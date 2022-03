FÅR HJELP: Flere land har sendt våpen for å bistå Ukraina i kampen mot Russland. Bildet viser ukrainske soldater ved trelandsgrensen mellom Ukraina, Russland og Hviterussland.

Norske våpen til Ukraina: Dette kan bli konsekvensene

Utenriksdepartementet avviser at det norske våpenbidraget til Ukraina er omfattende nok til å gjøre Norge til en part i krigen. Skulle Russland mene Norge tråkker over grensen, kan det bety alt fra cybertrusler til sabotasje.

Publisert: Nå nettopp

– Russland har angrepet et fredelig naboland. Det ukrainske folket kjemper en legitim forsvarskamp i tråd med FN-paktens regler om selvforsvarsrett. Vår beslutning om å gi Ukraina våpenstøtte må sees i dette lyset. Vi er på linje med Sverige, Finland, en lang rekke allierte og nærstående land. Dette betyr selvsagt ikke at alle disse landene er i væpnet konflikt med Russland, sier statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet til VG.

Mandag advarte det russiske utenriksdepartementet EU-landene som nå sender våpen til Ukraina om at de vil holdes «ansvarlige for eventuelle konsekvenser» ved bruk av våpnene.

Samme kveld offentliggjorde regjeringen beslutningen om at Norge skal sende militært utstyr til Ukraina.

Men om dette betyr at Norge er part i en krig eller ikke, er ikke ekspertene VG har snakket med enige om. De er heller ikke enige om hva det åpner for at Russland kan gjøre nå.

Uklart hvor grensen går

Jusprofessor Knut Einar Skodvin er blant dem som mener Norge kan beholde nøytraliteten, selv om vi sender våpen til Ukraina. Likevel mener han også det kan komme til et punkt det bistanden blir så omfattende at Norge ville blitt part i konflikten.

– Hvor går den grensen?

– Det er vanskelig å få tak på, sier jusprofessoren.

Han viser til at andre EU-stater har sendt våpen til Ukraina, uten at de mener det gjør dem til en part i konflikten.

– Men det jeg tror er mye viktigere her enn når grensen går, er når Russland opplever at en går for langt. Vi ser at Russland er veldig opptatte av å finne folkerettslige forklaringsmodeller på hvorfor det de gjør i Ukraina er legitimt. Her må man jobbe med en sikkerhetsmargin opp mot hva enn som skulle være grensen, sier han.

– Hva kunne blitt konsekvensen, hvis Russland mener at Norge blir en direkte part i konflikten?

– I ytterste konsekvens, om Russland så oss som å ha trådt over terskelen og blitt part i konflikten, kunne vi sett angrep mot militære mål i Norge, som for eksempel radaren i Vardø eller garnisonen på Porsanger, sier han.

Men en slik reaksjon mot et NATO-land er et ekstremscenario, som det ikke er grunnlag for å forvente nå, mener han. Det han sier er mer sannsynlig fremover, er at Russland vil kunne svare med sanksjoner mot norske bedrifter som har forretningsinteresser i Russland, eller ulike former for straffetiltak, som å avslutte samarbeid om fiskeri i Nordområdene.

Sabotasje og skjulte angrep

Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI, mener ikke våpenleveransen fra Norge endrer noe i praksis. Men han mener likevel Norge står overfor en økt risiko fremover på grunn av den økte spenningen totalt sett.

– Våre styrker deltar ikke i krigen. Vi kriger ikke. Men det Norge har gjort til nå gjør oss åpenbart til en støttespiller. Samtidig ville det vært annerledes hvis det bare var Norge som leverte våpen til Ukraina. Nå gjør vi det samme som nesten alle andre europeiske land, påpeker han.

– Hvis russerne skulle finne på å krenke norsk suverenitet i en situasjon der spenningen er såpass høy, så tror jeg det vil fremstå som noe de ikke vil ta ansvar for.

– Som sabotasje?

– Ja, Sabotasje, cyber-angrep, den type ting.

IKKE VÅPNENE: Ståle Ulriksen mener ikke det er våpnene Norge sender til Ukraina som i seg selv kan øke risikoen fremover.

Ulriksen peker på at russerne har mange utenrikspolitiske virkemidler som ikke er våpen. For eksempel kunne de stenge gassledningene som ville gjøre Europa svært avhengige av norsk gass – noe som indirekte ville økt risikoen for at Norge kunne bli et mål.

– Da vil den norske gassen som eksporteres til Europa få en helt annen betydning, sier han.

UD: - Blir ikke part

Da regjeringen bestemte seg for å sende våpen til Ukraina, gjorde det ifølge Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit Norge til en medkriger. Tidligere mandag uttalte hun til NRK at det gjør at Russland under gitte forhold kan angripe mål i Norge.

– Et russisk angrep mot Norge vil være like folkerettsstridig og illegitimt som det russiske angrepet mot Ukraina. Vi mener altså at Cecilie Hellestveit tar feil, sier statssekretær Petersson i Utenriksdepartementet om det.

Samtidig sier han de er enige i at bistand til en krigførende part under visse omstendigheter, kan føre til at man blir ansett som part til konflikten.

– Men dette vil avhenge av hva slags støtte som gis og i hvilket omfang. Vi mener at den støtten vi nå har besluttet å gi Ukraina – 2000 M72-panservernvåpen – er såpass begrenset at den ikke fører til at vi blir part til konflikten.

– Kan blokkere leveranser

Hellestveit mener heller ikke Norge er direkte part krigen med Ukraina nå. Det ville skjedd hvis Norge sendte militært personell til Ukraina, sier hun.

– Det er noe helt annet. Da er det full krig. Det vi har nå er et slags forstadium, og det handler om at de vanlige reglene som beskytter Norge mot krenkelser har blitt senket.

Hun mener altså Norge gjorde seg til medkriger ved å sende våpen, og at det betyr at terskelen for hva som skal til for at Russland har krenket norsk suverenitet er betydelig høyere enn før.

– Det er ikke sikkert at Russland skulle gjøre noe med dette, men etter folkerettens regler kan du ikke bidra militært i en krig uten at det har noen konsekvenser for deg selv, sier hun.

– Er det i praksis noe Russland kunne gjøre mot Norge nå uten å legge seg ut med hele NATO? Og hva er det?

– Hvis det skjer ting i tilknytning til den våpenleveransen, så er jo det en militær leveranse som Russland kan blokkere, sier Hellestveit.

Som andre eksempler nevner hun å gå inn i norsk farvann, sette opp parametre særlig på norsk sjøterritorium, cyber-angrep, eller å oppføre seg på måter der de ikke tar like mye hensyn som de pleier på militærbaser i Nord.

LANG PRAKSIS: Cecilie Hellestveit sier Norges lange praksis om ikke å eksportere våpen, nettopp handler om ikke å eksponere oss for stormaktene på hjemmebane.

– For Norge er det en klar risiko å gjøre dette her- det innebærer en risiko som kan implisere Norge direkte i krigen på en helt annen måte enn vi er vant med, mener hun.

– Det som er den virkelige faren er ikke hva som skjer i morgen. Det er hvis situasjonen i Ukraina eskalerer, og Russland benytter seg av den militærbasen som ligger ved norskegrensen. Da er det en fordel hvis Norge er nøytrale, for da har vi full beskyttelse av FN-pakten. I det vi har valgt å bli medkriger, er vi mer eksponert i en sånn situasjon.