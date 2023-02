Aktiver kart

To pågrepet etter en ung kvinne ble funnet død

En kvinne i slutten av tenårene ble onsdag funnet død på en bopel i Søndre Land. Pårørende er varslet.

Politiet skriver i en pressemelding at kvinnen er begjært obdusert, men at etterforskningen foreløpig tyder på at hun døde av overdose.

Den unge kvinnen ble funnet i sin egen seng av nærstående i Søndre Land ved Gjøvik i Innlandet. Politiet ble varslet onsdag kveld klokken 17.35.







En mann i 40-årene og en kvinne i slutten av 30-årene er pågrepet i saken. De er siktet for oppbevaring og salg av narkotika.

Kvinnens pårørende er varslet.

Det er én måned siden to tenåringer ble funnet døde av det politiet tror er en overdose i Spydeberg, tvillingjentene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16).

To menn ble pågrepet og er siktet i saken, en av dem for uaktsomt drap, mens den andre for å ha solgt narkotika og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld.

