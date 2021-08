STATSMINISTER: Erna Solberg sier at det var gode grunner til at enkelte eks-ansatte ikke fikk opphold i forrige runde. Nå henter regjeringen hjem flere som jobber lokalt for Norge i dag. Foto: Terje Bringedal

Erna Solberg: − Tungtveiende grunner til at eks-ansatte ikke fikk opphold

Statsminister Erna Solberg svarer nå partilederne som krever at afghanere som har bistått Norge skal få ny mulighet til opphold i Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har hentet tilbake eks-ansatte og vi henter tilbake de som jobber der nå. Vi hadde en ordning frem til 2015 hvor alle de som søkte ble behandlet. Det er cirka ti personer som ikke fikk adgang. Ingen av de fikk avslag fordi de ikke oppfylte kriteriene, men det var andre grunner til avslagene, sier Erna Solberg (H) til VG.

Hun mener det var tungtveiende og alvorlige grunner til at de ikke fikk opphold. Det dreier seg blant annet om sikkerhetsgrunner og overgrep i enkeltsaker, sier hun.

– Er det mange som har jobbet for Norge som falt utenfor kriteriene den gangen?

– Det vet jeg ikke. Jeg vet bare om de ti som hadde søkt, som oppfylte kriteriene og ikke fikk opphold, sier Solberg.

Hun sier at rundt 360 personer så langt er hentet til Norge.

VIL HJELPE: Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller utviklingen i Afghanistan dramatisk, og at det er grunn til dyp uro for sivile. Foto: Rodrigo Freitas

– Hent eks-ansatte

Ap-leder Jonas Gahr Støre krevde tidligere søndag at Norge henter hjem eller hjelper dem som har jobbet for Norge i Afghanistan.

– Det forutsetter at norske myndigheter har oversikt over dem som risikerer sin sikkerhet nå på grunn av arbeid for Norge. Jeg har dyp medfølelse for den situasjonen de er i, sier Støre til VG.

Det er snakk om flere titalls personer, ansatt av de norske styrkene.

Støre kaller utviklingen i Afghanistan dramatisk, og at det er grunn til dyp uro for sivile.

– Minoriteter, kvinner, de som har grunn til å frykte det Taliban de kjente. Samtidig er det et åpent spørsmål om Taliban 2021 er det Taliban som på 90-tallet styrte Afghanistan.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad åpner for en ny vurdering av søknadene fra afghanske eks-ansatte om opphold i Norge og vil ta dette opp i regjeringen, skriver NTB.

– Det er UDI som behandler disse søknadene. Det er rulleblad og andre ting som er oppgitt som veldig tungtveiende grunner for avslag. Det er for min del ikke farlig å gå gjennom disse søknadene på nytt, sier Ropstad til NTB.

– Jeg kommer til å diskutere det med mine kollegaer i regjeringen. De tilbakemeldingene jeg har fått, er at det er veldig tungtveiende grunner til avslag, og det vil sannsynligvis ikke endre seg etter en ny gjennomgang.

– Trygler om hjelp

Rødt-leder Bjørnar Moxnes forteller til VG at de har vært i kontakt med tidligere forsvarsansatte i to afghanske byer som falt til Taliban i går.

– Disse menneskene sier de står på Talibans dødslister, fordi de har jobbet for de norske styrkene, og nå trygler om hjelp fra Norge til å komme seg ut, sier Moxnes og fortsetter:

– Rødts budskap er krystallklart, regjeringen må få alle de tidligere forsvarsansatte i trygghet nå. For noen kan det allerede være for sent, men jeg kan virkelig ikke tro at Erna Solberg nå i dag vil overlate de som har jobbet for Norge og som fortsatt kan reddes, til den sikre død i Talibans hender. Den skammen kan ikke Norge leve med, sier han.

KREVER AT NORGE HENTER EKS-ANSATTE: Rødts Bjørnar Moxnes. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

De norske partilederne får støtte av det norske folk.

I en måling foretatt av Kantar for Forsvarets Forum viser det seg at to av tre nordmenn vil gi opphold til alle afghanere som har jobbet for Norge.

38 prosent er helt enige, mens 28 prosent er delvis enige, mens bare 8 prosent svarer at de er helt uenige i spørsmålet. Målingen ble foretatt i tidsrommet 4. til 10. august.

– Ny situasjon nå

– Det er en dramatisk alvorlig situasjon i Afghanistan, med veldig høy risiko for mange mennesker. Nå er det avgjørende å ta vare på egne ansatte. Det gjelder også alle afghanere som jobber og har jobbet sammen med Norge gjennom mange år, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen som uttaler seg på vegne av Venstre.

Elvestuen mener situasjonen er helt annerledes nå enn sist de hadde mulighet til å søke og derfor må søknadene sees på nytt.

– De er utsatt for stor risiko og de har vært i arbeid for Norge. Det holder ikke å si at de har søkt tidligere. At det var trygt nok den gangen, må ikke brukes mot dem nå, sier han.

MDG er veldig tydelige i sitt budskap.

– Det mest grunnleggende i soldatkulturen er at du forlater ingen i fiendens hender. Vi kan ikke nå forlate dem som har jobba for oss på slagmarken, overlate dem til den visse død. Det er fullstendig forkastelig det regjeringa nå gjør, og det vil også kunne sette norske soldaters liv i fare ved framtidige utenlandsoperasjoner, sier Sigrid Z. Heiberg, utenrikspolitisk talsperson i MDG.

Hun mener at vi nå risikerer at de lokalt ansatte i andre land vi har tilstedeværelse i, ikke lenger vil stille opp for Norge.

– Alle afghanere som har jobbet for Norge og hjulpet norske styrker, og som nå er i fare, må derfor nå hentes ut og få beskyttelse. Disse folka har hatt arbeidskontrakt med Norge. De har stolt på oss, og nå må vi stille opp for dem, sier Heiberg.