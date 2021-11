– Det er forutsigbart mønster for barnedrap i Norge, sier forsker Vibeke Ottesen ved Universitetet i Bergen.

Forsker: − Foreldre som elsker barna sine, kan også drepe dem

– Heller enn å tro at foreldrekjærligheten gjør oss immune mot barnedrap, må vi vite at nettopp den uforbeholdne kjærligheten kan utgjøre en risiko for barna, sier drapsforsker Vibeke Ottesen.

Av Therese Ridar

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De siste ti årene er 17 barn i Norge blitt drept av foreldrene, eller blitt offer for dødelig vold av foreldrene. Det viser tall fra Kripos. I fire av disse tilfellene begikk moren eller faren selvmord etterpå. Det samme var planen til «Bente», som VG forteller historien til lørdag.

Ifølge henne ble hun og sønnen utsatt for psykisk vold av barnefaren over lang tid. Da hun etter bruddet fryktet at eksmannen skulle få delt omsorg for sønnen, så hun ingen annen utvei enn å gjøre det slutt på alt, både for seg og sønnen. «Bente» fikk hjelp i tide, men ønsker å fortelle sin historie for å vise at personer som tenker på å ta livet av barna sine, står i en fortvilet situasjon hvor de trenger hjelp til å se andre løsninger.

Moren som ville drepe: Les hele historien her

– KUNNE VÆRT MEG: – Når jeg ser saker i mediene om mødre som tar livet av sine egne barn, tenker jeg at det kunne vært meg, sier «Bente» til VG.

– Menneskets psykologi er slik at vi tror vi er de beste foreldrene for barna våre. Det gjør oss til gode foreldre i normale situasjoner, men hvis man havner i en livskrise, så kan vår kjærlighet gjøre barna sårbare. Foreldre som elsker barna sine, kan også kan drepe dem, sier Vibeke Ottesen ved Universitetet i Bergen, som har forsket på barnedrap og drap i nære relasjoner.

De siste årene har det vært flere saker hvor fedre eller mødre har tatt livet av barnet sitt før de selv begått – eller forsøkt å begå – selvmord.

I desember 2020 gikk en 27 år gammel trebarnsmor ut i vintervannet i Tromsø. To av barna døde, og moren selv. Det yngste barnet overlevde. Et halvt år tidligere, i juli 2020, drepte en kvinne i 30-årene sine to sønner på 1 og 7 år i hjemmet deres på Lørenskog. I sommer ble hun dømt til 21 års fengsel, men har anket.

DREPTE BARNA: Moren som ble dømt til 21 års fengsel for drap på sine to sønner på Lørenskog får prøve saken på nytt i Eidsivating lagmannsrett.

Kriminolog Vibeke Ottesen har forsket på barnedrap og foreldrepsykologi de siste femten årene og har bistått politiet med kunnskap i flere saker, sist i etterforskningen av Lørenskog-moren.

– Heller enn å tro at foreldrekjærligheten gjør oss immune mot barnedrap, må vi vite at nettopp den uforbeholdne kjærligheten kan utgjøre en risiko for barna, sier Ottesen.

Tror det er til barnets beste

– Barna er det kjæreste de har, og de finner det vanskelig å forlate barna i denne verden. Flere forteller at de begår barnedrap fordi de tror det er til barnets beste. Dette har vi fra selvmordsbrev som de etterlater seg, og fra de som overlever selvmordsforsøk, forteller Ottesen.

I sin doktoravhandling studerte hun 39 barnedrap og tilfeller av dødelig vold mot barn i årene 1990–2009, og fant at 80 prosent av barnedrapene skjedde i forbindelse med en forelders psykose eller selvmord. Psykose er en alvorlig psykisk lidelse hvor det foreligger realitetsbrist, som sviktende dømmekraft.

– Du må ikke være psykisk syk for å ta livet ditt. Du tror selvmord er løsningen og orker ikke leve lenger, forklarer Ottesen.

VAR LIVREDD: – Det er fryktelig å tenke på at det gikk så langt at jeg vurderte å ta livet av mitt eget barn. Kjærligheten til sønnen min var der, men frykten var sterkere, sier «Bente» til VG.

– Når du er en forelder som elsker barnet ditt, klarer du ikke nødvendigvis tanken på at de skal leve uten deg. Du har din forståelse av verden og ditt liv og fremtid som gjør at du tar livet ditt. Så skal du gjøre en vurdering av livet ungene kan komme til å ha uten deg som forelder.

Hun mener vi må ta innover oss at også gode foreldre kan ta barna med seg inn i døden.

TRENGER HJELP: – Disse foreldrene har sterkt behov for hjelp og behandling, slik at de kan gjenvinne evnen til å vurdere hva som er best for seg selv og barna, sier Lars Mehlum, psykiatriprofessor og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

– Sjeldne situasjoner

– Vi må være klar over at situasjoner der foreldre dreper sine barn og dernest seg selv er sjeldne, også i Norge, sier professor i psykiatri og suicidologi Lars Mehlum ved Universitetet i Oslo, Lars Mehlum.

– Når det skjer, dreier det seg som regel om personer som i situasjonen har mistet evnen til realistisk å bedømme hva som er barnets – og ofte sitt eget – beste. Dette kan skyldes psykiske forstyrrelser slik som depresjon med psykotiske symptomer, forfølgelsesforestillinger eller opplevelse av en truende katastrofe. Da vil forelderen gjerne beskytte barnet sitt ved å ta det med seg i døden, sier Mehlum.

Han understreker at det kan finnes variasjoner over dette temaet.

– Men i de fleste tilfeller dreier det seg altså om foreldre med alvorlige psykiske vansker og et sterkt behov for hjelp og behandling, slik at de kan gjenvinne evnen til å vurdere hva som er best for seg selv og barna og finne andre og akseptable løsninger på problemene, sier professor Lars Mehlum.