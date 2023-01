BEKYMRET FOR VIKARBRUK: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber helseforetakene begrense bruken av vikarbyråer så langt det er mulig.

Helseministeren ber sykehusene stramme inn på vikarbruken

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret for den store bruken av innleid arbeidskraft i helseforetakene. Hun ber nå sykehusene begrense bruken av vikarbyråer.

NTB

Tirsdag skal helseministeren holde den årlige sykehustalen, og lede et felles foretaksmøte for alle helseregionene.

Der vil de få klar beskjed om å stanse bruken av vikarbyråer i så stor grad som mulig, skriver Dagsavisen.

– Helseforetakene får i oppgave av meg å ha en kritisk gjennomgang av innleie, og en klar forventning om å begrense innleie. Vi ser en utvikling som bekymrer oss. Vi er avhengig av å ha gode medarbeidere i helsetjenesten i årene som kommer, og vi er avhengig av å beholde de fagfolkene vi har, sier Kjerkol.

Helseministeren mener situasjonen for helsetjenesten i Norge tilsier at de er nødt til å ha et unntak for regelen om innleie, for å kunne drive forsvarlig i hele landet.

Flere fagforeninger har gått sterkt imot regjeringens avgjørelse i fjor om å ha et unntak for helsetjenesten, men Kjerkols innstramming får likevel godkjent av Fagforbundets leder Mette Nord.

Nord sier hun er veldig glad for den innstrammingen og presiseringen som gjøres nå.

– Det er viktig at vi får bemannet sykehusene våre med hele faste stillinger, sier hun.