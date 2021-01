FØRE VAR: Overlege i FHI, Preben Aavitsland, anbefaler ikke kvinner å bli gravide før det har gått én uke etter siste vaksinedose. Samtidig påpeker han at dyreforsøk ikke viste at vaksinen har noen påvirkning på svangerskapet eller fosteret. Foto: Jan Petter Lynau

Helsepersonell anbefales å utsette graviditet til etter vaksinering

Mens FHI anbefaler at man venter én uke med å bli gravid etter man er ferdig vaksinert, ber Oslo universitetssykehus ansatte i ytterligere tre uker etter dette.

4. januar ble det klart at kritisk helsepersonell flyttes frem i vaksinekøen. Derfor er det nå beboere ved sykehjem, eldre og kritisk helsepersonell som mottar vaksinen før den øvrige befolkning i Norge.

Kritisk helsepersonell utgjør en betydelig yngre aldersgruppe enn eldre og sykehjemsbeboere, og byr på andre problemstillinger - blant annet kombinasjonen graviditet og vaksine.

Den nasjonale hovedregelen, utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI), er foreløpig at gravide ikke skal vaksineres. De ber også de som planlegger å bli gravide å vente til det har gått én uke etter vaksinering.

De ansatte på Oslo universitetssykehus (OUS) har imidlertid fått en enda strengere anbefaling fra arbeidsplassen.

BES VENTE: Kritisk helsepersonell som nå planlegger å bli gravide, anbefales å ikke gjøre dette samtidig som de vaksineres. Det er ennå ukjent hvordan corona-vaksinen kan påvirke graviditet, og foreløpig anbefales det at graviditet og vaksine ikke kombineres. Foto: Lise Åserud / NTB

De rådes til å unngå graviditet både i vaksinasjonsperioden og i fire uker etterpå, opplyser overlege Ragnhild Raastad ved avdeling for smittevern.

Ansatte ved OUS bes derfor å vente i totalt seks uker, og altså tre uker lenger enn det FHI anbefaler.

– Dette begrunnes i manglende data for gravide og er et hakk mer forsiktig enn de nasjonale anbefalingene. Vi har gode smittevernrutiner og mener foreløpig at risiko for smitte ikke er så stor at det veier opp for usikkerheten disse kvinnene kan komme til å oppleve om de skulle bli gravide kort tid etter vaksinering, forklarer Raastad til VG.

FHI: Best å vente

Overlege Preben Aavitsland i FHI sier til VG at de også mener at det beste er å vente med å bli gravid til man er fullvaksinert, om man planlegger å bli gravide.

– Dersom man skal vaksinere en kvinne som planlegger å bli gravid, bør man legge opp til at hun kan vente med å bli gravid til hun er fullvaksinert, altså en ukes tid etter andre dose. Da har kvinnen best mulig beskyttelse mot coronasykdom før hun blir gravid, forklarer han.

Aavitsland påpeker blant annet at dyreforsøk med Comirnaty (Pfizer-vaksinen, journ.anm.) ikke viste noen påvirkning på svangerskapet, fosteret eller utviklingen hos avkommet.

Rådene kan endres etter hvert

Vaksinasjon av gravide er foreløpig bare aktuelt bare i spesielle tilfeller der risikoen for å bli smittet og syk vurderes som særlig høy.

– Dette rådet kan bli endret når vi får bedre holdepunkter for at vaksinasjon er trygt i svangerskapet, sier han.

Det kan derfor hende det er andre råd som gjelder når øvrig befolkning, deriblant kvinner som er i en prossess der de planlegger å bli gravide, skal vaksineres.

På spørsmål om helsepersonell eller den som vaksineres bør informere om graviditet, svarer Aavitsland at de anbefaler utfylling av egenerklæringsskjema der spørsmål om dette står, eller at tilsvarende informasjon sjekkes ut på annen måte.

Disse helsearbeiderne får vaksinen først

Da den første prioriteringer for vaksiner kom i Norge, sto først ikke helsearbeidere på listen. Det ble imidlertid endret i julen, og det ble bestemt at et begrenset antall doser skal gis til helsepersonell.

FHI har publisert to kriterier som kommunene og helseforetakene må bruke når de velger hvem som får vaksinen først:

Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha tydelige konsekvenser for liv og helse.

Helsepersonell som har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

FHI påpeker at de ennå ikke vet i hvor stor grad vaksinene beskytter mot videre smitte, og derfor er foreløpig ikke sykehjemsansatte på denne listen.