NRK: Varsel om skattesmell for Høyre-nestleder Tina Bru

Varsel om skattesmell for Høyre-nestleder Tina Bru

Tina Bru, familien og foreldrene hennes var folkeregistrert i en toroms-leilighet i Stavanger samtidig. Til NRK bekrefter hun at hun har fått varsel om skattesmell fra Skatteetaten.

– Ja, jeg har fått varsel, sier Bru til NRK.

Hun forteller at hun ikke har stått fram med saken tidligere, fordi det dreier seg om et varsel.

– Og jeg har tro på at jeg skal klare å oppklare saken med Skatteetaten. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg skal fortelle åpent hvis det kom et vedtak, men det foreligger jo ikke ennå.

Rikskringkasteren skriver at Bru har hatt pendlerbolig siden 2013, da hun ble valgt inn på Stortinget. Hun eide da en tomannsbolig i Sandnes sammen med ektemannen.

I 2018 kjøpte hun og ektemannen en tomt i Stavanger for å bygge hus. Tomannsboligen i Sandnes ble solgt.

Brus foreldre kjøpte leilighet samtidig. Bru leide denne leiligheten av foreldrene, og hun oppga den som sitt hjemsted fram til det nye huset ble klart sommeren 2021.

Nestlederen var folkeregistrert på leiligheten til foreldrene, sammen med ektemannen og barna. Også Brus foreldre var folkeregistrert der.

– Vi har hatt kontrakt, jeg har betalt leie siden dag én. Avtalen var at leien skulle dekke alle faste kostnader til boligen, sier Bru.

Til NRK sier Tina Bru at varselet om skattesmell skyldes at hun ikke betalte nok i leie.

Selv mener hun at hun oppfyller vilkåret.

– Det er faglig uenighet rundt det merkostnadsvilkåret og hvordan det skal tolkes. Og den tolkningen som Skatteetaten har, den har aldri slått meg, sier hun.

Hun forteller at hun har betalt rundt 4. 300 kroner i snitt i leie.

Foreldrene bodde ikke i leiligheten sammen med Tina Bru, forteller hun.

– De har hytte på Jæren, en time unna Stavanger omtrent. Også har de en leilighet i Spania, og det er der de har delt tiden sin. De hadde tilgang til leiligheten hvis vi ikke var der, etter avtale med meg. Men det er vi som bodde i leiligheten, sier Bru.