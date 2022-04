GIKK VIRALT: Den russiske ambassadøren i Storbritannia hevdet at Mariana Vishegirskaya var en skuespiller.

– Russisk propaganda gjennomsyrer nå all informasjon i landet

Bildene av gravide Mariana Vishegirskaya som måtte flykte da bomber rammet et sykehus i Mariupol, gikk verden rundt. Russerne hevdet at det hele var «fake». Nå sier hun på russisk TV at hun ikke hørte noe luftangrep.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Onsdag 9. mars ble et barnesykehus i Mariupol bombet. Minst tre personer skal ha blitt drept, inkludert ett barn. Bildene av høygravide Mariana Vishegirskaya som ble evakuert fra sykehuset gikk verden rundt.

Flere russiske medier og talspersoner spredte imidlertid tvil om bildene var autentiske, og sa at det var en del av vestlig propaganda.

Den russiske ambassadøren i Storbritannia mente hun var en skuespiller med realistisk sminke.

HAR BLITT MAMMA: I mars fødte Mariana Vishegirskaya en datter.

Lørdag forrige uke publiserte den russiske TV-kanalen Kanal 1 et intervju med Vishegirskaya.

– Hverken jeg eller andre hørte noe luftangrep, sier hun i intervjuet.

To dager etter angrepet fødte Vishegirskaya en datter. I intervjuet holder hun babyen i armene.

Det er ikke klart hvor Vishegirskaya er eller hvor intervjuet finner sted.

– Døm selv

Under videoen skriver den Kreml-kontrollerte kanalen at barnesykehuset angivelig ble bombet av russiske fly, ifølge Ukrainsk side.

– Utenlandske medier publiserte bilder som skremte verden. Og nå vitner heltinnen mot Ukraina: det var ikke et luftangrep. Mariana Vishegirskaya sier også at militæret tok mat fra gravide kvinner. Så hør og døm selv, skriver de.

Den russiske militæravisen Krasnaja Zvezda har samlet det de mener er falske nyheter fra Ukraina - der er denne saken på plass nummer seks.

MASSIVE ØDELEGGELSER: Bilder viser at sykehuset ble totalskadet.

«Beskytninger»

Det var nyhetsbyrået AP som fotograferte Vishegirskaya da hun flyktet fra angrepet. De møtte også henne og barnets far dagen etter fødselen.

Ifølge AP sier Vishegirskaya til russiske TV at hun trodde eksplosjonene var forårsaket av «beskytninger».

Men øyenvitneberetninger og videoer fra AP-journalister i Mariupol viser bevis på et luftangrep.

Dokumentasjonen inkluderer lyden av et fly før eksplosjonen, et krater utenfor sykehuset som gikk minst to etasjer dypt og intervjuer med en politimann og en soldat på sykehuset.

KRATER: Ukrainske soldater og redningsarbeidere arbeider på stedet etter bombingen av barnesykehuset i Mariupol i Ukraina 9. mars.

Flere vestlige land har fordømt angrepet.

AFP-journalistene hevder at de tydelig hørte et fly og deretter to eksplosjoner.

De gikk til 12. etasje i en bygning i nærheten hvor de filmet to store røykskyer i retning sykehuset. Det tok dem omtrent 25 minutter å komme seg dit, skriver de.

– Det var luftangrep rundt hele byen. Dette var nærme oss, så vi hørte det veldig godt, sier AP-journalisten Mstyslav Chernov i et intervju lørdag.

Systematisk

Ifølge den uavhengige journalisten Farida Rustamova har Putin bygget opp sitt propagandaapparat i 20 år.

– Regimet har i årevis systematisk forsøkt å ødelegge for den uavhengige journalistikken og har nå stengt ned alle uavhengige nyhetskanaler, sier Rustamova på telefon fra en hemmelig adresse til VG.

Den anerkjente journalisten har reist fra Russland, og formidler nyheter fra Russland i nyhetsbrevet Faridaily via mailtjenesten Substack, som foreløpig ikke er blokkert av det russiske regimet.

BOMBET: Barnesykehuset i Mariupol ble jevnet med jorden i et luftangrep onsdag 9. mars. En mann holder en baby mens de evakuerer fra sykehuset.

Hun har tidligere jobbet for BBCs russiske tjeneste og de uavhengige nyhetsmediene Dozjd og Meduza, og hevder fortsatt å ha kontakt med kilder på innsiden av Russlands styre.

– Journalister kan ikke lenger drive med journalistikk og har mistet sine inntektskilder. Noen forsøker å lære russere å filtrere propaganda, å skille hva som er fake og sant. Det er vanskelig, fordi ingen vet hvem de kan stole på lenger. Mange tør ikke å være regimekritiske innad i sin egen familie engang, sier Rustamova.

– Folk hjernevaskes

I Russland har 1500 nettsider blitt sensurert, inkludert Instagram, siden krigen startet 24. februar.

I mars innførte Russland nye sensurlover som gjør det forbudt å spre «falsk informasjon» om russiske militære styrker. De som bryter loven kan straffes med fengsel inntil 15 år.

– Dette sprer frykt, uro og usikkerhet i alle lag av samfunnet - også blant eliten, sier seniorrådgiver og russlandekspert i Den norske Helsingforskomité, Inna Sangadzhieva, til VG.

Russisk propaganda fremstiller nå vesten som den store fienden, og propagandaen har blitt mer profesjonalisert de siste årene - som brukes i alt fra talk show til nyhetsinnslag.

I mars lanserte Kanal 1 et nytt program kalt «Antifake». Programmet er dedikert til å avkrefte vestlig «desinformasjon» med en vert mest kjent for et show om morsomme dyrevideoer.

Sangadzhieva sier at selv erfarne journalister ikke klare å skille regisserte, iscenesatte nyheter spilt inn av skuespillere fra faktiske hendelser.

– Russisk propaganda gjennomsyrer nå all informasjon i landet. Folk hjernevaskes.