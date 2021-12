27. desember: Dette skjedde i natt

Selv om retorikken til tider skulle tilsi noe annet, tror ikke Russland-forsker Tor Bukkvoll at et militært angrep mellom Russland og Ukraina vil skje den nærmeste tiden: – Det tror jeg er lite sannsynlig, for begge parter har sagt at de ønsker å prøve forhandlingsbordet, sier han til VG