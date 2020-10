36 personer innlagt med corona i Norge

Antall coronainnlagte har ikke vært høyere siden slutten av mai.

Onsdag er 36 personer innlagt på norske sykehus – det høyeste tallet siden slutten av mai, viser VGs oversikt.

Det er svakt stigende antall innlagt på sykehusene siden sommeren, men FHIs Line Vold sier under regjeringens pressekonferanse at det ennå er for tidlig å si om dette er en økende trend.

FHI vurderer fortsatt smittespredningen til å være på et relativt lavt nivå. Smittetrenden i Norge som helhet er flat. I snitt er 28,9 personer per 100.000 innbygger smittet de siste 14 dagene, viser VGs oversikt. Det er flest daglige nye smittetilfeller i hovedstaden. I tillegg sprer smitte seg blant annet i Trondheim og Hammerfest – der også sykehuset er hardt rammet ved sistnevnte utbrudd.

– Særlig små kommuner opplever at kapasiteten til å teste og begrense smitte krever mye, sier helsedirektør Bjørn Guldvog, som får rapportert dette fra fylkesmennene.

Flere får reise til Norge

I dag trer en ny forskrift i kraft som vil gjøre at flere får reise inn i Norge.

– Det gir blant annet håp om at barnebarn kan få se besteforeldrene sine til jul, sier justisminister Monica Mæland.

En rekke nye familiemedlemmer legges til listen over dem som nå skal få reise til Norge.

Samtidig sier helsedirektør Bjørn Guldvog at de skal vurdere kriteriene for reiser i Europa for nordmenn og europeiske borgere som reiser til Norge.

Ønsker fortsatt restriksjoner

– Er det så farlig da? Det spørsmålet dukker ofte opp i kommentarfelt og avisspalter. De peker på at få er innlagt på sykehus nå, sier helseminister Bent Høie.

Men den belastningen det vil være å både slippe helt opp, samtidig som vi skal beskytte risikogruppen – som er langt flere enn de eldste, vil koste mye.

– Skulle vi lyktes i å beskytte de mest utsatte, måtte vi også beskyttet de som jobber med dem. Å slippe viruset løst og samtidig beskytte de sårbare, vil vært veldig krevende og risikoen ved å mislykkes ville vært for stor.

Ministeren peker på at i april hadde mer enn 7000 helsepersonell fravær på grunn av corona. Nå er det Hammerfest som sliter – med smitte blant flere ansatte, mange ansatte i karantene og smitte blant pasienter.

– Det går kort tid fra smitten øker, til helsetjenesten og andre rammes, understreker han. Det er derfor grunn til å fortsatt holde fast ved restriksjoner.

– Situasjonen er krevende. Men innsatsen og dugnaden som finner sted er imponerende. Det går kort tid fra smitten øker, til helsetjenesten og andre rammes.

– Hvis vi slipper smitten løs, vil sykehusene overbelastes og nok en gang rammes av smitte. Helse og liv vil gå tapt, sier han.

