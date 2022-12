ULVER SKUTT: Vedtaket om felling av disse ulvene i Letjenna-flokken vinteren 2020 ble kjent ugyldig i sommer. Nå har tingretten igjen stanset et fellingsvedtak.

Stopper fellingstillatelse: − Slipper en nedslakting av ulv

Dyreorganisasjoner fikk medhold i Oslo tingrett – ulvefelling stanses inntil videre. Nå ber staten om forhandlinger.

Oslo Tingrett har gitt Noah – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr medhold om ønsket om midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av tre ulveflokker.

Dermed kan ikke ulvejakten inne i ulvesonen starte som planlagt 1. januar.

– Vi er veldig lettet og glade for å få en rask forføyning slik at at vi slipper en nedslakting av ulv. Dette er viktig viktig fordi dette er kritisk truede dyr og fordi vedtaket i aller høyeste grad er ulovlig, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter til VG.

Les også: Slik falt regjeringens første ulv

Hun minner om at Noah vant mot staten i Borgarting Lagmannsrett i juli i år der vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken vinteren 2020 ble kjent ugyldig. I den fellingen deltok 180 jegere og fire ulver ble skutt på få timer.

Staten har imidlertid anket denne avgjørelsen og Høyesterett besluttet i november å behandle saken.

På rødlisten

I Artsdatabankens rødliste for arter er ulv oppført som «kritisk truet» fordi arten har svært få reproduserende individer i Norge

Ifølge WWF er det i siste telling vinteren 2021-2022 registrert til sammen 125-129 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. 51-52 av ulvene er påvist med helnorsk tilhold, mens 74-77 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

For å felle dyr må fellingen ikke true artens overlevelse eller så må fellingen skje for å avverge skade, ifølge WWF.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger raskt slik at vi får en kjennelse så raskt som mulig, sier Eide videre.

Tingretten skriver at departementets vedtak er basert på feil rettsanvendelse relatert til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c og dermed er ugyldig. Retten kan ikke se at hensynet til et bestandsmåI, som departementets vedtak også har trukket inn, leder til at vedtaket er lovlig begrunnet. Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtaket av 20. desember om felling av ulv i tre grenserevir, inntil annerledes fastsettes av retten, heter det i kjennelsen.

VG har vært i kontakt med Norges Bondelag, og de vil diskutere kjennelsen i Tingretten før de kommenterer saken.

– Et grelt paradoks

Siri Martinsen i NOAH mener staten oppfører seg dobbeltmoralsk.

– Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har nettopp kommet hjem fra signering av en internasjonal miljøavtale, kalt «naturens Parisavtale» som skal beskytte truede dyrearter, for å godkjenne ulovlig nedskyting av kritisk truede dyr i Norge, sier hun.

Dette er et grelt paradoks, mener Martinsen.

– Det er fortvilende at ideelle organisasjoner skal måtte kjempe for kritisk truede dyrearters rett til å eksistere i Norge, sier hun.

Martinsen får støtte av WWF Verdens Naturfond.

– Stans i jakten er det eneste riktige til vi får en rettslig avklaring på hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv innenfor sonen så lavt som de har gjort de siste årene. Ulvesonen er ment å gi ulvene særlig høy beskyttelse og utgjør bare 5 prosent av Norges areal, sier Marian Rui Slettebakken, fungerende kommunikasjonsleder i WWF Verdens Naturfond til VG.

WWF Verdens Naturfond står sammen med Noah og Foreningen Våre Rovdyr i denne saken.