Statsminister Erna Solberg får bot på 20.000 kroner

Statsminister Erna Solberg får nå bot for å ha deltatt i planleggingen av restaurantmiddagen hun selv ikke deltok på.

Hennes ektemann Sindre Finnes slipper unna straffereaksjon. Det samme gjør restauranten middagen fant sted på.

– Loven er lik for alle, men alle er ikke like, sier politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt under en pressekonferanse.

– Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff, for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene, sier han videre.

Politiet startet etterforskning mot statsministeren og hennes mulige brudd på smittevernreglene, etter at hun selv innrømmet å ha brutt reglene sammen med 13 familiemedlemmer da de feiret hennes 60-årsdag på Geilo i vinterferien, helgen 26. og 27. februar.

Fredag kveld møttes familien på restaurant. Lørdag møttes de i en leilighet for å spise sushi. Statsministeren deltok selv kun på middagen lørdag, men var med på planleggingen av middagen fredag. Det er hennes rolle i denne planleggingen hun nå får bot for.

NRK avslørte saken og statsministeren fortalte om de to hendelsene under en pressekonferanse 18. mars.

Dette er faktum i saken, ifølge politimester Ole B. Sæverud:

I dagene frem mot den siste helgen i februar reiste Solberg og hennes ektemann og flere familiemedlemmer til Geilo.

Ektemannen Sindre Finnes sto for det praktiske, men det kom senere frem at Solberg var med på beslutning og var klar over hvor mange som deltok på middagen fredag.

De spiste middag på Hallingstuene fredag, men Solberg deltok ikke selv. 13 personer deltok.

Lørdag spiste de middag hjemme. Her deltok 14 personer, inkludert Solberg selv.

Det var ingen lokale forskrifter som gjaldt på dette tidspunktet, men nasjonale regler.

– Nå har jeg tabbet meg skikkelig ut. Dette skulle vi aldri gjort, sa en angrende Solberg til VG etter at de to familiesamlingene ble kjent i mars. Hun beklaget hendelsene, og sa at hun forsto folks frustrasjon når ikke engang statsministeren har oversikt over reglene.

VG har vært i kontakt med Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes, som svarer at han ikke er tilgjengelig for kommentar etter politiets avgjørelse i saken.

– Har Solberg og Finnes vært representert av advokat og hvem har vært politiets kontaktpunkter under etterforskningen?

– Av saken fremgår det ikke at det har vært involvert noen advokat, og vi har i forbindelse med de praktiske gjennomføringene av avtaler tatt direkte kontakt med Finnes eller for Solbergs del, avtalt det via SMK, sier politimester Sæverud.

Dette er politiets konklusjoner: Først for restaurantens del: Dersom vi hadde kommet over en hendelse som dette mens den fant sted, ville vi ha tydeliggjort regelverket og om nødvendig gitt pålegg om å avslutte arrangementet. En straffereaksjon ville blitt vurdert først dersom arrangementet ble gjennomført på en klart smittefarlig måte, eller det var snakk om en gjentatt overtredelse. Det er ikke registrert noen tidligere hendelser knyttet til smittevernreglene på Hallingstuene. Selv om det å servere middagsselskapet på fredag vurderes å være over grensen for den som er straffbart, blir saken henlagt fordi det ikke anses hensiktsmessig å gi en foretaksstraff.

For Sindre Finnes er det som nevnt lagt til grunn at han gjennomførte de praktiske arrangøroppgavene i forbindelse med arrangementet fredag. Disse handlingene utgjør en overtredelse av bestemmelsene i forskriften, men ville etter vår praksis ikke medført straff med mindre særlige forhold tilsa det. Det foreligger det ikke her. Saken er overfor Finnes derfor avgjort med en påtaleunnlatelse. I praksis er det en konstatering av straffansvar, uten at det ilegges noen reaksjon.

For Erna Solbergs del er det lagt til grunn at hun deltok i beslutningen om at middagen skulle gjennomføres, herunder å velge restaurant, men at hun selv ikke deltok. Disse handlingene ville heller ikke normalt medført straff, med mindre særlige hensyn tilsier det. Som nevnt anses straff tjenlig der det enten er snakk om grove overtredelser, eller der en unnlatelse av å reagere vil kunne ha negative konsekvenser for befolkningens etterlevelse av smitteverntiltakene. Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff, for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene. Solberg er derfor i dag ilagt et forelegg på 20 000 kroner for sin rolle i å gjennomføre middagen fredag 26. februar. Det kan opplyses at både Hallingstuene, Finnes og Solberg i dag er meddelt de respektive avgjørelsene. Vis mer

Hemmeligholdt dokumenter

Tidligere denne uken ble det kjent at Statsministerens ikke ville gi VG innsyn i dokumenter knyttet til politiets etterforskning. Hjemmelen for avslag var offentlighetslovens §15.1 som omhandler dokumenter innhentet for intern saksforberedelse.

En annen forklaring fra SMK var at de ikke vil gi ut «dokumenter som kan oppfattes som et forsøk på å påvirke politiets etterforskning».

Jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo reagerte både på SMKs forklaringer og hemmelighold.

Det samme gjorde stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap), som gikk ut og advarte statsminister Solberg mot å rådføre seg med embetsverket om politiets etterforskning mot henne.

– Det er interessant å se hvordan Statsministerens kontor (SMK) unndrar seg å svare på spørsmål om dokumenter, som de heller ikke gir innsyn i. Jeg mener det ikke kan være noen tvil om hvordan embetsverket blir brukt når privatpersonen Erna Solberg er under etterforskning, sa Myrseth (Ap) til VG.