FRUSTRERT: Daglig leder i Oppland Pulverlakk AS, Kjell Neset (t.v.), reagerer på at det ikke finnes noen kompensasjonsordning eller planlagt strømstøtte til små bedriftseiere som han selv. Her med kollega Martin Aasen.

Bedriftseier fikk strømregning på 66.923: − Tragisk

For Kjell Neset kan de høye strømprisene bety slutten på bedriften hans.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Mange nordmenn har fått kjenne de økte strømprisene på kroppen – også de i næringslivet. Nylig mottok bedriftseier Kjell Neset (54) en strømregning på nesten 67.000 kroner. Måneden før ble han krevd for 61.000.

– Det er helt sykt. Vanligvis ligger regningen på rundt 26–27.000 kroner i måneden. Noen ganger har det vært oppe i 28.000. Strømregningen har mer enn doblet seg, sier Neset til VG.

Neset er eier og daglig leder i bedriften Oppland Pulverlakk AS. Han forklarer at det kreves høy varme for å utføre jobben de gjør, og at strømforbruket derfor er høyt – hele året.

– Men forbruket vårt har ikke økt mer enn normalen. Det er bare strømprisene som har det.

VG har fått innsyn i noen av bedriftens fakturaer. I september 2020 var forbruket til bedriften 35 098 kWh. Med en daværende pris på 28,70 øre/kWh i tillegg til nettleie, var regningen på 26.350 kroner samlet sett.

I oktober 2021 landet forbruket på 37 180 kWh. Denne gangen ble totalbeløpet 60.161 kroner.

Fra juli 2021 til oktober 2021 har strømmen økt fra 59.40 øre/kWh til 95.70 øre/kWh. Det tilsvarer en økning på over 60 prosent.

DYR STRØM: For november måned krevde Elkraft 66 923 kroner fra Oppland Pulverlakk AS.

Frustrert

Mange husholdninger som driver landbruksvirksomhet risikerer å falle utenfor strømordningen fordi gårdsbruket kan være registrert hos en bedrift hos nettselskapene. Nylig ble det kjent at regjeringen vil sørge for at bønder får strømstøtte på lik linje med andre husholdninger fra desember til mars. Denne støtten er begrenset opp til 5000 kWh.

Bedriften til Neset har tre ansatte, inkludert ham selv. Han reagerer på at det ikke finnes noen kompensasjonsordning eller planlagt strømstøtte til små bedriftseiere som han selv, som blir sendt inn i økonomisk harnisk av de høye strømprisene.

– Det er veldig frustrerende, og også rart. Vi jobber fra klokken 7 til klokken 15, og får ikke jobbe mer enn det vi gjør. Inntekten forblir dermed den samme, sier han.

I 2020 hadde bedriften enn driftsinntekt på 3,2 millioner kroner og et positivt årsresultat på over 400.000 kroner. I år frykter Neset at han vil gå kraftig i minus.

– Vi er en nyoppstartet bedrift, så dette er fryktelig tøft for oss. Hele overskuddet vi tjener inn og mer til blir borte. I stedet for å gå rundt tre hundre tusen i pluss, vil vi ende opp på tre hundre tusen i minus. Det er egentlig helt tragisk, sier en oppgitt Neset.

– Tar kraften ut av bedriften

Leder for Stortingets Energi- og miljøkomité, Terje Aasland (Ap), uttaler til VG at han er kjent med problematikken.

– Flere i næringslivet har tatt kontakt og understreket at de også er i en situasjon hvor økningen av strømpriser tar mye av det som er kraften i bedriften, sier han.

Aasland sier han har stor forståelse for at også små og mellomstore bedrifter kan få vanskeligheter grunnet de høye strømprisene. Han understreker at hovedfokuset riktignok har vært å finne en løsning for de mest utsatte.

– For oss har det vært helt avgjørende å få på plass en støtteordning for husholdninger, som nå er i en ekstremt krevende økonomisk situasjon, sier han.

– Nå må vi se hvordan ting utvikler seg, og hvordan utslaget blir videre. Sannsynligheten for at prisen er høy gjennom vinteren er stor, så det er noe vi må vurdere fortløpende.

VG har tirsdag tatt kontakt med Olje- og energidepartementet, samt Nærings- og fiskeridepartementet, for ytterligere kommentarer, men har så langt ikke fått svar.