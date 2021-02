Viggo Kristiansens bror: − Vi har ventet lenge

KRISTIANSAND (VG) Trond Kristiansen forstår at det er en stor påkjennelse for de pårørende, men er glad for at saken mot broren nå er gjenåpnet.

– Vi opplever det som veldig rettferdig at saken blir gjenopptatt, vi har ventet lenge, sier Trond Kristiansen til VG.

Han er bror til Viggo Kristiansen, som torsdag ettermiddag fikk beskjeden om at han skal få saken sin gjenopptatt etter å ha blitt dømt til forvaring i Baneheia-saken i 2002.

– Han fikk sjansen til å ringe mamma og pappa på ettermiddagen. Jeg fikk halvannet minutt med han i går. Sånn kjapt, mens jeg var på jobb. Vi utvekslet glede og han var selvfølgelig den roligste og mest nøkterne av oss alle sammen oppi det hele.

– Han var lettet?

– Ja, veldig.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia i Kristiansand. Agder lagmannsrett mente at han sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte to jenter på åtte og ti år i mai 2000.

Det at saken nå er gjenåpnet betyr at det potensielt blir en helt ny rettssak med full gjennomgang av bevisene for å få Viggo Kristiansen frifunnet – eller dømt på ny.

– Det er en tanke og følelse jeg ikke helt har klart å forberede meg på, forteller Kristiansen om beskjeden han fikk torsdag.

– Jeg har nok tenkt mye mer på, og forberedt meg på, hva jeg gjør ved et nytt avslag. Sikkert fordi at vi har opplevd det noen ganger.

– Har du vært i tvil om han er uskyldig?

– Ja, det har jeg. Og da vi først fikk beskjed om gutta var arrestert, hadde jeg ikke noe annen grunn enn å tro på politiet og rettsvesenet. Men første gang jeg er alene med Viggo og sitter i fengselet, spør jeg han: Du må fortelle meg nå om du har vært med på dette eller ikke. Han sa nei. Fra den gang av tror jeg at han er uskyldig, sier Kristiansen.

– Forstår du påkjenningen for de pårørende?

– Definitivt. Det har jeg også sagt de gangene vi har sagt noe. Jeg har utrolig stor forståelse for det og skjønner at det er helt forferdelig og jeg føler at vi også har vist litt det ved å ikke stå på barrikadene fra dag en. Men likevel er det sånn at vi står i en situasjon og etter hvert som tida går har vi opplevd at det har vært urett hele veien.

– Vi må likevel gjøre det som er riktig for oss. Jeg forstår de ikke opplever det som rettferdig, men det har det ikke vært for oss heller. Jeg håper på litt forståelse for det.

Trond Kristiansen sier at han er takknemlig for støtten familien har fått.

– Jeg har lyst til å si, det er så mange som trenger takk, vi som familie kan ikke gjøre dette alene. Vi har ikke gjort annet enn å støtte de som har drevet saken videre for oss og Viggo. Det er lett å glemme noen, men det er så mange som har gjort så mye. Det er mennesker som gjør dette fordi de har tro på rettferdighet. Det er dugnad for en mann de mener sitter der uskyldig.

