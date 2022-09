ANGRIPER: Russiske kampfly angriper et ukjent mål i Ukraina. Bildet er delt av det russiske forsvarsdepartementet.

Russland påstår de gjennomfører store angrep

Det russiske militæret hevder tirsdag at de har satt i gang «massive angrep» langs hele frontlinjen i Ukraina.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Luft-, rakett- og artillerikrefter gjennomfører massive angrep mot det ukrainske forsvarets enheter i alle retninger, påstår det russiske forsvarsdepartementet i sin daglige brifing om krigen.

Det skjer etter flere dager der Russland innrømmer at de har måttet gjennomføre en tilbaketrekning i Kharkiv-regionen, der Ukraina har gjenerobret store territorier i en overraskende offensiv.

Det er bekreftet at byen Lozova i Kharkiv-fylket ble bombardert tirsdag morgen, med tap av tre menneskeliv og ni sårede, ifølge den lokale guvernøren.

Tror russerne planlegger aksjoner mot Zaporizjzja

Ukrainsk etterretning tror russerne planlegger nye aksjoner mot atomkraftverket Zaporizjzja for å undergrave ukrainsk infrastruktur. Ifølge Jurij Jusov, talsmann for Ukrainas militære etterretning, sier at russerne har hele Ukrainas energisystem som mål, skriver The Guardian.

– Putin ønsker å kaste Ukraina og hele Europa ut i en mørk, kald vinter, sier han.

Advarselen kommer etter gjentatte russiske angrep på området rundt kraftverket de siste dagene som førte til det omfattende strømbruddet i Kharkiv-regionen søndag.

Enhver aksjon eller angrep på atomkraftverket kan få katastrofale følger for hele regionen. (NTB)