Helsedirektoratet: Ikke holdepunkter for at hurtigtestene fungerer dårligere med omikron

Men det undersøkes nå om prøvetakingen bør skje i nese eller hals eller begge deler. – Det kan se ut som det er noen forskjeller der på sensitiviteten, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

En hverdag med mer utstrakt bruk av hurtigtester venter oss.

Omikronvarianten dominerer nå og smitter hurtig – men den gir mildere symptom.

Enkelte studier antyder at hurtigtestene kan ha redusert sensitivitet mot omikronvarianten.

En ny sveitsisk studie, som ikke er fagfellevurdert, har sett på hurtigtestenes sensitivitet når det kommer til omikronviruset.

Professor Isabella Eckerle, ved Geneva Centre for Emerging Viral Diseases, skriver til VG på e-post at fire av syv hurtigtester viste «signifikant» redusert sensitivitet mot omikron sammenlignet med deltaviruset.

– Vi vet ikke enda om den lave sensitiviteten handler om selve viruset eller tekniske aspekter, forklarer hun.

Eckerle legger til at studien ikke er en erstatning for kliniske tester, men kun en «laboratoriebasert validering».

– Ikke holdepunkter

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VGTV at de er kjent med studier som peker på at hurtigtestene vi bruker har dårligere evne til å fange opp omikronvarianten.

– Vi har diskutert det grundig med FHI og vi har ikke holdepunkter foreløpig for at sensitiviteten er vesentlig nedsatt med den nye virusvarianten.

Han tilføyer at det imidlertid nå diskuteres om prøvetakingen bør skje i nese eller hals eller begge steder.

– For det kan se ut som det er noen forskjeller der på sensitiviteten.

Eckerle sier til VG at hurtigtester fortsatt er viktig å ta – og at vi «absolutt» må fortsette å bruke dem.

– På den andre siden kan ikke testene utelukke en infeksjon. Dette var også tilfellet før omikron, sier hun.

Professoren mener dermed at en negativ hurtigtest ikke er erstatning for andre tiltak, spesielt om du har symptomer.

USAs legemiddeltilsyn (FDA) skrev også på sine nettsider i desember at tidlige data foreslår at hurtigtester kan ha redusert sensitivitet når det kommer til å fange opp omikronvarianten.

Sverre Sandberg, professor og leder i Noklus, har sett på den sveitsiske studien og sier at det er for tidlig å gi en konklusjon om hurtigtestenes sensitivitet mot omikron.

Han mener det er viktigere å ha fokus på at brukerne tar testene korrekt.

Øyvind Kommedal, seksjonsoverlege på mikrobiologisk avdeling på Haukeland sykehus, har ikke sett studiene.

Men han sier på generelt grunnlag at de enda ikke vet nok om hurtigtestenes sensitivitet mot omikron. Om det viser seg å være slik, sier han at det kan handle om at omikron har mutasjoner som binder seg dårligere til hurtigtestene – eller at det kan være at det sitter mindre omikron-virus i nesen.

Test flere dager på rad

– Hvis det viser seg at det er slik at hurtigtestene ikke fanger opp omikron godt nok – hvordan tror du da at smittesituasjonen vil se ut?

– Hvis tusen smitteførende personer med symptomer tar en hurtigtest, vil antagelig 790 av dem få positivt resultat. Med omikron, hvis den følsomheten er redusert blir det kanskje noen titalls færre. Men alternativet vil være at ingen av de tusen tester seg, svarer assisterende helsedirektør Nakstad.

Han legger til:

– Vi har en begrenset kapasitet på PCR, og smitten er så høy nå at nesten all smitte fanges opp med hurtigtester.

Videre råder Nakstad til at man ved å teste seg flere dager på rad, øker sensitiviteten.

– Da blir den faktisk høyere enn for en enkelt PCR-prøve. Det ligger til grunn for hvorfor man likevel kan fange opp veldig mange selv om det skal være noen endringer på sensitiviteten med omikron – som vi som sagt ikke vet enda.

Test i hals eller nese?

Nå undersøker også FHI om coronatester bør tas i halsen etter at flere medier har meldt om tilfeller hvor personer opplever å teste negativt for corona i nesen, men positivt når testen tas i halsen.

En sørafrikansk studie fra desember, som ikke er fagfellevurdert, slår fast at tester i nesen ga sikrere resultater ved deltavarianten, men at det motsatte er tilfellet for omikron.

Sandberg ved Noklus sier de vet for lite om dette til å konkludere noe endelig, han tror også dette kan handle om feilbruk og tilfeldigheter.

Om du velger å ta testen i hals eller nese – eller begge deler, understreker han at det viktigste er å få pinnen godt nok inn slik at du får nok virus på den. Har du milde symptom er risikoen for en falsk negativ større, påpeker han.

Kommedal sier at erfaringen deres fra PCR-testene viser at dyp neseprøve og halsprøve er likeverdig.

– Men det vi ser på PCR-testene er at det mye lettere å ta halsprøven rett. Det kan være en effekt av dette mange har rapportert om.