempel bety helgevakt annenhver helg. Bare 15 prosent av utlyste stillinger i pleie- og omsorgssektoren er hele stillinger.

– Det må bli en økt bevisst rundt konsekvensene dette har. Vi har medlemmer som bruker mange år før de endelig får en hel, fast stilling. Samtidig sitter ledere med et daglig puslespill for å fylle vaktene. Jeg tror pandemien har gjort kommunale ledere mer bevisste på det. Vi må ha mange flere i faste stillinger. Det er god smittevernberedskap – også i vanlige år med influensasmitte blant sykehjemsbeboere, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Samlet ansatte

Da Orkerød sykehjem i Moss fikk et stort smitteutbrudd i april/mai, ble det raskt tatt en viktig smitteverngrep: Ansatte med små stillinger på to-tre forskjellige institusjoner i kommunen, ble organisert slik at de bare jobbet ett sted. Det tok ned risikoen for at de skulle spre viruset videre til andre sykehjem.

– Vi forberedte organisasjonen på hva de skulle gjøre hvis det kom utbrudd. Blant annet kjørte vi en risikoanalyse i tilfelle smitteutbrudd. Da vi fikk smitte på Orkerød, tok vi raskt grep og fordelte ansatte som jobbet på forskjellige sykehjem, sier enhetsleder for sykehjem og omsorgsboliger, Gro Gustavsen.

– Det er mange deltidsstillinger i pleie- og omsorg. Vi ønsker en heltidskultur og vi har hatt prosjekter på det. Fagdirektøren kommer til i initiere et nytt prosjekt som handler om heltid, sier Gustavsen.

LESESTUND: Anne Karine Wold, til venstre, er aktivitør på Orkerød sykehjem i Moss. Her leser hun lokal historie for en gruppe beboere. Foto: Helge Mikalsen

– Inngangsport

Den nasjonale kartleggingen viser:

* Høsten 2018 var det drøyt 165 000 arbeidsforhold innenfor pleie og omsorg.

* Snaut 150 000 arbeidstagere utførte disse.

* Av de drøyt 165 000 arbeidsforholdene befant 91 prosent

seg i kommunene og 9 prosent i privat pleie og omsorg.

– Innenfor helse har det i mange år vært vanlig å starte som vikar. Man prøver yrket og ser om det noen man vil fortsette med. Det har vært inngangsporten for mange. Ofte jobber man flere steder i starten, etter hvert blir man på ett sted, sier Gro Gustavsen.

Under pandemien har Moss kommune fordelt ansatte slik at de ikke jobber forskjellige steder.

– Noen funksjoner som vi er veldig avhengige av, kan ikke jobbe på bare et sted. Leger må for eksempel på tvers av institusjonene. Da tar de forbeholdene de må for å forebygge smitte, sier Gustavsen.

Vil endre kultur

Bergen har hatt mange coronadødsfall på sykehjem. Smitten har kommet inn via ansatte, pårørende, fra andre pasienter som har vært innlagt på sykehus eller fra pasienter som har smitten med seg hjemmefra, får VG opplyst.

Fagforbundets overvåkning av utlyste stillinger viser at bare en av tre helsefagarbeiderstillinger er heltid.

– Vi jobber for å bli en heltidskommune. Det henger igjen en deltidskultur i helsesektoren. Vi ønsker heltid fordi vi tror det gir bedre tjenester og bedre arbeidsforhold. Det gir ansatte mer forutsigbarhet og brukerne færre personer å forholde seg til, sier Kjell Wolff, kommunaldirektør for Byrådsavdelingen for eldre, helse og frivillighet.

I 2020 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på sykehjemmene i Bergen 71,6 %. I 2016 var andelen 100 prosentstillinger 25,7 %, i 2019 var andelen 27,8 %.

– I år blir heltidsprosjektet organisert med en dedikert prosjektleder for å strukturere arbeidet videre. Bergen skal bli en kommune gjennomsyret av heltidskultur, sier Wolff.