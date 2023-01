KØ: Etter ulykken som skjedde ved 14.48-tiden har det oppstått lange køer for hyttefolk og andre på vei hjem fra Hallingdal.

Flere kilometer med kø i Hallingdal etter trafikkulykke

En påkjørsel bakfra har ført til store køer på Hallingdalsvegen mellom Gol og Flå søndag ettermiddag.

Årsaken er et sammenstøt der føreren i en bil ikke greide å bremse tilstrekkelig opp og traff bilen foran ved 14.48-tiden. Ingen av de åtte involverte er skadet, opplyser operasjonsleder Helge Landsrød til VG.

Føreren, en mann i 20-årene fra Oslo, har fått beslaglagt førerkortet sitt. Klokken 16.21 melder politiet at bergingsbiler er på plass for å fjerne de to involverte kjøretøyene.

Google Maps: 14 kilometer kø

Vegen var helt stengt frem til nødetatene fikk oversikt over ulykken. Deretter ble ett felt åpnet og trafikken dirigert forbi i påvente av bilberger.

-- Det går sakte og hoper seg litt opp. Patruljer på stedet har meldt om fem kilomter kø ned mot Flå, sier operasjonslederen. Google Maps viser imidlertid 14 kilometer med kø ved 16.30-tiden.

LANG KØ: Køen strekker seg 14 kilometer viser kartet til Google.

En av bilistene VG har snakket med i køen melder at det går svært sakte, og at trafikken tidvis har stått så godt som stille.

– Jeg ser flere prøver å snu, kjøre tilbake og kjøre om Eggedal isteden. Du skal kjøre et stykke tilbake da. Nå snur han foran meg også, sier den køfaste mannen ved 16.20-tiden.