MALERISK: Nordlyset som var å se i Sørkedalen i Oslo søndag kveld 1 av 2 Foto: Peder Stave

Nordlys observert i Sør-Norge: − Det er noe svært på gang

Flere av VGs lesere melder om at det er observert nordlys så langt sør som Oslo søndag kveld.

Av Henrik Røyne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Astronom Vegard Lundby Rekaa, daglig leder ved solobservatoriet i Harestua, forteller til VG at han ikke har sett nordlyset selv fra der han bor. Likevel mener han at det er all grunn til å tro at observasjonene stemmer:

– Magnetfeltmålinger kan si noe om hvor mye aktivitet det er i atmosfæren, og det er store utslag nå, sier han.

– Det er noe svært på gang, sier astronomen entusiastisk.

SPEKTAKULÆRT: Slik så det ut i Toten, søndag kveld.

Nordlys oppstår når energirike partikler fra solen treffer jordens atmosfære, men er vanligvis kun mulig å se fra de øverste breddegradene. Noen ganger, når solvindene er ekstra sterke, er det imidlertid mulig å se nordlyset fra lenger i sør.

– Nordlyset er alltid en ring eller en oval. Størrelsen på den bestemmes av forholdene utenfor atmosfæren. Når forholdene er gode, blir ringen større, opplyser Rekaa.

– Basert på målingene befinner nordlyset seg trolig over Trondheim, men det er mulig at det er så kraftig at det er mulig å se helt fra Oslo, legger han til.

På den andre siden trekker astronomen frem at lysforurensning, blant annet fra månen, kan gjøre det vanskelig å se nordlyset fra byen.