SJELDEN FRAKT: En tysk 1000-kilosbombe det trolig bare finnes rundt 10 eksemplarer av i verden ble onsdag sist uke heist opp av et tjern fra Hauerseter leir på Romerike.

Fant historisk bombe på 500 kilo: − Jeg ble veldig gira

– At vi skulle få en sånn i Norge, hadde jeg aldri trodd, sier kurator Guttorm Fjeldstad om 1000-kilosbomben som har ligget godt bevart i bunnslammet i et tjern på Romerike.

Helt siden krigen har det pågått opprydning av forsvarsmateriell og ammunisjon som er dumpet i norske fjorder og på norsk jord.

Et beryktet tjern på Hauerseter leir har imidlertid blitt ryddet for første gang de to siste ukene. Det har Guttorm Fjeldstad, som jobber som kurator ved Forsvarsmuseets flysamling på Gardermoen vært spent på:

– Jeg har hørt mye om dette tjernet i mange år og vet at det har dukket opp mye annet der gjennom årene, så hele greia med opprydningen var veldig spennende, sier han.

SPENNENDE FUNN: I dette tjernet på Hauerseter leir har både Forsvarsbygg og Forsvarsmuseet fått høre mye rart om hva som skjuler seg.

– Ble veldig gira

På museet har de hatt flyene – men manglet bombene. Frem til nå. Onsdag fikk Fjeldstad nemlig telefon om et funn i tjernet:

På magneten, som senkes ned i vannet og henter opp avfall, ble det tydelig at vekten på fangsten vitnet om et stort funn.

– Jeg ble veldig gira da, medgir kuratoren. Han reiste selv til stedet for å se.

OPPRYDNING: Forsvarsbygg, som har i oppgave å rydde opp dumpet forsvarsmateriell på skytefelt, har i to uker jobbet med opprydning i tjernet på Hauerseter leir.

Og rett nok: På magneten satt en tysk flybombe av typen SE1000. Hadde den vært fylt med ammunisjon, ville den veid et tonn, men bomben var tom og veide derfor bare halvparten.

– Det er en veldig sjelden bombe. Det finnes kanskje bare 10 stykker på verdensbasis som er bevart, blant annet i Tyskland, England og USA, forklarer Fjeldstad.

Romerikes Blad omtalte det sjeldne funnet først.

KOMPLETT: Kurator Guttorm Fjeldstad ved Forsvarsmuseets flysamling hadde en passende hale fra før. At bomben som hører til ble funnet, hadde han ikke trodd.

I svært god stand

Fjeldstad har selv sett den som står utstilt i USA. Men at han selv skulle få kuratere en slik, så han ikke på som realistisk.

– Dette er første gang jeg har vært på nært hold. Jeg har sett den mye på bilder, men at vi skulle få en sånn i Norge, hadde jeg aldri trodd, sier han.

At bomben ikke måtte detoneres eller desarmeres fordi den var tom, gjorde også at den ikke ble ødelagt i opprydningen. Allerede dagen etter kunne Fjeldstad hente den til flysamlingen.

– Det er ikke hver dag vi kjører rundt med 1000-kilosbomber på hengeren. Men det var kort vei. Da jeg fikk vasket den, så jeg hvor bra stand den var i, sier Fjeldstad.

UTSTILT: 1000-kilosbombene fikk ikke plass i flyene, men hang under vingen på utsiden. Her er den ferdig vasket og på plass i utstillingen.

– Unikt funn

Originalmalingen og merkingen fra tyskerne var intakt. Trolig har den blitt brukt av det norske forsvaret i 1945 til å trene på desarmering. Til og med skruene som man fester bombens «hale» med satt fast.

Fjeldstad tror den er i så god stand takket være oksygenfattig vann og at bomben har ligget godt bevart i tjernets bunnslam.

Siden museet allerede satt på en hale som passet, var bomben ferdig utstilt på museet tre dager etter at den ble hentet opp.

– Det er et unikt funn, understreker han.

Bomben var ikke bare i god stand, men også i godt hold:

– Bomben ble kalt Hermann Göring-bombe fordi Hermann Göring var litt rund, akkurat som denne bomben, forteller Fjeldstad.

NAZIST OG NESTKOMMANDERENDE: Hermann Göring (i midten) ble utpekt som Hitlers etterfølger ved starten av andre verdenskrig dersom noe skulle skje, var leder for flyvåpenet og ble dømt til døden som krigsforbryter i Nürnbergprosessen.

Har forårsaket store ødeleggelser

Lignende bomber ble funnet i sjøen under opprydningen der, men måtte detoneres. Det er dermed det første funnet av en slik intakt bombe i Norge.

Fjeldstad forteller at bombene ble mye brukt under de store kampene om England i 1940, som blant annet innebar bombing av Buckingham Palace og medførte store skader.

Bombene ble også brukt mot Murmanskkonvoiene – der allierte tok sjøveien til Sovjetunionen med krigsforsyninger. Totalt 104 handelsskip ble senket og mellom 1000 og 1500 sjøfolk omkom.