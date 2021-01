Dette er Ernas tre scenarioer for pandemiens utvikling

Enten kan det gå skikkelig galt, eller så kan vi lette på de fleste tiltakene til sommeren. Dette er regjeringens tre scenarioer for å planlegge coronatiltakene.

Fredag la regjeringen frem en rekke økonomiske tiltak for å avhjelpe coronasituasjonen for blant annet bedrifter, kommuner og studenter.

Ifølge statsminister Erna Solberg er det tre ulike scenarioer vi kan se for oss fremover.

Det optimistiske scenarioet

Det optimistiske scenarioet innebærer at enda flere vaksiner blir godkjent, og at vi kan få enda flere vaksiner fra produsentene enn vi gjør i dag.

– Da kan alle i risikogruppen få vaksinen før påske, og resten av den voksne befolkningen får tilbud om vaksine før sommeren. Muterte varianter av viruset holdes under kontroll, og vaksinene virker positivt på infeksjon og smittsomhet. I beste fall kan vi med dette scenarioet avvikle de fleste tiltakene før sommeren, sier statsministeren.

Totalt over 16.000 personer er nå fullvaksinert i Norge per fredag 29. januar, mens over 100.000 personer har fått sin første av to vaksinedoser.

VAKSINERT: Ada Løkke (96) ved Tingvoll sykehjem i Sarpsborg er blant de vaksinerte nordmennene. Skal det gå best mulig, er hele risikogruppen vaksinert innen påske, ifølge statsministeren. Foto: Gisle Oddstad

Scenarioet i midten

Scenarioet i midten vil innebære forsinkede vaksineleveranser, som kan bety at risikogruppen får tilbud om vaksine før sommeren, og resten av den voksne befolkningen vil få tilbudet innen året er omme. Samtidig får muterte, mer smittsomme varianter fotfeste i Norge – men holdes under kontroll.

Det er mellom det optimistiske scenarioet og dette scenarioet vi ligger per nå, ifølge statsministeren.

– Da vil noen av smitteverntiltakene avvikles fra i sommer, mens mange må beholdes utover høsten. Alle smitteverntiltak vil kunne avvikles ved årsskiftet, med noen unntak, sier statsministeren.

Foreløpig er det påvist totalt 148 tilfeller av den britiske virusmutasjonen som på fagspråket kalles B117. Mange av tilfellene er enkeltstående tilfeller knyttet til reiser, men det første utbruddet der mutasjonens opphav ikke er kjent, er i Nordre Follo der totalt 69 tilfeller av mutasjonen er påvist.

Det pessimistiske scenarioet

Det pessimistiske scenarioet betyr en situasjon der man ikke lykkes med å få vaksinert mange nok til at smitteverntiltakene vi har i løpet av 2021, enten fordi produsentene ikke kan levere nok, eller fordi vaksinene ikke virker mot eventuelle virusmutasjoner.

– Da kan vi oppleve at folks oppslutning om smitteverntiltakene synker. Kommuner og sykehus kommer under et stort press, og det blir nødvendig med nye, omfattende tiltak regionalt eller nasjonalt, sier Solberg.

Norge får vaksiner som godkjennes av EU, fordi vi er med i dette samarbeidet. På VGs spørsmål om hva statsministeren vil gjøre på egen hånd for å sikre Norge flere vaksiner, svarer hun:

– Vi mener at det ikke er mulig å flere vaksiner ved å handle selv, sier hun, og viser til EU-samarbeidet vi har forpliktet oss til.

– Jeg er sikker på at det har gitt oss flere vaksiner og mer forutsigbarhet, sier hun.

– Et spørsmål om vaksineleveranser

– Du presenterer tre scenarioer. Hvor sannsynlig er hvert av dem, og hva koster disse scenarioene?

– Vi har ikke regnet på prisen på dette, men det billigste er det som er mest optimistisk. For de negative scenarioene er det vi har lagt til grunn nå for det vi ser vi trenger av økonomiske tiltak, sier Solberg.

– Og hva med sannsynligheten?

– For øyeblikket, hvis ikke viruset muterer til en måte vaksinene ikke kan virke på, ligger vi mellom det optimistiske scenarioet og scenarioet i midten. Det er et spørsmål om vaksineleveranser, sier statsministeren.

Fredag kan en tredje vaksine bli godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Dersom det skjer, vil det sannsynligvis bety at den også blir godkjent av EU-kommisjonen – og til slutt av det norske legemiddelverket.

