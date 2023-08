FAREN FLYTTER SEG: På besøk hos NVE viser direktør Hilde Hysdal i hydrologisk avdeling hvordan vannmassene flytter seg, og svært mye skal ut i innsjøene sørøst i Viken og videre ned i Drammensvassdraget de neste dagene.

Vannmassene flytter seg: Her blir flomfaren størst

Vannmassene trekker sørover. Nå er NVE særlig bekymret for ett tettbefolket område der toppen ikke er nådd.

Jonas Gahr Støre (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ble onsdag kveld orientert om ekstremværet «Hans».

– Det er i de store innsjøene vannstanden vil fortsette å stige enda en stund. Det vil også elvene nedstrøms. Det er der utfordringene vil komme i morgen og fredag, sa direktør Hilde Hysdal i hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

De neste timene og dagene vil flommen trekke tilbake i de små og mellomstore bekkene. Flere steder venter de at flomtoppen er nådd.

Men de store vassdragene kan by på problemer.

FLOMVERN: Onsdag er det satt ut flomvern ved Krogstadelva.

Fem steder spesielt utsatt

Hysdal trekker særlig frem fem spesielt utsatte innsjøer:

Randsfjorden, Sperillen, Tyrifjorden, Krøderen og Øyeren.

På statsminister Støres spørsmål om hvilke område NVE nå er mest bekymret for, er ikke Hysdal i tvil:

– Det er der det er mest infrastruktur og mennesker. Det vil si i Drammensområdet og rundt Drammensvassdraget.

NEDOVER: De røde prikkene, som tilsvarer stasjoner med målinger på nivå med 50-årsflom, vil de neste timene og dagene flytte seg nedover.

Hun forteller at noen av målestasjonene øverst i Drammensvassdraget måler høyere vannstand enn det NVE noensinne har målt. Ved noen av stasjonene har det vært målinger siden 1940-tallet, andre steder siden 1920-tallet.

– Mjøndalen er kjent for å få problemer ganske raskt, så der er vi bekymret. Men alle som kan er forberedt og gjør en god jobb nå. Vi oppfordrer privatpersoner til å ta de beskjedene de får fra beredskapsmyndigheter og kommunene, og følge de oppfordringene.

På vei sørover

Statsminister Støre kaller varselet for de neste dagene «alvorlig».

– Det vi får se er at det er rødt nivå mange steder i Sør-Norge nå. Det kan handle om at det er det høyeste vannivået på 50 år og mer, og dette er vann som skal ut. På veien vil vannstanden stige i elver og vassdrag. Det betyr at de røde punktene egentlig flytter seg sørover, og det er et alvorlig varsel for de neste døgnene, sier han.

Støre understreker at faren på ingen måte er over selv om det ikke er meldt mye regn de neste dagene, og råder folk til å følge med på NVEs varslingstjeneste.

– Vi har nå tid og må bruke den tiden hver time der vannet er på vei for å forberede oss, fjerne gjenstander og sikre hus fra der vannet kan komme.

FORBEREDT: Drammen kommune har satt ut flomvern og delt ut sandsekker.

– Gjort det vi kan

I Drammen forbereder både kommunen og innbyggerne seg på den ventede flommen, som kan nå en topp fredag eller lørdag.

Kommunen har satt ut flomvern ved særlig utsatte steder. For de som bor nær elven, deler kommunen ut sandsekker man kan beskytte seg mot vannet med.

– Vi har gjort det vi kan, sier ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i Drammen.

Hun understreker at kommunen har is i magen og godt forberedt.

– Tiden fremover blir kritisk, vi må følge med. Vi har et godt fagteam og god beredskap, sier hun.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i Drammen.

Prognoser tilsier at vannivået vil stige 3,5 meter over nullnivået.

– Det vil mest sannsynlig skje i løpet av morgendagen, sier Myrvold Berg.

– Konsekvensene kan bli at veier blir stengt og dermed kan strømmen også bli avstengt. Innbyggere kan enkelte stedet bli innesperret, fotsetter hun.

En barnehage holder stengt torsdag og barna er plassert i andre barnehager.

Myrvold Berg oppfordrer alle innbyggere til å melde inn oversvømmelser i gatene og sikre verdigjenstander i kjellere.