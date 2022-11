Birgitte Tengs foreldre forlot rettssalen: − Belastende for dem

HAUGESUND TINGHUS (VG) Karin og Torger Tengs ønsket selv å se tiltalte Johny Vassbakk (52) da rettssaken startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett i dag.

Det forteller bistandsadvokat Erik Lea til VG etter første rettsdag.

– De har aldri sett ham før eller møtt ham før. Det var derfor de satt seg inne i rettslokalet da saken startet. Også trakk de opp på et eget rom de har fått disponibelt, forteller bistandsadvokaten.

Forlot salen

Foreldrene forlot rettssalen under første pause i rettssaken.

Det er over 27 år siden 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995. Tengs fetter ble først feilaktig dømt for drapet. Nå mener påtalemyndigheten å kunne føre bevis for at 52 år gamle Johny Vassbakk gjennomførte drapshandlingen.

– Foreldrene opplevde det som svært vanskelig. De måtte gå tidligere enn saken var avsluttet. De gikk når det ble lagt fram materiale fra åsted, fra undersøkelser og så videre. Det ble for belastende for dem, sier bistandsadvokat John Christian Elden til pressen etter at rettsdagen ble avsluttet.

Vil følge saken videre

Både Elden og Lea forteller at foreldrene er innstilt på å følge saken videre.

– De kommer til å være her i salen, eller følge den fra andre etasje gjennom streaming, eller gjennom beskjeder fra oss bistandsadvokater, forteller Elden.

– Begge er åpne, begge hører, begge lytter til det som kommer frem i retten. Og så vil nok begge trekke egne konklusjoner, sier Elden.

LAVMÆLT: Tiltalte Johny Vassbakk (52) svarte lavmælt på dommerens spørsmål, og stirret rett fram eller på forsvarerne sine under rettssakens første dag.

Tiltalte Johny Vassbakk (52) hadde på seg en grå hettegenser og mørke bukser. Han svarte lavmælt på spørsmål fra dommeren.

Under innledningsforedraget så han i hovedsak rett fram, eller på forsvarerne sine. Han viste ingen reaksjoner da det ble lest opp beskrivelser av lovbrudd eller fra åstedet.

STORT PRESSEOPPBUD: Tengs-saken er en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker, og det var et stort presseoppbud da saken startet i Haugland og Sunnhordland tingrett i dag.

– En grusom opplevelse

Bistandsadvokat Erik Lea beskriver første rettsdag som en grusom opplevelse for foreldrene.

– Dette har de vært gjennom så mange ganger. Å starte på nytt, sitte i rettslokalet, se på tiltalte. Det er klart at det er helt forferdelig. De ønsker å følge hele saken, bortsett fra kanskje de verste bildene, sier han til VG.

– Hva er det tøffeste for dem?

– Det at de aldri blir ferdig. Nå har de holdt på i 27,5 år. Og slik det ser ut nå, så sitter man i lagmannsretten høsten 2023. De er blitt 64 år nå. Det utgjør altså to tredjedeler av deres voksne liv, sier Lea.

– De ønsker bare en eneste ting. Det er å finne ut hva som skjedde med datteren sin natt til 6. mai 1995. Og så få fred.