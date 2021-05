HAR TRO PÅ KOMMUNENE: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror de fleste kommunene vil klare å håndtere smittesituasjonen, slik at gjenåpningen frem mot sommeren kan fortsette. Foto: Line Møller

Ikke lenger smittenedgang i Oslo ifølge Nakstad: − Litt bekymringsfullt

Etter en måned med synkende smittetrend, flater nå trenden ut både nasjonalt og i Oslo, og i Bergen kan det være tegn på en oppgang, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Torsdag ble det registrert 506 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Det er 113 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 393.

Ifølge VGs beregning har trenden i registrert smitte nå gått fra synkende til flat, mens 27 kommuner har en stigende smittetrend.

– Går utviklingen fremdeles i riktig retning?

– Vi har sett denne trenden de siste dagene, og smitten går ikke lenger ned i Norge sett under ett, men den går fortsatt ned i de fleste kommunene, og noen steder går det opp, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VGTV fredag morgen.

– Så er det slik at det er lokale utbrudd som gir denne effekten. Vi ser at for eksempel Skien og Porsgrunn har mye smitte nå, og står for 10 til 15 prosent av alle smittetilfeller siste døgn. Så slike hendelser og enkeltutbrudd påvirker de nasjonale tallene veldig, sier Nakstad.

– Det som kanskje er litt bekymringsfullt er at det er ikke nedgang i Oslo lenger, og det er nesten tegn til en oppgang i Bergen.

Torsdag ble det registrert 129 nye smittetilfeller av coronaviruset i Oslo, ifølge kommunens egne tall. Det er 20 tilfeller flere enn gjennomsnittet de siste syv dagene, som er på 109.

I Bergen ble det registrert 46 nye smittetilfeller onsdag. Mandag og tirsdag ble det registrert henholdsvis 31 og 23 smittetilfeller, ifølge kommunens egne tall.

Bydelene med størst smittetrykk i hovedstaden er Bjerke, Grünerløkka, Stovner, Grorud og Alna. Samtlige bydeler har flere enn 300 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Den siste uken er bydel Grünerløkka den eneste bydelen i Oslo med stigende smittetrykk, opplyser bydelsoverlege Lars Erik Hansen til VG.

– Flere enn ønskelig har flere nærkontakter enn tidligere. Vi er i tillegg bydelen med flest innbyggere, og en ung befolkning, og har derfor lavest vaksinasjonsdekning av bydelene i Oslo, skriver Hansen i en e-post til VG.

– Er det et større utbrudd, eller et generelt høyere smittetrykk?

– Det er kombinasjonen av et generelt høyere smittetrykk og et par utbrudd som gir seg utslag i de høye smittetallene. Det største utbruddet er på en av barneskolene, hvor det per i dag er påvist 28 positive tilfeller.

Onsdag innførte byrådet i Oslo flere lettelser. Blant annet kan butikker nå holde åpent og skoler har gått fra rødt til gult nivå.

Har fortsatt tro på gjenåpning

Nakstad sier at han tror at de fleste kommunene vil klare å håndtere situasjonen, slik at vi fortsatt kan komme nedover i smittetall og komme inn i sommeren med en gjenåpning.

– Men det er ganske krevende. De som tror at vi nå, ut fra hvor mange som er vaksinerte i Norge i dag, bare kan slappe av og tenke at nå er det over, de tenker feil.

– Vi må fortsatt være litt skjerpet og ha is i magen i hvert fall i noen måneder til, og hvis vi klarer det så vil dette gå veldig bra i Norge, det er jeg sikker på.

