PÅ ÅSTEDET: Krimteknikere jobber innenfor sperringene på Rodeløkka i Oslo onsdag morgen.

Mann i 30-årene knivdrept i Oslo - jakter fremdeles gjerningsperson

GRÜNERLØKKA (VG) En mann i 30-årene ble knivdrept i Oslo natt til onsdag, og politiet leter fremdeles etter den eller dem som står bak.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet fikk meldingen om en voldshendelse utenfor inngangspartiet ved Anker Studentbolig klokken 02.45 natt til onsdag.

På stedet fant de en mann i 30-årene med stikkskader i brystet, som senere døde på sykehus av skadene han var påført.







Gjerningspersonen skal ha forlatt stedet kort tid etter hendelsen, opplyser politiet, som etterforsker saken som drap.

– Det er for tidlig å gå nærmere inn på bakgrunn og motiv for hendelsen, eller relasjon mellom avdøde og gjerningsperson, skriver politiet i en pressemelding like før klokken 13.30 onsdag.

I morgentimene onsdag jobbet krimteknikere fortsatt på stedet, og politiet gjennomførte også avhør og innhenter videomateriale.

Da VG var i kontakt med krimvakta rundt 09.20 onsdag var det fremdeles ingen som var pågrepet, og hendelsesforløpet er foreløpig uavklart for politiet.

VGs reporter på stedet forteller at politiet har sperret av et stort område utenfor leilighetshotellet Anker Apartment.

Rundt klokken 10 har politiet fjernet sperrebåndene og kriminalteknikerne drar fra stedet.

Innsatsleder Svein Arild Jørundland forteller til Avisa Oslo at det er flere vitner til hendelsen, og at politiet søker etter én gjerningsperson.

– Det er tidlig i etterforskningen, men det skal ha skjedd ute på gaten, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til VG.

Han kan foreløpig ikke gi ytterligere opplysninger om hendelsen eller avdøde. Pårørende ikke er varslet.

– Det er egentlig et kjempehyggelig nabolag, sier en av beboerne i området, før hun må løpe videre til trikken. Hun forteller at de som bor der blir dirigert til å gå ut gjennom garasjen av en politimann.

Politiet vet ikke om det var en relasjon mellom gjerningsperson og avdøde, eller hvilken type våpen som ble brukt. De jobber på stedet med teknisk og taktisk etterforskning.

VG har vært i kontakt med ledelsen i Anker Apartment, som henviser til politiet.

Personen ble funnet død i Københavngata, som ligger langs ring 2 på grensen mellom Grünerløkka og Torshov i Oslo.

Saken oppdateres.