– Dette har jeg svart på 200 ganger før, utbryter Tom Hagen. Over tre dager blir han spurt ut om konflikter i ekteskapet, vold, økonomi – og en planlagt ferie til Gran Canaria.

De siste avhørene

Tom Hagen har status som fornærmet under de grundige avhørene som finner sted i februar 2019.

I dag, nesten to år senere, er han siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne Elisabeth Hagen.

Den nå 70 år gamle milliardæren nekter straffskyld. Etter å ha gitt et kort siktet-avhør, ønsker han ikke lenger å snakke med politiet.

De tre vitneavhørene kan dermed bli stående som de siste grundige forklaringene Tom Hagen gir, og er derfor en viktig og sentral informasjonskilde for politiet.

I februar-avhørene er forholdet til kona viet et eget kapittel. Her går politiet helt tilbake til Anne-Elisabeths oppvekst som enebarn.

Paret giftet seg allerede som 19-åringer, og mye av avhørene handler om forholdet mellom dem.

På spørsmål om forholdet har vært konfliktfylt, svarer Tom Hagen «nei, men det har vært et spennende forhold».

Han beskriver kona, i familien kalt «Lisbeth», som nøktern og grei. Han vil ikke si at de har hatt et konfliktfylt samliv, bare et spennende et.

De har noen ganger vært som «hund og katt», forteller Hagen.

Han mener de har hatt et normalt forhold. Han sier hverken han eller kona er helt A4 som personer. Han viser til at like barn leker best, og at de har «spilt på samme tone og hatt det all right». De har hatt flaks og vært flinke.

«Skjebnen har fart litt pent med oss, tross alt», forklarer Hagen.

Han beskriver dem som et spennende par med personligheter på hver sin måte. Avhøreren ber ham forklare hva han mener.

Hagen forklarer at i den grad de har hatt konflikter, har de vært innstilt på å rydde opp og la tiden lege det meste.

Han oppgir videre at de aldri har hatt konflikter om barneoppdragelse, hus og hjem. De har heller aldri hatt konflikter om penger og pengebruk, etter hans syn.

Gjennom 50 år har de aldri diskutert skilsmisse, sier Hagen. De har aldri satt seg ned for å diskutere det, selv da krisen var på sitt verste, forteller han.

31. oktober 2020, to år etter konas forsvinning, gjør Hagen sitt første intervju, i NRK Dagsrevyen. Her forteller Hagen at han ikke tror kona ville skille seg.

Samtidig sier han at ekteparet i 1993 inngikk en ektepakt, fordi de var «inne i en liten bølgedal».

«Da var situasjonen den at jeg var litt redd», sier Hagen i NRK-intervjuet.

På spørsmål om hva var redd for, svarer han: «Nei, det kunne jo hende at, for eksempel, hvis det ble en skilsmisse, da».

Etter det VG kjenner til, ønsker politiet å stille ytterligere spørsmål omkring ekteskap og skilsmisse.

I avhør blir Hagen spurt om hvordan ekteparets økonomi har fungert. Han sier det har fungert sånn at Lisbeth alltid har hatt tilgang til hans konto. Han har aldri spurt henne om hva hun har brukt penger til.

Hus og bil har vært hennes bord helt siden de giftet seg, siden han selv ikke er glad i å drive med sånt, forklarer milliardæren.

Hagen omtaler seg selv som en finansminister med ansvaret for å skaffe pengene.

Han forteller at Lisbeth hadde ansvar for å betale regninger fra hans konto. Det var også slik at Hagen ba kona om å ta ut penger for ham slik at han kunne gå med kontanter.

Han kan bruke kort, men han trives best med kontanter, forteller han.

Milliardæren sier han har betalt for alle kostnader tilknyttet hus, hjem og barn. «Lisbeth har nok brukt sine egne penger på barnebarna de siste årene. Lisbeth er ikke en økonom», forklarer han.

Avhøreren spør om det har vært konflikter rundt dette.

Aldri som han kan huske, svarer Hagen.

Han forklarer at han noen ganger har sett på kontoutskriftene sine at kona har kjøpt ting som bare er til seg selv. Da har han tatt det opp. Det har skjedd et par ganger. Det har ikke vært noe problem, sier han.

Et eget kapittel er viet Tom Hagens tanker om vanlige teorier i etterforskningen av forsvinningssaker.

Han får spørsmål om kona kan ha iscenesatt sin egen forsvinning og teorien om seg selv som mulig gjerningsmann.

Hagen, som i februar 2019 hadde vitnestatus, forklarer at han har skjønt at det har vært et tema at han skulle være hovedmistenkt.

Dette kaller han sjokkerende. Han beskriver det som en lærdom og noe han ikke unner noen.

Hvis det var han som skulle stå bak det her, hva skulle motivet så være? spør Hagen retorisk.

Penger er ofte motiv, men når det gjelder han og kona, er det han som sitter på formuen, svarer Hagen på sitt eget spørsmål.

Han sier at kona satt på formuen en lang periode mens de hadde særavtaler. Dette gjorde de i fare for konkurs. Senere forklarer han hvordan det ble naturlig å føre huset i Sloraveien i Lørenskog over på ham selv.

Hagen avviser at penger kan være et motiv i teorien om ham selv som gjerningsmann.

Han medgir at sjalusi kunne ha vært noe, siden de har hatt noe drama i ekteskapet. Han innrømmer at han selvfølgelig er litt sjalu. Hva er vel et par uten sjalusi, spør han.

Hagen mener selv han er sunn sjalu, og sier han synes synd på dem som ikke er det.

Han medgir også at hevn kan være et motiv, men hvorfor har han ikke da hevnet seg for lenge siden, spør han.

Hagen forklarer at han aldri har vært et sånt menneske som hevner seg eller tenker hevn. Det har han lært av sin mor. Hevn har aldri vært noen tanke i hodet hans, sier han.

VG har tidligere omtalt at Tom Hagen har skrevet om hevn i private notater. Hagen skrev at han hadde fortalt en person at han ville drepe vedkommende sakte, men sikkert.

Hagen sier han ikke kan huske dette, og at det i så fall må bero på en misforståelse, ifølge hans forsvarer Svein Holden.

I avhør får Tom Hagen spørsmål om han har vært voldelig mot kona. Det avviser han.

Han tror han aldri har vært voldelig i den forstand at han har slått eller sparket, men kanskje ristet, forklarer han.

Han kan heller ikke huske noen scener der kona har vært voldelig mot ham.

Avhøreren spør også om det har vært noen scener med psykisk vold.

Dette avviser også Hagen.

De har kjeftet på hverandre. De har kranglet i 50 år, i høye og lave toner, og det kan hende at når Lisbeth er blitt veldig sint, så har hun tatt tak i ham og kanskje har han gjort det samme. Dette er naturlig, sier han.

Ingen har slått eller sparket for å gjøre skade. Dette føler Hagen seg trygg på, forklarer han.

Avhøreren spør hvordan Tom Hagens temperament er.

Hagen svarer at han og familien er temperamentsfulle mennesker, alle sammen. Etter hans syn er det et sunt temperament, som han mener avhøreren kan ha sett noe til de tre dagene som avhøret har pågått.

– Kan du bli ordentlig forbannet?

– Jajaja, det håper jeg at jeg kan bli, svarer han.

Hagen sier meningen sin og setter ord på tanker. Det kan være brutalt for noen mennesker å høre det, forklarer han.

Avhøreren spør om han da roper eller blir fysisk. Hagen svarer at han aldri har gått fysisk til angrep på noen.

Dersom det har skjedd, må det ha vært på lokalet på Hadeland i gamle dager. Før han igjen slår fast at han aldri har vært fysisk.

I avhørene er det viet stor plass til året 1993. Dette beskriver Hagen som et kriseår, og på et tidspunkt fikk han «litt panikk».

Han sto midt i et byggeprosjekt på Kvitfjell, hvor han skulle bygge hotell i forbindelse med OL på Lillehammer.

Han beskriver det som et vanvittig tøft prosjekt. Det føltes som «at alt lå i hans hender, om det ble OL eller ikke», forklarer Hagen.

Høsten 1993 toppet kriseåret seg. Da oppsto ekteskapskonflikten. Han forklarer at han i tiden etter konflikten lot kona «seile litt sin egen sjø.»

I ettertid ser Hagen at ting kunne ha blitt gjort annerledes. Det ble en liten «familiekrise», men det var ikke verre enn at det gikk over, sier han.

Han forteller at han ble totalt utbrent dette året. Det var lange arbeidsdager, fra fem om morgenen til midnatt. Han var så kjørt at han nesten hadde problemer med å holde seg på beina, sier han, ifølge avhøret.

Avhøreren spør når Tom Hagen og Anne-Elisabeth sist var på ferie. Hagen svarer at det faktisk er en stund siden, men at de var i London for to år siden.

Han sier at det er flere år siden de var i «Syden». Men kort tid før forsvinningen hadde de snakket om å dra til Gran Canaria, muligens første uken i november. Han hadde ordnet plass i avtaleboken.

Han sier at kona hadde planlagt ferien, siden han var sliten. Han ønsket seg et sted med sol.

«Hun kunne bestemme og han ble med», sier Hagen.

I flere avhør har politiet vært svært opptatt av alt Tom Hagen kan huske om forsvinningsdagen 31. oktober 2018.

Han får spørsmål om når han sto opp, frokosten, snøen som falt den morgenen og ruten han kjørte til jobb.

I avhør er det tydelig at Hagen er frustrert over å få de samme spørsmålene om og om igjen. Han sier blant annet at han har svart på disse spørsmålene 200 ganger.

Spesielt er politiet opptatt av hva som skjedde da han kom hjem cirka klokken 13.30, og oppdaget at kona var borte.

Hagen forklarer at han forsvinningsdagen dro hjem fra jobb tidligere enn vanlig. Han forklarer at han ble bekymret fordi kona ikke svarte ham etter gjentatte telefoner.

Anne-Elisabeth Hagen var ikke å finne i huset, forteller han. På toalettrommet i første etasje fant han det han omtalte som slepespor og konas klær på gulvet, som han beskriver detaljert.

Det var også i dette området politiet fant ni avtrykk fra en Sprox-sko, som de mener kan knyttes til forsvinningen.

Han mener det var slepespor etter det som hadde skjedd, at hun hadde blitt dratt ut.

Han mener at sporene på åstedet tydet på at «noen hadde pyntet litt opp i ettertid så det ikke skulle se så jævlig ut».

Hagen forklarer at han tenkte at noe var fryktelig galt.

Han sier at han ut fra sporene på åstedet, trodde at gjerningspersonene hadde bommet på tiden, og at det ikke var meningen at åstedet skulle se slik ut.

Han trodde gjerningspersonene kunne ha skremt kona, men han orket ikke tenke så mye på det.

På en stol i gangen lå et trusselbrev og konas verdigjenstander. Han leste brevet, og var i sjokk, forteller han.

I dette avhøret gir Tom Hagen uttrykk for at han har sin mening om hva som har skjedd, men at han aldri får lov til å lufte den.

Politiet vil ikke høre på ham, sier han.

I avhørene fra februar gir Tom Hagen uttrykk for at tilliten til politiet går opp og ned.

På et tidspunkt sier han at han ikke stoler på noe av det politiet har gjort «når det gjelder fakta».

Han har ikke sett noen løsningsforslag på hva som har skjedd, sier han. «Men det er vel sånn det er. Det gjelder flere ting».

Da han er på såkalt gjennomlesing av februaravhørene, har han en rekke bemerkninger.

Om han hadde vært i toppform da han ble avhørt, ville mye av avhøret sett annerledes ut, sier han.

Han mener at mye av det private ikke har relevans for saken og burde vært utelatt fra dokumentet.

Han er redd for at mediene skal få fatt i det, og sier han må beskytte seg selv.

Det er vanlig prosedyre at vitner, fornærmede og siktede personer signerer avhør.

Tom Hagen har ikke signert noen av disse avhørene.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men har hele tiden nektet for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få intervju med Hagen, men det har han ikke ønsket.

Både Hagen og hans forsvarer Svein Holden har fått denne artikkelen til gjennomlesning. Forsvareren skriver følgende i en e-post:

«Det er ingen tvil om at det utgjør en enorm merbelastning for Tom Hagen og hans nærmeste familie at familiære og personlige forhold, som ble uttalt i fortrolighet til politiet, brettes ut i VG.

Etter min oppfatning går VG for langt når det gjengis detaljerte og personlige opplysninger fra politiavhørene av Tom Hagen. VGs publisering av slike opplysninger kan medføre at vitner i alvorlige straffesaker avstår fra å forklare seg – eller forklarer seg forbeholdent – til politiet av frykt for fremtidig publisering. En slik publiseringspraksis mener jeg derfor er kontrær til pressens samfunnsoppdrag».

Politiet har ingen kommentar til avhørene som er tatt i saken.

– Når det gjelder fremtidige avhør, er det en rekke forhold politiet kunne ønsket siktedes forklaring på og som kunne bidratt til sakens opplysning og videre fremdrift i etterforskningen. Siktede har imidlertid ingen plikt til å forklare seg om bevisene, noe politiet selvsagt respekterer, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en e-post til VG.

