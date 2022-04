STORE ØDELEGGELSER: Den ukrainske byen Mariupol har vært beleiret av russiske styrker siden begynnelsen av mars.

Eksperter om russiske anklager: − Det er vill desinformasjon

Russland hevder at USA forbereder provokasjoner for å anklage dem for å bruke kjemiske eller biologiske atomvåpen. Militærekspert Geir Hågen Karlsen kaller dette vill desinformasjon.

Publisert: Nå nettopp

– Washington, i tett koordinering med Nato-partnere, har gått inn i en siste fase for å planlegge provokasjoner i Ukraina som skal overbevise det globale samfunnet om at «Russland bruker giftige kampstoffer og biologiske midler».

Det hevder Maria Zakharova, en profilert talsperson for det russiske Utenriksdepartementet, i en nyhetssak fra det statlig kontrollerte russiske nyhetsbyrået Tass.

Har advart

Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier til VG at det er helt åpenbart at disse påstandene er usanne.

– Det er vill desinformasjon. Dette er et spill som har pågått en stund, sier Karlsen.

Oberstløytnanten sier at det kan tenkes at russerne vil gjennomføre en mindre provokasjon selv.

USANNE PÅSTANDER: Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen.

Han tror imidlertid at det mest sannsynlige er at de gjør dette for å mobilisere intern støtte i Russland for at krigen er nødvendig.

– Det er vanskelig å bedømme hvor sannsynlig det er at russerne vil bruke slike våpen. Vi kan ikke utelukke det, men jeg tror ikke de kommer til å gjennomføre et større kjemisk angrep, sier Karlsen.

Ifølge Karlsen advarte amerikansk etterretning mot russisk bruk av kjemiske våpen for flere uker siden – også før krigens start.

– Jo dårligere krigen går for russerne, desto mer dramatiske virkemidler komme de til å ta i bruk, sier han.

Kjent strategi

Zakharovas ordbruk har likheter med nylige uttalelser fra sjefen for den russiske hærens beskyttelsesstyrke for kjemiske våpen, Igor Kirillov.

Han kom nylig med påstander om at USA forbereder provokasjoner for å anklage Russland for å bruke kjemiske, biologiske eller taktiske atomvåpen.

Oberstløytnant og seksjonssjef ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, kjenner igjen strategien.

– Dette er noe vi har sett før, der Russland gjennom sine statskontrollerte mediene anklager Nato, USA eller Ukraina for å planlegge eller forberede provokasjoner for å legge skylden på Russland. Det er nok heller ikke den siste gangen vi ser dette, skriver Ydstebø i en e-post til VG.

IKKE NYTT: Oberstløytnant og seksjonssjef ved Krigsskolen, Palle Ydstebø.

Blant annet hevdet Russland i FNs sikkerhetsråd i mars at Ukraina har et program for biologiske våpen. USA hevdet at dette var løgnaktige påstander fra Russland.

– Vi tror Russland kan bruke kjemiske eller biologiske midler til å støtte taktiske militæroperasjoner, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield under møtet i sikkerhetsrådet 11. mars.

Kritisk holdning

Ydstebø vurderer de russiske utspillene det siste døgnet som et forsøk på å innta en slags offer-rolle. Hensiktene kan være flere, ifølge Ydstebø:

– Bygge støtte i befolkningen for Russlands «spesialoperasjon» og vise det russiske publikum at vesten er villige til å ta i bruk ulovlige midler for å ødelegge Russland.

GRANATER: Prorussiske tropper lemper granater inn i krigskjøretøyer nær Azovstal i Mariupol 12. april.

Den andre hensikten han peker på, er å spille på den NATO- og USA-kritiske delen av befolkningen for å underbygge bildet av USA og NATO som en trussel mot verdensfreden.

– Det kan også være et forsøk på å så splid internt i NATO eller i NATO-land, for eksempel Tyskland, der det nylig kom et opprop fra flere akademikere og mediepersoner om å få en slutt på krigen, skriver han.

Ydstebø mener det er svært viktig med en kritisk grunnholdning til meldinger fra russiske ledere under krigen.

– Gitt sannhetsnivået på russiske meldinger før og under denne fasen i krigen, så er det vel så viktig å vurdere hensikten med meldingen, som selve troverdigheten til innholdet.