TA ANSVAR: Edine mener samtalen om press i sosiale medier ofte er for svart hvitt og etterspør at flere selv tar grep for et bedre liv.

Unge forteller – livet ble bedre etter lykkegrep

Thuva (23) og Carina (24) trivdes ikke med å leve som de fleste andre på sin alder. Nå har de bestemt seg for å ta grep og ta ansvar for sin egen lykke.

Kortversjonen Carina Edine (24) og Thuva Christine Hoff Hansen (23) har bestemt seg for å leve livet som passer best for dem, heller enn å følge de «typiske» forventningene i deres alder.

Edine bemerket at hun sammenlignet seg selv med andre på sosiale medier, som førte til dårlige følelser. For å forbedre sitt velvære, valgte hun å ta en pause fra sosiale medier.

Ifølge lykkeforsker Ragnhild Bang Nes kan sosiale medier og passiv konsum av innhold være skadelig, og bidra til falske sammenligningsgrunnlag. Vis mer

Carina Edine (24) er forfatter, og åpen på sine sosiale medier om at hun har litt andre interesser enn de fleste 24-åringer rundt henne.

– Jeg er opptatt av litt andre ting, og trives i utgangspunktet med det.

Likevel oppdaget hun nylig at hun sammenlignet seg selv med andre, både influensere og folk hun kjente.

– Plutselig la jeg merke til at å sitte på sosiale medier ga meg en dårlig følelse.

Edine forteller videre at hun er en person som ikke trives så godt i store gjenger, og ikke nødvendigvis har et stort behov for å oppsøke store arrangementer.

– Men når «alle» andre var på festival fikk jeg av en følelse av å gå glipp av noe.

«Jeg burde»

For når du er ung er det mange forventninger til å «leve livet» på en spesiell måte, mener 24-åringen.

– Jeg føler noen ganger at jeg er litt kjedelig, og at jeg burde vært mer crazy liksom.

Opp igjennom har hun nemlig fått høre «du må leve mens du er ung».

– Den tanken gjør meg ganske stresset, sier hun.

Følelsen ble forsterket av fest- og festivalbilder hun ble eksponert for på mobilen.

– Tanken om at «jeg burde gjort det» «jeg burde vært der», «jeg burde være mer sånn», gjorde at jeg ikke klarte å slappe av.

SKREVET BOK: Edine har nylig gitt ut bok ved navnet «Ingen lytter» hvor hun blant annet skriver om denne tematikken.

Tok grep

Edine spurte derfor seg selv «hva kan få meg til å føle meg bedre nå?», og handlet deretter.

– Jeg sluttet å skylde på folk rundt meg, og valgte å ta ansvar selv.

Derfor slettet sosiale medier for en periode.

– Det merket jeg at hjalp veldig, da fikk jeg tatt en pause.

For selv om Edine vanligvis er bevisst på at bildene folk deler ikke alltid representerer virkeligheten, er det lett å bli revet med.

– Jeg er fult klar over at det jeg ser er et glansbilde av folks liv, og det er helt greit. Men noen ganger trenger man en pause fra det.

Ifølge lykkeforsker ved FHI Ragnhild Bang Nes, kan sosiale medier og passiv konsum av innholdet der være skadelig.

– Vi eksponere for perfekte fasader, og selvbilder, som blir sammenligningsgrunnlaget vårt.

Hun legger til:

– Egen hverdag kan oppleves fattig i forhold til andres høydepunkter.

Forskeren kan opplyse om at det har vært en negativ trend for depressivitet og fremtidsoptimisme, og blant unge har forventningen om å få et lykkelig liv gått ned.

– Nedgang i norsk livskvalitet settes gjerne i sammenheng med at yngre er mer bekymret for fremtiden, skriver hun til VG.

Nes bekrefter at egne valg er en viktig del av et godt, og lykkelig liv.

Trivdes ikke

MOT STRØMMEN: De fleste vennene til Hansen drikker alkohol, og det har vært utfordrende for henne å velge det vekk i sosiale sammenhenger.

Thuva Christine Hoff Hansen (23) er student i Stavern. Hun har i likhet med Edine ikke trivdes med de samme aktivitetene som de fleste andre på hennes alder.

Hun liker ikke følelsen alkohol gir henne, noe som har bydd på utfordringer oppigjennom.

– Jeg drakk mye i ungdomsårene selv om jeg ikke likte det, sier Hansen.

For de gangene hun møtte opp på fest uten drikke rant spørsmålene inn. «Hvorfor drikker du ikke?» «Skal du ikke være med i dag heller?».

– Jeg visste ikke hva jeg skulle si, det var ingen som fortalte meg at det var greit å ikke ville drikke.

STAVERN: Hansen var edru på Stavernfestivalen i år, noe hun synes var morsommere enn de tidligere årene hvor hun hadde promille.

Med årene har Hansen blitt tryggere i seg selv, og klarte derfor å ta valget om å bli med på arrangementer uten alkoholen.

Hun er derfor blitt godt vant til å være edru på blant annet vors, fest, og festivaler.

– Jeg klarer jo å være energisk, danse, og kose meg likevel, sier hun.

Hansen synes folk burde slutte å legge seg opp i hvilke valg folk tar for seg selv, og tror det hadde ført til at flere takket nei til promillen.

– Livet mitt ble bedre etter jeg begynte å være ærlig med dem rundt meg.

Valg og livskvalitet

Thomas Hansen forsker på livskvalitet ved Folkehelseinstituttet og OsloMet. Han mener at sosiale medier er med på å påvirke valgene vi tar i stor grad.

– Sosiale medier bidrar til å forsterke prosessen hvor vi tar valg, og hva vi tenker om dem underveis og etterpå.

Med den kontante påminnelsen om hva alle andre gjør, kan det være ekstra vanskelig å gå imot strømmen, ifølge forskeren.

– Det er lettere sagt enn gjort å ta autentiske valg, sier Hansen.

Videre opplyser han at de som likevel klarer å gjøre nettopp det, gjerne føler mye mestringsfølelse.

– Vi vet at egne valg ofte er knyttet til økt livskvalitet.

Avslutningsvis sier forskeren at det kan være ekstra vanskelig å ta sine egne valg som ung voksen.

– Da er man i en fase hvor mange ofte bryr seg om andre mening.