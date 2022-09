FIKK VARSEL: Høyre-nestleder Tina Bru har fått varsel om skattesmell.

Varsel om skattesmell for Høyre-nestleder Tina Bru

Tina Bru, familien og foreldrene hennes var folkeregistrert i en toroms-leilighet i Stavanger samtidig. Hun bekrefter at hun har fått varsel om skattesmell fra Skatteetaten, men avviser å ha gjort noe ulovlig.

– Ja, jeg har fått varsel, bekrefter Bru overfor VG etter at NRK tirsdag skrev at hun har fått varsel om skattesmell.

Pengestriden står om hun skulle ha betalt markedsleiepris eller bare at leien skulle dekke alle faste kostnader til boligen.

Markedsleien er, i følge Aftenposten, 8000 kroner, mens Bru har betalt 4300 kroner, som skulle dekke de faste kostnadene.

Høyre-nestlederen skrev tirsdag en redegjørelse som hun blant annet har sendt til VG, hvor hun skriver at hun mener hun har rett i striden med Skatteetaten.

– Skatteetaten mener jeg burde betalt markedsleie for leiligheten, mens jeg viser til kravene i «nærståenderegelen», som sier at leie til familie er skattefritt så lenge den dekker alle løpende kostnader ved utleieobjektet.

Hun legger til:

– Det er faglig uenighet om disse spørsmålene, og både juristene til Stortinget og Statsministerens kontor bestrider Skatteetatens juridiske tolkning av loven.

Tror på oppklaring

Høyre-nestlederen forteller at hun ikke har stått fram med saken tidligere, fordi det dreier seg om et varsel.

– Og jeg har tro på at jeg skal klare å oppklare saken med Skatteetaten. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg skal fortelle åpent hvis det kom et vedtak, men det foreligger jo ikke ennå.

Rikskringkasteren skriver at Bru har hatt pendlerbolig siden 2013, da hun ble valgt inn på Stortinget. Hun eide da en tomannsbolig i Sandnes sammen med ektemannen.

REGISTRERT SAMMEN: Tina Bru var folkeregistrert i foreldrenes bolig sammen med barna - og foreldrene sine. Bru sier de hadde leiekontrakt.

Leide leilighet av foreldrene

I 2018 kjøpte hun og ektemannen en tomt i Stavanger for å bygge hus. Tomannsboligen i Sandnes ble solgt.

Brus foreldre kjøpte leilighet samtidig. Bru leide denne leiligheten av foreldrene, og hun oppga den som sitt hjemsted fram til det nye huset ble klart sommeren 2021.

Nestlederen var folkeregistrert på leiligheten til foreldrene, sammen med ektemannen og barna. Også Brus foreldre var folkeregistrert der.

– Vi har hatt kontrakt, jeg har betalt leie siden dag én. Avtalen var at leien skulle dekke alle faste kostnader til boligen, sier Bru.

– Har aldri slått meg

Til NRK sier Tina Bru at varselet om skattesmell skyldes at hun ikke betalte nok i leie, og at hun dermed ikke oppfyller merkostnadsvilkåret. Selv mener hun at hun oppfyller vilkåret.

– Det er faglig uenighet rundt det merkostnadsvilkåret og hvordan det skal tolkes. Og den tolkningen som Skatteetaten har, den har aldri slått meg, sier hun.

Hun forteller at hun har betalt rundt 4300 kroner i snitt i leie.

Til VG sier Tina Bru at hun er uenig med Skatteetaten, og at hun tror på at de skal bli enige:

– Min sak handler kun om nivået på merkostnadene, altså om husleien har vært høyt nok. Både Skatteetaten og jeg er enige om at jeg har betalt, at jeg har bodd der og at jeg har vært reell pendler. Det er kun uenighet om hvorvidt husleien har vært høy nok, sier hun til VG.

TOPPLEDELSEN: Tina Bru er nestleder i Høyre. Her sammen med partileder Erna Solberg og nestlederkollega Henrik Asheim.

Bru kritiserer NRK for saken de publiserte tirsdag:

– NRK publiserte i dag en sak hvor de trekker i tvil om jeg oppfyller pendlervilkåret, og dermed har krav på skattefri pendlerbolig i Oslo. Jeg stiller meg uforstående til en slik påstand, og det er heller ikke dette varselet fra Skatteetaten handler om. NRK trekker dette i tvil på bakgrunn av at mine foreldre, etter avtale med meg, innimellom har oppholdt seg i leiligheten. I varselet jeg har mottatt fra Skatteetaten konkluderer de med at jeg oppfyller pendlervilkåret, sier Bru.

– NRK sår tvil

Hun fremholder også at NRK bygger saken sin delvis på Facebook-innlegg.

– Fra min far i sameiets Facebook-gruppe hvor han har tatt opp utfordringer på vegne av meg, og på vegne av seg selv som eier av leiligheten og utleier. Jeg har dokumentert for NRK at faren min de samme månedene han har skrevet disse innleggene beviselig også var på hytten.

Hun mener at NRK urettmessig sår tvil om hun reelt har disponert leiligheten.

– Under arbeidet med denne saken har jeg gitt NRK innsyn i deler av varselet mitt, deriblant der de konkluderer med at jeg oppfyller pendlervilkåret og at Skatteetaten ikke sår tvil om at jeg reelt sett har disponert leiligheten vi leide. Likevel velger NRK å så tvil om dette.

VG har kontaktet NRK om kritikken fra Bru, men foreløpig ikke fått svar.

Totalt har Skatteetaten sendt ut 45 varsler om ekstra skattekrav til stortingsrepresentanter og regjeringspolitikere som har hatt pendlerboliger.