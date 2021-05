UENIG: På sin Twitterprofil motsier overlege i Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Tor Erik Schrøder

Motsier Nakstad: Ingenting som tilsier at man trenger en tredje dose

Lørdag sa Espen Nakstad at det kan bli behov for en tredje vaksinedose om den indiske varianten fortsetter å spre seg. FHIs Preben Aavitsland skriver på Twitter at det ikke finnes data som underbygger dette.

Av Thea Rosef

Lørdag sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB at gjenåpningen de neste ukene ikke trues av at den indiske varianten blir dominerende i Norge. Men at det kan føre til behov for en tredje vaksinedose, noe som vil ta tid å produsere, sa Nakstad.

Virusvarianten ble første gang påvist i India i desember. Den er nå i ferd med å bli den dominerende varianten i England. I Norge er mer enn 40 tilfeller påvist.

FHI skriver i en rapport som ble publisert lørdag at det er middels til høy risiko for fortsatt spredning av varianten i Norge, og at den kan bli dominerende framover.

TREDJE DOSE: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad uttalte lørdag at om den indiske varianten fortsetter å spre seg, kan det føre til behov for en tredje vaksinedose.

– Det beskjedne antallet påviste tilfeller i Norge tyder ikke på at den indiske varianten vil skape problemer for gjenåpningen de neste ukene. Men etter hvert vil den kunne begynne å dominere blant ikke-vaksinerte i hele Europa, sa Nakstad til NTB.

– Hvis den i tillegg har egenskaper som gjør at den sprer seg mellom fullvaksinerte, vil det kunne bli vanskelig å oppnå flokkimmunitet uten en tredje, justert vaksinedose til alle.

På sin twitterprofil søndag motsier overlege i Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland helsetoppen.

– For ordens skyld: Det er ingen data nå om den indiske varianten som tilsier at befolkningen trenger noen tredje vaksinedose, skriver Aavitsland på Twitter.

Videre viser han til FHIs risikovurdering av den indiske virusvarianten.

På spørsmål fra VG til Aavitsland om en kommentar til Twitter-innlegget, svarer overlegen:

– Alt står i tweeten.

Nakstad skriver i en SMS til VG søndag kveld at det ikke foreligger data om de indiske eller vietnamesiske variantene som tilsier behov for justerte mRNA-vaksiner nå, og at slike vaksiner heller ikke finnes tilgjengelig fra produsentene enda.

– Men hvis stadig nye mutasjoner viser seg å redusere vaksinenes effekt mot sykdom og/eller smittsomhet, må vi være forberedt på at det kan bli behov for en tredje justert vaksinedose på et senere tidspunkt, skriver han.

Nakstad mener det ser ut som EU tar høyde for dette i sine avtaler med vaksineprodusentene.

– Det er nok en fornuftig tilnærming selv om ingen av oss vet når behovet for en tredje dose kan oppstå eller i hvilke land og aldersgrupper behovet vil være størst. Det ser heldigvis ut som vi ikke vil få behov for en "årlig" coronavaksine, slik man må for influensa for å være godt beskyttet, skriver han, og legger til:

– SARS-CoV-2 ser ut til å være mer stabilt enn influensavirus, men vil fortsette å mutere så lenge det spres i stort omfang globalt. Økt vaksinering øker også sannsynligheten for escape-mutasjoner, det vil si nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot.

Nakstad understreket også til NTB lørdag at det er ting som tyder på at den indiske varianten er mer smittsom. Det skriver også FHI i sin rapport, i tillegg til at varianten trolig er mer motstandsdyktig mot vaksiner.

FHI viser først og fremst til data fra Storbritannia når det gjelder hvor effektiv vaksiner er mot den indiske varianten.

En studie fant at Pfizer-vaksinen ga 88 prosent beskyttelse mot den indiske, mot 93 prosent for den britiske. Det foreligger foreløpig ikke nok data til å si om varianten gir mer alvorlig sykdom eller ikke.

– Vår vurdering per nå er at de smitteverntiltakene som ble innført med engelsk variant, med forsterket TISK, også vil være tilstrekkelig for indisk variant, uttalte avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB lørdag.

– Vi følger situasjonen tett, og vil komme med oppdatert risikovurdering og oppdaterte råd dersom vi ser det er behov for det.