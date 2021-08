Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller utviklingen i Afghanistan dramatisk, og at det er grunn til dyp uro for sivile. Foto: Fredrik Solstad

Partiledere: − Hent afghanske eks-ansatte til Norge

Flere partiledere krever nå at afghanere som har bistått Norge skal få ny mulighet til opphold i Norge.

Ap-leder Jonas Gahr Støre krever at Norge henter hjem eller hjelper dem som har jobbet for Norge i Afghanistan.

– Det forutsetter at norske myndigheter har oversikt over dem som risikerer sin sikkerhet nå på grunn av arbeid for Norge. Jeg har dyp medfølelse for den situasjonen de er i, sier Støre til VG.

Det er snakk om flere titalls personer, ansatt av de norske styrkene.

Støre kaller utviklingen i Afghanistan dramatisk, og at det er grunn til dyp uro for sivile.

– Minoriteter, kvinner, de som har grunn til å frykte det Taliban de kjente. Samtidig er det et åpent spørsmål om Taliban 2021 er det Taliban som på 90-tallet styrte Afghanistan.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad åpner for en ny vurdering av søknadene fra afghanske eks-ansatte om opphold i Norge og vil ta dette opp i regjeringen, skriver NTB.

Rundt ti eks-ansatte i Afghanistan, i stor grad renholdere, har fått avslag på søknadene om opphold i Norge.

– Det er UDI som behandler disse søknadene. Det er rulleblad og andre ting som er oppgitt som veldig tungtveiende grunner for avslag. Det er for min del ikke farlig å gå gjennom disse søknadene på nytt, sier Ropstad til NTB.

– Jeg kommer til å diskutere det med mine kollegaer i regjeringen. De tilbakemeldingene jeg har fått, er at det er veldig tungtveiende grunner til avslag, og det vil sannsynligvis ikke endre seg etter en ny gjennomgang.

– Trygler om hjelp

Rødt-leder Bjørnar Moxnes forteller til- VG at de har vært i kontakt med tidligere forsvarsansatte i to afghanske byer som falt til Taliban i går.

– Disse menneskene sier de står på Talibans dødslister, fordi de har jobbet for de norske styrkene, og nå trygler om hjelp fra Norge til å komme seg ut, sier Moxnes og fortsetter:

– Rødts budskap er krystallklart, regjeringa må få alle de tidligere forsvarsansatte i trygghet nå. For noen kan det allerede være for sent, men jeg kan virkelig ikke tro at Erna Solberg nå i dag vil overlate de som har jobbet for Norge og som fortsatt kan reddes, til den sikre død i Talibans hender. Den skammen kan ikke Norge leve med, sier han.

