Viggo Kristiansens forsvarer er sikker på frifinnelse

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000.

De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette.

Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring forvaringForvaring betyr at en som sitter i fengsel kan måtte sitte lenger inne enn det som er bestemt på forhånd, fordi det er fare for at personen skal begå ny, alvorlig kriminalitet og for å beskytte samfunnet mot denne personen. , mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016.

I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel.

Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt, og statsadvokaten har sendt sin innstilling til Riksadvokaten, som kommer med sin avgjørelse fredag 21. oktober.