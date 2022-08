DREPT I RAKETTANGREP: Fire år gamle Liza Dmytrieva var ett av tre barn som ble drept i et rakettangrep mo Vinnytsia i juli. En kvinne som deltok i begravelsen bar på dette portrettet av henne iført lilla kjole i en lavendelåker, et av de mange moren har delt på Instagram.

Liza (4) ble drept i russisk angrep: − Hun var livet mitt

Bildet av en veltet, rosa barnevogn med blodflekker gikk verden rundt etter at en fire år gammel jente ble drept i et russisk angrep. Nå åpner moren for første gang opp om tapet av Liza (4)

Publisert: Nå nettopp

– Det var ikke tid til å gjøre noe. Det var over på et blunk.

Slik beskriver Iryna Dmytrieva marerittet som inntraff da Vinnytsia ble mål for et rakettangrep 14. juli i år.

Hun hørte en lyd ovenfra hun trodde var et fly. Da hun løftet blikket så hun den massive missilet, før hun forsøkte å beskytte datteren. I den tykke røyken som fylte luften etter angrepet skjønte hun nesten umiddelbart at datteren var død.

Ifølge ukrainske myndigheter skal rakettene ha blitt avfyrt fra en ubåt i Svartehavet.

KRIGENS GRUSOMHET: Bildet av Lizas rosa barnevogn som lå veltet foran en utbombet blokk gikk verden rundt.

– Hun var livet mitt, sier Iryna om datteren i et intervju med Washington Post.

Det er det første intervjuet hun gir etter nylig å ha blitt utskrevet fra sykehus selv.

– Det Russland har tatt fra meg kan aldri tilgis. Alle planene jeg har er ødelagt.

23 personer, tre av dem barn, ble drept i angrepet i Vinnytsia i juli. Så langt er nærmere 1000 barn drept eller såret i krigen i Ukraina, ifølge Unicefs tall fra august. Tallene inkluderer bare de FN har greid å verifisere, og Unicef tror det i realiteten er snakk om langt flere.

1 / 3 Liza ble begravet i hvit kjole, slik moren ønsket. Venner og familie var samlet i begravelsen. Moren lå fortsatt hardt skadet på sykehus. Liza var ett av 23 ofre for angrepet i Vinnytsia. forrige neste fullskjerm Liza ble begravet i hvit kjole, slik moren ønsket.

Fikk ikke deltatt i begravelsen

Iryna Dmytrieva ble selv skadet i angrepet. Fordi de skulle skynde seg, hadde hun spent Liza fast i barnevognen. Trolig gjorde det at kroppen hennes forble intakt, og kunne begraves.

Fra sykesengen sa Iryna til moren sin at hun ønsket at Liza skulle begraves i en hvit kjole «som en prinsesse». Tre dager etter angrepet ble Liza begravet.

I et bilde av den åpne kisten ligger den fire år gamle jenta i hvit kjole, med en blomsterkrans på hodet. Ved fotenden ligger flere av bamsene hennes.

TIL MINNE: Bamser og blomster ble lagt ned der Liza ble drept i det russiske angrepet.

På grunn av skadene kunne ikke Iryna delta selv. Hun forsøker å ikke se på bildene heller, fordi hun føler at datteren fortsatt er med henne.

Delte hverdagen med Downs på Instagram

Kort tid før missilene traff, stabbet Liza selv av gårde, og dyttet vognen foran seg. Hun hadde Downs syndrom, og sammen med moren var hun på vei til en logopedtime, der hun skulle lære å si sine første ord.

I Washington Post-intervjuet forteller Iryna at legene anbefalte abort da hun var 14 uker gravid med datteren. Det var komplikasjoner, og barnet ville bli født med hjertefeil og andre problemer.

Men Iryna og mannen sa nei. To måneder etter at Liza ble født, viste en gentest at hun hadde Downs syndrom. Tre måneder senere gikk hun gjennom en omfattende hjerteoperasjon.

Gjennom Instagram-profilen l.i.z.i.love har Iryna flittig delt fine øyeblikk fra det korte livet til Liza for å vise hvordan livet med et barn med Downs syndrom er. Følgerne får bli med når Liza leker i snøen, eller sitter på et venterom. Når hun kler seg ut som en heks til halloween, og når hun snurrer på skjørtet på den lilla rysjekjolen moren har kledd henne opp i når lavendelen blomstrer.

– Dette var den eneste måten å være mor på jeg visste om, sier hun.

LIVET MED LIZA: «Krig er også liv» skrev Irynia da hun delte dette bildet av Liza på Instagram i april, og henviste til at man får en slags hverdag selv om krigen pågår. Tre måneder senere ble Liza drept.

Lovet å vise Liza verden

Iryna har fortsatt å bruke Instagram-kontoen, også etter at Liza ble drept i angrepet.

Lørdag postet hun bilde av seg selv på krykker i Wien. Etter angrepet tilbrakte hun en måned på sykehus. Splinter er blitt fjernet fra magen hennes, venstre ben ble knust. Deler av et prosjektil er operert ut av armen, og hun mangler fortsatt følelse i noen fingre.

I innlegget skriver Iryna at hun hadde lovet Liza å vise henne verden. At hun elsket fly på tegnefilm, og jo måtte få oppleve det på ekte.

– Dette er ikke den reisen vi drømte om, men nødvendig for rehabilitering av de fysiske skadene jeg ble påført av fienden. Det finnes ingen medisin i verden som kan lege et knust hjerte, skriver Iryna.

– Jeg overlevde. Men jeg lever fortsatt ikke.

Zelenskyj: «Åpenbar terrorhandling»

Angrepet i Vinnytsia ble kraftig fordømt i store deler av det internasjonale samfunnet.

– Sannheten er at mens vi snakker, lever barn, kvinner og menn, både unge og gamle, i terror, sa sjefaktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), Karim Kahn etter angrepet.

Samtidig understreket han behovet for en overordnet strategi i etterforskningen av mulige russiske krigsforbrytelser i Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyj mener angrepet åpenbart var rettet mot sivile.

– Hver dag ødelegger Russland den sivile befolkningen, de dreper ukrainske barn og skyter raketter mot sivil infrastruktur, hvor det ikke er noen militære mål. Hva er dette om det ikke er en åpenlys terrorhandling, skriver han på Telegram.