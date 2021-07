SPENT: Mina Jørundlamd (15) (til.v) Hassan Moamar (15) og Aniela Knutsen (14) (til.h) er klare for skolebenken og mener sommertilbudene har forberedt dem godt. Foto: Rodrigo Freitas

Bevilger millioner til sommerskole: − Kan gi en myk overgang før skolestart

Flere elever har hatt digital undervisning gjennom pandemien. Mina (15), Hassan (15) og Aniela (14) ønsker å ta igjen noe av det tapte og forberede seg til høsten.

Av Amna Iqbal

Publisert: Nå nettopp

Torsdag i forrige uke var VG og besøke Ungdomsakademiet på Skøyen, som tilbyr sommerkurs. Her har elevene matteundervisning midt i ferien.

– Jeg føler at lærerne ikke får lært bort ordentlig med digital undervisning, så det blir bra å komme seg på skolen igjen, forteller Aniela Knutsen (14) til VG.

Hun går på sommerskole for å lære dans og matematikk.

Og Knutsen er ikke den eneste:

I år har 228 kommuner søkt om tilskudd til sommerskole, forteller kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby (V), til VG.

Regjeringen har bevilget omtrent 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen.

Oslo-skolene har fått 54 millioner kroner i tilskudd.

– Jeg tror sommerskole er spesielt viktig i år fordi vi lærer mye å være sammen med andre, sier Melby.

VENSTRE-LEDER: – Jeg har hørt om flere skoler som snekrer sammen kreative og spennende sommerskoleopplegg. Det gjør at det blir gøy å lære, forteller Guri Melby, leder for Venstre. Foto: Terje Bringedal

Sommerskolen skal trygge elevene

For Hassan Moamar (15), som VG møter på Ungdomsakademiet, er sommerskolen er en god måte for å bli kjent med nye mennesker.

– Sommerskolen hjelper også med å få repetert det faglige før skolestart, sier han.

Mina Jørundlamd (15) driver med padling, dans og matematikk over sommeren.

– Jeg syns det har vært gøy, og anbefaler egentlig alle til å ha sommerskole, forklarer hun.

I 2020 ble sommer-undervisningen avlyst på grunn av corona, forteller rektor for sommerskolene i Oslo, Ewelina Knutsen.

– Vi opplever at det er færre elever på sommerskole i år enn i 2019, men at det er stor interesse for sommertilbudene, forklarer hun

– Sommerskolen er et viktig tilbud for mange elever i Oslo. Kursene våre skal bidra til mestring og læringsglede, og tilby elevene en mer praktisk inngang til læring, forteller rektoren.

Hun legger til at sommerskolen skal bidra til nye vennskap på tvers av skoletilhørighet.

– For de elevene som har hatt mye hjemmeskole under pandemien, har dette vært særlig viktig i år, sier Knutsen.

– Med tanke på pandemien, er det noen elever som har falt veldig utenfor eller som sliter litt ekstra?

– Vi har forsøkt å nå ut til elever som er ekstra sårbare og kanskje trenger mer hjelp gjennom sommerskolene, sier hun.

– Det er også mange som føler på en usikkerhet og da er det viktig for oss å trygge elevene.

MATEMATIKK: Faget matematikk er et populært fag blant de unge for forbedre seg til skolestart. Foto: Rodrigo Freitas

Barn utvikler seg best gjennom sosial kontakt

Professor Ingunn Størksen ved læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, mener det er en god idé at barn, som har hatt store deler av undervisningen hjemme dette året, endelig får en ny start.

– Vi vet jo at unge barn utvikler seg best både faglig og sosialt gjennom lek, sosial kontakt og ved å engasjere seg i ting de er interessert i, sier hun.

– Jeg tror også sommerskolene kan gi en myk overgang før skolestart, legger hun til.

– Sosial kontakt er positivt

Det er positivt at flere benytter seg av sommerskolene i år, mener professor Marie Lisbet Amundsen ved Universitetet i Sørøst Norge. Hun har spisskompetanse innen lærevansker.

– Løsningen er ikke digital undervisning, men sosial kontakt med andre barn og ungdom, sier hun.

Hun viser til at lek, spill og fysisk aktivitet kan være gode innfallsvinkler for læring.

Dette er også positivt for barn med flerkulturell bakgrunn, spesielt med tanke på språkferdigheter, påpeker hun.

– Samtidig kan det bidra til integrering, på en god måte, forklarer hun.

SOMMERKURS: Mange av elevene på UNAK mener det hjelper å ta igjen undervisningen over sommerferien. Foto: Rodrigo Freitas

– Elevene bruker feriene til å forbedre seg til skolestart.

Gründeren Arshad Jamil og undervisningskoordinator Fredrik Heby ved Ungdomsakademiet (UNAK) på Skøyen ser at flere unge har valgt å bruke sommeren på å ta igjen tapt undervisning.

– Har det vært noen utfordringer for elevene, med tanke på at det har vært mye digital undervisning?

– Det er veldig varierende. For noen har den digitale undervisningen gitt positive resultater, men for mange så har det også vært utfordrende å ikke ha fysisk undervisning, forteller Jamil.

– Vi har alle typer elever fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Noen føler de har falt, noen ønsker å ta igjen der de henger etter, men andre bruker ferien til å være godt forberedt før skolestart, legger Heby til.