KRITISK: Nargis Nehan (40) mener regjeringen burde ha stilt strengere krav til Taliban i forkant av møtene i Norge, blant annet om kvinners inkludering i arbeidslivet.

Avslo invitasjon til Taliban-møtene: − Ikke til hjelp for selve befolkningen

Kvinneforkjemper og tidligere oljeminister i Afghanistan, Nargis Nehan (40), er kritisk til de pågående Taliban-møtene i Oslo. Selv sa hun nei takk til invitasjonen fra Utenriksdepartementet.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

– Jeg forventer ikke mye fra disse samtalene, sier Nehan til VG.

Mellom 2017 til 2019 satt hun som Olje- og Energiminister i Afghanistan, og har i tillegg innehatt flere sentrale posisjoner i den afghanske regjeringen.

Da Taliban erobret Kabul i fjor så eksministeren seg nødt til å flykte til Norge.

Over de neste dagene skal en Taliban-delegasjon på 15 mann møte en rekke aktivister og diplomater på Soria Moria hotell i Oslo. Temaene på plakaten er blant annet nødhjelp og menneskerettigheter.

Møtene vekker oppsikt fordi det er første gang et vestlig land inviterer representanter fra den nye Taliban-regjeringen på besøk.

– Det er en viktig begivenhet som hjelper den norske regjeringen med å vise at de gjør noe i FNs sikkerhetsråd, men det er ikke til hjelp for selve befolkningen, sier Nargis Nehan.

– Det fører tvert i mot til at vi mister vårt eneste forhandlingskort – nemlig at det internasjonale samfunnet ikke har anerkjent Taliban-regimet.

PRIVATFLY: Taliban har sendt en delegasjon på 15 mann for å møte aktivister og diplomater i Oslo. På lørdag delte de bilder på sosiale medier fra flyturen.

Nargis Nehan hevder at hverken hun eller andre aktivister fra Afghanistan visste om møtene før de ble spurt av Utenriksdepartementet om å delta:

– Ingen av oss ble konsultert før møtene var avtalt, selv om vi kunne ha gitt dem et bredere bilde av situasjonen i Afghanistan. Inntrykket mitt er at det hele ble stelt i stand på ganske kort varsel, sier hun.

Utenriksdepartementet bekrefter i en e-post til VG at Nargis Nehan ble invitert til samtalene med Taliban, men at hun avslo:

– Vi har veldig stor forståelse for at dette kan være krevende avveininger. Afghanere som Nargis Nehan viser et viktig engasjement. Det er avgjørende med sterke og tydelige stemmer som hennes, sier statssekretær Henrik Thune.

– Mange afghanere har bedt om internasjonal støtte til å komme i kontakt med Taliban. Vi har planlagt møtene grundig og konsultert tett med deltakerne.

Utover dette ønsker ikke Utenriksdepartementet å kommentere uttalelsene til Nehan.

Et land i stor krise

Et viktig bakteppe for møtene med Taliban er at FN nylig varslet om at en «fullstendig humanitær katastrofe» truer landet.

I fjor ble Afghanistan rammet av sin verste tørke på 30 år, samtidig som millioner ble drevet på flukt av Taliban. I tillegg har landet blitt avskåret fra en betydelig mengde bistandspenger, samt statskassen på nærmere ti milliarder dollar, etter at den tidligere regjeringen ble veltet.

Dette ble også trukket frem i en kronikk fra utenriksminister Anniken Huitfeldt som ble publisert i VG lørdag, der hun understreket at Norge ikke ønsker å legitimere Taliban-regimet ved å invitere dem:

– Alternativet til å engasjere dem nå er en forverret humanitær krise og mulig samfunnskollaps. Det vil ha forferdelige konsekvenser for den afghanske befolkningen først og fremst, skriver Huitfeldt.

VG har tidligere snakket med aktivisten Jamila Afghani, som også mener det er nødvendig å gå i dialog med Taliban – selv om hun selv ble nødt til å flykte Kabul.

DYP KRISE: Ekstremtørke, pandemi og Talibans maktovertakelse har ført Afghanistan til randen av kollaps.

Nargis Nehan sier at hun har snakket med flere afghanske aktivister som har takket ja til å delta på møtene, men at hun har et litt annerledes synspunkt enn dem:

– De setter de humanitære problemene i første rekke, og tenker at vi kan fikse resten senere. Min bekymring er at det kan bli desto vanskeligere å løse de andre problemene landet står ovenfor, sier hun.

– Taliban bruker den humanitære krisen til å få støtte fra det internasjonale samfunnet, men de har ingen intensjoner å levere noe tilbake til landet sitt.

Burde ha stilt krav

Den tidligere oljeministeren mener ikke nødvendigvis at det er galt å gå i dialog med Taliban, men at det burde ha blitt stilt harde krav i forkant av møtene.

– Taliban kommer på sin side med krav hele tiden, uten å levere noe tilbake. I stedet for å åpne skolene for kvinner, og å la dem delta i arbeidslivet, har de vært opptatt med å kontrollere befolkningen, sier Nehan.

På sin første pressekonferanse etter at de erobret Kabul, hevdet Taliban at kvinner skulle få lov til å studere og jobbe, riktignok «innenfor Talibans rammer».

I mesteparten av landet har derimot kvinner enda ikke fått lov til å vende tilbake til klasserommene i trinnene over 7. klasse. I et nylig intervju med AP kunngjorde Taliban at dette vil komme på plass innen 21. mars.

Senest på torsdag meldte en gruppe kvinnerettighetsforkjempere i Afghanistan at hjemmene deres hadde blitt raidet av væpnede talibankrigere, og at flere hadde blitt slått og arrestert, skriver the Guardian.

– Det internasjonale samfunnet fortsetter å tro på det Taliban sier, uten å bruke de forhandlingskortene de har. Det har først og fremst utspilt seg i Talibans favør, sier Nehar.

– Det har ikke vært noen tegn til at de er åpne for endringer, legger hun til.