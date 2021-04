DØGNET RUNDT: Børge Lind (40), Cato Sørensen (47) og Lars Georg Nordhus (47) har bakvakt som brannmenn hele døgnet i Salangen. Foto: Gøran Bohlin, VG

Her har de bakvakt som brannmann hele døgnet

SALANGEN (VG) I tillegg til sine andre jobber, er de klare til å rykke ut når som helst som brannmenn i bygda. Men med et politi langt unna, må de stadig oftere ta deres plass først på stedet, forteller brannmennene.

Publisert: Nå nettopp

Inne på rektors kontor på Salangen skole ligger en telefon på pulten. Den kan ringe når som helst, og når den gjør det, går Lars Georg Nordhus (47) fra å være rektor til å bli brannmann.

– Jeg har sittet i formannskapsmøte hvor den har gått av, og da må jeg bare løpe. Det er sånn det er, sier Nordhus bak pulten sin.

REKTOR: Lars Georg Nordhus jobber som rektor på Salangen skole. Foto: Gøran Bohlin

Sammen med de andre i brannvesenet i Salangen i Troms og Finnmark, jobber han som deltidsbrannkonstabel. Den lille kommunen er avhengig av en slik ordning. Men det innebærer å være tilgjengelig og klar hele døgnet.

– Det er litt gøy hvordan folk kommer på stasjonen. Noen kan komme i dress, etter å ha vært i konfirmasjon. I fjor vinter var det en som barberte seg da alarmen gikk, så han kom med skjegg i halve ansiktet. Man vet aldri når den går av, så kommer man som man er og så fort man kan.

BRANNMANN: Nordhus må plutselig rykke ut som brannmann om alarmen går. Foto: Gøran Bohlin

Hvis det er glatt ute og dårlig vær, øker sjansen for ulykker. Da tar ikke Nordhus vin til maten den dagen, selv om kona vil det. Bilen er alltid fylt opp med bensin, og ruten dekket av teppe, så den er klar til å kjøres til brannstasjonen. Om kvelden legger han frem klær som han kan slenge på seg om natten.

– Det å være i brannvesenet er nesten ikke en jobb, det er en slags tilstand.

Flere utrykninger

I nabobygget til brannstasjonen jobber brannmann Børge Lind (40) som driftsleder for alle kommunale eiendeler, og har kort vei om alarmen går. Telefonen bærer han alltid med i beltet.

– Det blir en vanesak. Så må du ikke gå og tenke på at du er på den andre jobben hele tiden. Men når alarmen går, må du bare slå om hodet med en gang, sier Lind.

DRIFTSLEDER: Børge Lind er driftsleder for alle kommunale eiendeler i Salangen. Foto: Gøran Bohlin

I utgangspunktet rykker alle 16 mann ut til stasjonen, og de fire første som er klare reiser av gårde.

De siste årene har brannvesenet i kommunen hatt en nedgang i antall direkte brannrelaterte utrykninger, men har fått en oppgang i antall utrykninger totalt.

– Vi har jo ikke politiet her, så da kalles brannvesenet ut og er framme tidligere i de aller fleste tilfellene. Så vi fungerer som stedfortreder. Det er i hvert fall sånn vi opplever det, sier Lind.

BRANNMANN: Når alarmen går, løper Lind til nabobygget for å kaste på seg uniformen. Foto: Gøran Bohlin

Brannmannen anslår at det som regel tar en til to timer før politiet kommer frem til stedet. Han innrømmer at han har stått i situasjoner politiet helst skulle vært i.

– Vi er ikke politi, og har ikke politiutdannelse. Du er veldig usikker på hvordan du skal angripe situasjonen. Man tenker mye, men man har heldigvis politiet på samband som man rådfører seg med.

Lind forteller om en utrykning der de fikk beskjed om å ta i bruk det de trengte av virkemidler for å stoppe hendelsen.

– Med politiet så langt unna, må vi være mentalt forberedt på å gå inn i situasjoner som det der.

Slutter i jobben

De ekstra oppgavene sliter på mannskapet, sier han.

– Folk begynner i brannvesenet fordi de vil være brannmenn, redde liv og slukke branner. Vi har i hvert fall én som har sluttet av den grunn alene at vi plutselig fikk de ekstra funksjonene. Da ville han ikke være med lenger, forteller Lind.

Kollega Cato Sørensen (47), som også er daglig leder i Sjøvegan maskin og transport, er bekymret for at utviklingen kan gå utover rekruttering til brannvesenet i fremtiden.

DAGLIG LEDER: Cato Sørensen er daglig leder i Sjøvegan maskin og transport. Foto: Gøran Bohlin

– Det er en utfordring. Folk vil kanskje vegre seg litt for å være med, og kanskje får man ikke lov av arbeidsgiver å ha en annen jobb ved siden av hvor du plutselig blir nødt til å bare dra så ofte, sier Sørensen.

BRANNMANN: Sørensen har opplevd å måtte stoppe midt i brøytingsarbeidet for å rykke ut som brannmann. Foto: Gøran Bohlin

Selv har han måttet forlate brøytebilen midt i måkingen, som ikke alltid er like greit.

– Vi er utdannet til å drive med brann og redning. Ulykke er også en del av vår jobb, men når du blir kalt ut på jobber som du føler at egentlig ikke er det du skal drive med, så hadde det helt klart vært en fordel om politiet var nærmere.

– Sammenheng med politireformen

– De er forberedt på at det er uforutsigbart det de kommer til, men det skulle være unødvendig å være forberedt på å utføre politioppgaver, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), sittende inne på brannstasjonen.

Rundt henger brannuniformene til rektoren og de andre. Alle har hver sin plass, alt skal gå lynkjapt. I snitt er første bilen på vei ut fire minutter etter alarmen går.

Ordføreren sier at omfanget av utrykninger for brann og redning har økt betydelig siden politireformen ble innført i 2015. Reformen innebærer at Norge får 12 politidistrikt.

– Hovedutfordringen er at statlige beredskapstjenester fjernes fra lokalsamfunnet, og så er det brann og redning som står igjen og utgjør nærpolitiet i praksis, sier Prestbakmo.

UNØDVENDIG: Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), mener det skulle vært unødvendig for brannvesenet å måtte være forberedt på å uføre politioppgaver. Foto: Gøran Bohlin

– Det vises veldig godt på regnskapet til kommunen hva som har skjedd. Det henger sammen med innføringen av politireformen. Det er helt åpenbart at variasjoner i utrykning og overtidsbetaling til brannkonstabler er det det vises på. Det harmonerer helt med utviklingen i politireformen.

Ordføreren trekker frem hendelser hvor brannvesenet får fullmakt til å bruke alle virkemidler til å løse en situasjon som problematisk.

– Det å måtte tenke «når går jeg for langt?», «når utsetter jeg meg selv for fare?», og «når utsetter jeg meg selv for å utføre en straffbar handling?». Det er ikke egentlig noe de skal være nødt til å forholde seg til.

Mæland: – En elendighetsbeskrivelse

Justisminister Monica Mæland (H) er sterkt uenig med ordføreren i Salangen.

– Senterpartiet har i årevis gitt en elendighetsbeskrivelse av tilstanden i politiet, og de forsøker også alltid å knytte politireformen og lokal beredskap til all kritikk av politiet. Det synes jeg de skal slutte med.

Mæland mener Senterpartiet ikke har fakta på sin side.

– Siden 2013 har politiets reelle driftsbudsjett økt med om lag 4,2 milliarder kroner. Vi har aldri hatt flere politifolk over hele landet enn nå, politiet rykker ut til mange flere oppdrag og er bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet enn noen gang tidligere.

UENIG: Justisminister Monica Mæland (H) mener Senterpartiet ikke har fakta på sin side, og sier det aldri har vært flere politifolk over hele landet enn nå. Foto: Helge Mikalsen

Responstidskravene ble innført da regjeringen lanserte politireformen, sier Mæland. Kravet er delt i tre, etter befolkningstetthet.

– I 2020 ble kravene for alle tre kategorier innfridd for første gang over en periode på fire måneder. Det er veldig bra, og viser at reformen gir resultater, sier hun.

– Jeg kan ikke kommentere spesielt på situasjonen i Salangen, men i samfunnssikkerhetsmeldingen slår vi fast at vi skal se nærmere på samhandlingen mellom de tre nødetatene. Det er også verdt å nevne at vi nå også styrker brannutdanningen gjennom å etablere en ny fagskole for brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund.