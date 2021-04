Erna Solberg får bot på 20.000 kroner

Først for restaurantens del: Dersom vi hadde kommet over en hendelse som dette mens den fant sted, ville vi ha tydeliggjort regelverket og om nødvendig gitt pålegg om å avslutte arrangementet. En straffereaksjon ville blitt vurdert først dersom arrangementet ble gjennomført på en klart smittefarlig måte, eller det var snakk om en gjentatt overtredelse. Det er ikke registrert noen tidligere hendelser knyttet til smittevernreglene på Hallingstuene. Selv om det å servere middagsselskapet på fredag vurderes å være over grensen for den som er straffbart, blir saken henlagt fordi det ikke anses hensiktsmessig å gi en foretaksstraff.

For Sindre Finnes er det som nevnt lagt til grunn at han gjennomførte de praktiske arrangøroppgavene i forbindelse med arrangementet fredag. Disse handlingene utgjør en overtredelse av bestemmelsene i forskriften, men ville etter vår praksis ikke medført straff med mindre særlige forhold tilsa det. Det foreligger det ikke her. Saken er overfor Finnes derfor avgjort med en påtaleunnlatelse. I praksis er det en konstatering av straffansvar, uten at det ilegges noen reaksjon.

For Erna Solbergs del er det lagt til grunn at hun deltok i beslutningen om at middagen skulle gjennomføres, herunder å velge restaurant, men at hun selv ikke deltok. Disse handlingene ville heller ikke normalt medført straff, med mindre særlige hensyn tilsier det. Som nevnt anses straff tjenlig der det enten er snakk om grove overtredelser, eller der en unnlatelse av å reagere vil kunne ha negative konsekvenser for befolkningens etterlevelse av smitterverntiltakene. Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff, for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene. Solberg er derfor i dag ilagt et forelegg på 20 000 kroner for sin rolle i å gjennomføre middagen fredag 26. februar.