Slik var de første dramatiske timene: − Ble reddet mange liv

GJERDRUM (VG) Brannvesenet måtte sprenge opp dører for å redde mennesker fra det dramatiske skredet som gikk i Gjerdrum natt til onsdag. – Alle på stedet gjorde en formidabel innsats, sier innsatsleder i brannvesenet Kenneth Wangen.

– Det var en hektisk periode. Mange strakk strikken svært langt for å redde liv, og satte sitt eget liv litt på siden for å redde andre, sier innsatsleder i brannvesenet Kenneth Wangen til VG.

Han var blant de første som kom til skredområdet etter at nødetatene ble varslet rundt klokken 04.00 natt til onsdag.

– De var både naboer, politifolk, brannfolk og ambulanse. Noen har vært inne i hus og hentet ut personer som kort tid etterpå har rast. Vi har hatt folk nede i skredgropen for å redde ut personer fra biler og så videre.

– Det var svært hektiske minutter på begynnelsen, sier han.

Brannvesenets innsatsleder Kenneth Wangen. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Innsatslederen forteller at brannvesenet rykket ut fra flere av de nærliggende stasjonene.

– Hvor raskt var dere på stedet?

– Det har jeg ikke akkurat tall på, men vi rykket ut fra både fra Skedsmo, Jessheim og Lørenskog brannstasjon, og kanskje også flere. De er ikke veldig langt unna, så jeg tipper ti minutter.

– Hvordan jobbet dere i begynnelsen?

– Da var det evakuering som var hovedprioritet og redning av dem som man kunne komme til.

– Det ble brukt sirener, vi sprengte opp dører, vi ropte og skreik. Det gjorde også naboer, ambulanse og politi. Alle på stedet gjorde en formidabel innsats i begynnelsen. Og sammen med helikopter, som også var tidlig på plass, så reddet de mange liv.

– Hvor mange liv ble reddet?

– Det kan jeg ikke tallfeste, men det var mange, sier Wangen til VG.

Til lokalavisen Romerikes Blad utdyper Wangen:

– Sammen reddet vi kanskje 30 til 40 liv.

Siden onsdag har brannvesenet bistått i det krevende arbeidet med å søke etter personer i skredområdet.

– Vi prøver å tilstrebe at mannskapet jobber i seks til åtte timer. Men i natt ble det noe lenger, basert på at vi fikk en del indikasjoner på at vi kunne være i nærheten av et nytt funn. Det viste seg å holde stikk og kom på morgenen i dag. Bortsett fra det er det krevende arbeid og fortsatt svært høy risiko, sier Wang.

Mannskapet leter fremdeles etter bygningsdeler hvor det kan være luftlommer.

– Vi gjør som tidligere og søker hvor man kan finne overlevende og der det er lettest å komme fram. Men kvikkleiren er vanskelig å grave i, sier han.

Er det delvis intakte rom i bygningene?

– Ja, enkelte steder.

Han sier at det å få en vei inn til skredområdet har vært avgjørende.

– Vi måtte bygge vei for å sikre vår retrett, og den er sikret nå. Det er noe som gjør at vi har fått en helt annen tilgang og oversikt over raset etter at vi begynte å grave. Det gjorde at vi også kunne sette i gang innsatsen vi nå gjør.

