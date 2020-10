ENGASJERT: Politiinspektør Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt vil ikke vente på at Oslo politidistrikt skal bli pekt på i sextrakasseringsdebatten. Foto: Helge Mikalsen, VG

Oslo-politiet om sextrakassering: − Angår oss veldig

– Vi føler at dette angår oss veldig og vil ikke vente på at vi blir pekt på, sier politileder i Oslo. Han innrømmer det finnes trakasseringssaker ved distriktet og at det finnes mørketall.

Det må være lov å si at det har vært en krevende uke for politiet. Så krevende at politidirektør Benedicte Bjørnland tirsdag måtte gå ut og kommentere deler av et forskningsprosjekt hvor det fremkom urovekkende historier fra deler av politietaten:

Politistudenter skal ha hatt uønskede opplevelser på treningsleir, og instruktører skal ha hatt seksuelt samkvem med studenter. Det skal ha foregått bytte av seksuelle tjenester mot gode attester og attraktive vakter på leirene.

Og, «knulle-torsdag» ble plutselig et nasjonalt begrep i det som betegnes som en usunn festkultur ved Politihøgskolen.

Tidligere i år omtalte forskerne en mannskultur og metoo-saker ved Utrykningsenheten (UEH) i Vest politidistrikt.

STO FREM: Politidirektør Benedicte Bjørnland gikk denne uken ut og kommenterte historiene om maktmisbruk, seksuelle handlinger i bytte mot gode referanser og festkultur med "knulle-torsdag". Foto: Tore Kristiansen

– Angår oss veldig

Men landets største politidistrikt Oslo er ikke nevnt i det som hittil har kommet frem i denne forskningen.

Det vil ikke den kjente politilederen i Oslo, politiinspektør Johan Fredriksen, vente på.

– Vi føler at dette angår oss veldig og vil ikke vente på at vi blir pekt på, sier han og legger til:

– Det er kommet frem at det er funn hos oss i Oslo-politiet også.

Fredriksen, som er enhetsleder i Felles enhet for operativ tjeneste (FOT), forteller til VG at de har registrert tilfeller av uønsket atferd og sextrakassering gjennom sentrale medarbeiderundersøkelser.

Han sier de ønsker å gå i dybden av disse funnene og forteller at de satte i gang en egen undersøkelse som de har brukt internt i politiet for å ha verktøy for å gå mer inn i problematikken.

– Vi ønsker å få greie på mest mulig så vi kan få gjort noe med det, sier han.

– Nulltoleranse

– Hva ble avdekket i disse undersøkelsene?

– Det er tilfeller som går på ukultur og uønsket atferd som vi har løst innenfor egen organisasjon. Her snakker vi ikke nødvendigvis om forhold som kommer under straffeloven og som bør etterforskes, men som er forhold som må tas tak i av en ansvarlig ledelse, sier Fredriksen.

TAS TAK I: Politiinspektør Johan Fredriksen sier de har en tydelig ledelse fra politimesteren og en uttalt visjon om nulltoleranse i Oslo politidistrikt. Foto: Frode Hansen

– Har dere mottatt varsler om seksuell trakassering i Oslo?

– Ja, det har vi. De er fulgt opp hver og én. Vi har fått gode rutiner som gjør at varslere som for eksempel ikke har tillit til en leder, kan gå til bedriftshelsetjenesten, legge inn en klage i et anonymt avvikssystem vi har, eller ta kontakt med folk i et eksternt tilbud. Disse tiltakene er bekjentgjort våre medarbeidere.

Han vil ikke tidfeste eller tallfeste antallet, men sier at i forhold til antall ansatte er det forholdsvis få tilfeller, og presiserer at de har nulltoleranse og at ett tilfelle er ett tilfelle for mye.

– Poenget vårt er å ikke bagatellisere dette. Vi har overhodet ikke som mål å bortforklare noen ting. Når flere av våre medarbeidere opplever uønsket atferd eller trakassering er det ikke greit.

– Mørketall

– Hva tenker du om det som har kommet frem om Politihøgskolen?

– For oss har dette en klar overføringsverdi fordi settingen student/lærer tilsvarer medarbeider/leder. For oss gjelder det at maktforhold ikke skal misbrukes. Vi setter ekstra store krav til lederne, sier Fredriksen.

– Hvordan?

– Vi har en tydelig ledelse fra politimesteren og en uttalt visjon om nulltoleranse i Oslo politidistrikt. I HR-avdelingen har de laget programmer som det jobbes med ned i organisasjonen. Dette arbeidet skal prege organisasjonen på alle nivåer.

Han sier at det er lett å velge å se på dette som i utgangspunktet et lite problem i antall tilfeller, men mener det finnes mørketall her.

Fredriksen presiserer også at ikke all atferd mellom kjønnene i politietaten er uønsket.

– Det er jo en del politifolk som er lykkelig gift med hverandre og det finnes sunne relasjoner basert på et villet og uttalt ønske, sier han.

– Hva med sosiale medier?

– Vi har etiske regler, men dette er plattformer vi ikke har kontroll på. Der vil man finne uønsket aktivitet og ytringer som vi ikke ønsker. På sosiale medier er det viktig at spesielt ledere er med på å sette grenser og ikke bidrar til å gjøre det vanskelig for dem som måtte føle seg krenket av uønsket atferd, for dem å si fra.

– Systematisk arbeid

Bjørn Egil Drangevåg, nestleder i Oslo politiforening, sier til VG at han ikke har lest rapporten og mener det er vanskelig å generelt kommentere de konkrete tilfellene av ukultur i etaten.

– Men, jeg kan si at vi tar denne problematikken på største alvor i Oslo og jeg støtter fullt ut at vi har nulltoleranse overfor uønsket atferd og seksuell trakassering, sier han.

Han sier de gjennomfører et systematisk arbeid ned på avdelingsnivå for å bevisstgjøre medarbeidere og ledere om disse problemstillingene.

– Skal ikke forekomme

– Er det gode varslingsrutiner i Oslo og er man garantert at en klage blir tatt på alvor?

– Vi er svært opptatt av at disse sakene kommer frem i lyset. Og vi har oppfordret våre medlemmer om å bruke tillitsmannsapparatet som verktøy dersom man ikke ønsker å ta dette med sine ledere.

I tillegg har man et digitalt system for å registrere alle avvik i politietaten, som kan brukes for å melde om uønsket atferd, ifølge Drangevåg.

– Dette er ting som ikke skal forekomme på arbeidsplassen, og vi er høyeste grad opptatt av at disse sakene kommer til overflaten slik at vi kan få gjort noe med den.

