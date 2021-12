forrige

Sliter med både skjenkestopp og strømregninger: − Er det ikke det ene, så er det det andre

SJUSJØEN (VG) Juleferien er vanligvis svært innbringende for hotell- og serveringsbransjen på Sjusjøen. I år befinner de seg midt oppi to kriser samtidig.

Av Henrik Røyne og Javad Parsa (foto)

Publisert: Nå nettopp

Lyden av latter og sang fyller spisesalen inne hos Rustad hotell på Sjusjøen. Gjestene danser i store ringer rundt julegranen som er plassert midt i rommet, og synger julesanger på fire forskjellige språk.

Omtrent slik var det i hvert fall på julaften for to år siden.

– Noe sånt blir det jo ikke noe av i år, forteller hotelleier Karianne Rustad (50) til VG.

I stedet durer telefonen stadig i resepsjonen. Det er spesielt de utenlandske gjestene som ringer. Frykten for å bli corona-smittet og reiserestriksjoner gjør at flere ikke kan dra som planlagt.

– Rundt halvparten av gjestene har avbestilt oppholdet sitt. Nå har vi rundt 30 gjester, målt opp mot 80 gjester som det pleide å være på julaften før pandemien, sier Rustad.

– Et hollandsk par som er her måtte sette seg selv i karantene i én uke før de reiste hit, legger hun til.

– Blir en litt annen julefeiring

Hoteller, restauranter og barer i hyttestrøkene får vanligvis inn omtrent 80 prosent av inntektene sine i løpet av vintermånedene, ifølge bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

Da regjeringen la frem nye tiltak 13. desember, ble det klart at serveringsstedene måtte belage seg på atter en runde med nasjonal skjenkestopp i juleferien.

– Det er klart, alkostopp slår spesielt hardt ut på våre norske gjester, forteller Rustad.

– Jeg forstår at det settes begrensninger, men det er leit å ikke kunne ha et glass vin til julemiddagen. Det blir en litt annen julefeiring, sier hun.

Skjenkeinnstrammingene kommer samtidig som strømprisene setter stadig nye rekorder. På tirsdag toppet prisen seg på over åtte kroner kilowattimen, inkludert nettleie og avgifter.

– Er det ikke det ene, så er det det andre, sier Rustad og ler.

– Vi merker stigningen i strømprisen, selv om vi har mindre gjester og dermed et mindre forbruk.

På den andre siden trekker hotelleieren frem at de ikke kommer til å ha noe problem med å komme under kompensasjonsordningen som ble lagt frem for to uker siden.

– Vi har fortsatt en del bookinger i februar og mars, så jeg krysser fingrene for at disse fire ukene med tiltak skal gjøre susen, sier Rustad.

Skrur av varmen

Et velkjent pandemisyn møter VG da vi går inn i lokalene på Låven bar i Sjusjøen sentrum:

Bordene står tomme, og ølkranen har ikke vært brukt på en stund.

– Det har ikke vært noen her i dag. Det er veldig kjedelig. Vanligvis er det høy pågang her i julen, sier bartender Synne Sofie Radmer Nielsen (19).

Tidligere har det vært vanskelig å bevege seg forbi folkemengdene på utestedet da det har vært høysesong, ifølge bartenderen.

Nå føler hun seg heldig som ikke er blitt permittert. Om kvelden skrur hun av alle varmeovnene slik at baren sparer penger på strømutgiftene.

– Vi tåler at det er litt kaldt på morgenen når vi kommer og låser opp, sier bareier Erik Lindstad.

– Når det er fullt hus her så er ikke varmen noe problem, men vi må fyre litt hardere for at det skal bli varmt for de få gjestene vi har her inne. Når de drar så skrur vi varmen ned, sier han.

Bareieren forteller at de hadde håpet på en kjempejul etter et tøft år, og at de endelig skulle få bygget opp en liten buffer på kontoen.

– Nå blir det ikke kjøpt inn noe ekstraordinært til jul likevel. Det kommer også en januarmåned som blir tøff, nå som strømregningen har mangedoblet seg, sier Lindstad.

Han har lite tro på at ølserveringen kommer til å åpne med det første, selv om regjeringen i utgangspunktet har satt en varighet på fire uker.

– Det er feil at de tar alle over én kam. Det at vi kan stå trykket oppå hverandre på kjøpesenteret og på polet er det ingen som sier noe på, mens vi små- og mellomstore bedrifter må lide. Det blir for lettvint, sier bareieren.

