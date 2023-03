SAMMEN: Camilla Austbø (37) og Simon Eriksen Valvik (35) møttes for aller første gang denne uken.

– Absurd og fantastisk!

Camilla og Simon oppdaget at de var i slekt gjennom VGs avsløringer om adopsjon. – Jeg har følt meg alene hele livet. Nå er jeg ikke det lenger, sier Camilla.

Hun vokste opp i Skien, han i Kristiansand.

Begge er adoptert fra Ecuador. I årevis har de søkt etter sannheten om adopsjonene sine.

Så avslørte VG hvordan Camilla (37) ble bortført fra sitt eget hjem før hun ble adoptert til Norge.

Og hvordan Simon (35) sin biologiske mor ble lurt til å gi ham fra seg.

Men i VGs artikler kom det også frem noe annet: at Simon Eriksen Valvik og Camilla Austbø er tremenninger.

Denne uken møttes de for aller første gang.

ET BÅND: – Jeg kjente et bånd til Simon allerede fra første gang vi snakket sammen, sier Camilla.

– Det var utrolig fint å se Camilla og få gi henne en klem, sier Simon.

I 14 år lette han etter den biologiske familien sin i Ecuador, før han fant den.

– Men så hadde jeg Camilla i Norge hele tiden. Det er både absurd og fantastisk! sier Simon.

Camilla sier at hun alltid har kjent på et savn.

– Jeg er så heldig at jeg har to skjønne barn, en fin bror og adoptivforeldre som er støttende og kloke. Likevel lever jeg med en sorg over at jeg ble stjålet og ikke fikk vokse opp med min biologiske familie. Men da jeg fikk vite om Simon, så ble sorgen litt mindre. Tenk at jeg har hatt en slektning fra Ecuador så nære i over 30 år - uten å vite det! sier Camilla.

Men oppdagelsen har også vært vanskelig.

For VGs undersøkelser bød på flere overraskelser: Politidokumenter viste at Simons biologiske mor skal ha spilt en rolle i bortføringen av Camilla. Dette nekter Simons biologiske mor for i dag. Hun sier hun ble lurt til å undertegne dokumentene.

TILBAKE: Simon traff sin biologiske mor i Ecuador tidligere i år. Han ble adoptert til Norge som baby.

– Det er klart det er sårt og vanskelig å tenke på, sier Camilla.

– Jeg forstår ikke hvordan det er mulig å stjele et barn. Men Simon og jeg er enige om å legge det bak oss og bygge vår relasjon videre, sier Camilla.

– Vi vil aldri få helt sikre svar på hva som skjedde med oss i Ecuador, sier Simon.

– Men en ting er sikkert: Hverken Camilla eller jeg har skyld i det som skjedde med oss.

STØTTE: – Vi forstår hverandre på en annen måte enn andre gjør - og det føles godt, sier Simon.

VG treffer dem i Oslo. Camilla og Simon har akkurat vært i møte med barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Etter VGs avsløringer om ulovlig adopsjon, åpnet Toppe ekstern gransking av utenlandsadopsjoner. Så ville hun treffe flere av de adopterte fra Ecuador som hadde fortalt historiene sine i VG.

– Jeg hadde store forventninger til møtet etter at ministeren beskrev det som skjedde med oss som menneskehandel. Og jeg er glad for at hun ville lytte til oss. Men jeg er skuffet over at jeg og adoptivforeldrene mine ikke har fått en unnskyldning - når det er dokumentert så tydelig hvilken rolle norske myndigheter spilte i min historie.

Simon er fornøyd med dagens møte.

– Jeg er glad for at alle vi som satt rundt bordet fikk anledning til å fortelle. Så får tiden vise hva norske myndigheter faktisk vil gjøre med de ulovlige adopsjonene - og hvordan de vil støtte oss adopterte som nå sliter med det vi har vært igjennom.

INNTRYKK: Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier det gjorde inntrykk å høre at adopterte i voksen alder finner ut at de har levd på en løgn hele livet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier til VG at møtet med de adopterte fra Ecuador var sterkt.

– Det gjorde virkelig inntrykk på meg å møte de adopterte over bordet og høre dem fortelle om sin historie og sitt liv. Spesielt gjør det inntrykk å høre om utenforskap og rasisme de har opplevd i Norge, og det å finne ut i voksen alder at de har levd på en løgn hele livet. Jeg setter pris på at de deler dette. Det gir meg som statsråd et bedre utgangspunkt for å forstå hva som må gjøres, både når det gjelder granskingen og oppfølging og støtte av adopterte i Norge.

– Hjerteskjærende

– Camilla etterlyser en unnskyldning for den rollen norske myndigheter har hatt i saken hennes. Hvorfor har hun ennå ikke fått det?

– Camilla sin historie er hjerteskjærende. Men før vi vurderer en unnskyldning til de adopterte, mener jeg at vi må gjennomføre den eksterne granskingen. Den skal nettopp vurdere rollen som norske myndigheter har hatt i disse sakene, saker som vi kanskje til nå heller ikke har visst om.

– Vil utvalget som skal granske adopsjonene gå gjennom Camillas sak?

– Det er aktuelt å se på et utvalg av anonymiserte enkeltsaker i forbindelse med granskingen. Jeg har bedt om råd fra Bufdir om hvordan dette kan gjøres. Det er naturlig at Ecuador er et av landene utvalget vil se på, men mandatet til utvalget er ennå ikke helt ferdig og jeg må derfor komme tilbake til dette.

Gransking etter sommeren

I januar sa Toppe at hun ville åpne ekstern gransking av utenlandsadopsjoner. Nå sier Toppe at granskingen først vil starte etter sommeren.

– Hvorfor tar det så lang tid?

– Forberedelsene til den eksterne granskingen er i gang, slik at en del av forarbeidet gjøres nå. Jeg må være sikker på at mandatet blir godt og grundig, slik at granskingen som gjøres får tillit. Derfor tar dette litt tid, sier Toppe.

