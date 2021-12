FRITT FALL: Bilen skal ha sklidd sidelengs ut av veien, før den falt ned opptil 20 meter.

Politiet vil fengsle to menn etter utforkjøring på Hardangervidda

To personer ble skadet da de kjørte utfor en vei på Hardangervidda. Nå vil politiet fengsle de to etter et betydelig beslag av narkotiske tabletter fra bilen, melder Bergens Tidende.



Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Tidlig mandag morgen fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt utfor et stup på Hardangervidda.

Redningsmannskap møtte to menn i 30-årene som var bevisst, men veldig kalde. Bilen lå 10-20 meter nede i en bratt skråning. Mennene ble transportert til sykehus på Voss.

Da politiet undersøkte bilen, fant de narkotika. Etter det BT får opplyst er det snakk om et betydelig beslag av narkotiske tabletter.

– Jeg kan bekrefte at to menn i 30-årene er pågrepet og siktet for narkotikaovertredelse, sier politiadvokat Jan Christian Alvheim ved Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Han opplyser at mennene er utskrevet fra sykehus og nå er i politiets varetekt. Torsdag fremstilles de for varetektsfengsling.

– Fengslingsgrunnlaget er bevisforspillelsesfare, sier Alvheim.

Det betyr at politiet mener mennene kan ødelegge bevis i etterforskningen, skriver avisen.

Utfordrende redningsaksjon

Nødetatene rykket ut til ulykken klokken 05.20 mandag.

Det som møtte dem da de kom frem, var et bilvrak på bunnen av et stup:

– Når vi fikk lokalisert dem, ligger bilen på nedsiden av et stup på ca. 20 meter, sa innsatsleder Svein Ove Seim i Helse Bergen til VG.

LUFTAMBULANSE: To menn i 30-årene ble hentet ut fra bunnen av stupet ved hjelp av luftambulansen.

Sammen med brannvesenet var han en av de første personene som ankom skadestedet ved Litlastølshallet i Eidfjord kommune.

Begge var våkne og ved bevissthet da de kontaktet politiet, men dårlig dekning og kommunikasjon gjorde det vanskelig å finne bilen, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til VG.

– De snakker ikke norsk eller engelsk, og har dermed ringt via noen andre som måtte tolke det de sa, sier Dahl-Michelsen.